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15 июня 2023, 16:43 Читати українською

Что покупают в 2023 году: топ-10 любимых акций частных инвесторов

По данным VandaTrack, розничные инвесторы на фондовом рынке США инвестируют ежедневно в среднем $1,5 млрд. Для понимания весомости этого показателя, стоит вспомнить, что объем ежедневной средней торговли на крупнейшей мировой бирже NYSE составляет $3 млрд. Инвестиционный эксперт Владимир Стойко расскажет о 10 самых любимых акций розничных инвесторов.

По данным VandaTrack, розничные инвесторы на фондовом рынке США инвестируют ежедневно в среднем $1,5 млрд.

1. Tesla (TSLA)

Первое место заняла Tesla (TSLA) — лидер по проектированию, разработке, производству и продаже электромобилей и систем генерации и хранения энергии.

Розничные инвесторы проинвестировали в акции Tesla около $9,75 млрд за І квартал. С начала года Tesla выросла на 108%, а за последние 5 лет на 934%.

Tesla — это акция, которую хотят видеть в своем портфеле большинство инвесторов, поэтому они инвестировали в нее больше, чем вместе в следующие 9 позиций нашего списка.

2. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Второе место занимает биржевой инвестиционный фонд SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Это тип специфического биржевого фонда, который создан и управляем State Street Global Advisors, Inc. Фонд отслеживает динамику индекса S&P 500, состоящего из 506 крупнейших по капитализации компаний США. Иначе говоря, инвестируя в ценные бумаги этого ETF, вы инвестируете в 506 топовых компаний США.

Всего в SPDR S&P 500 ETF Trust проинвестировали более $3,5 млрд. С начала года SPDR S&P 500 ETF Trust вырос на 13,8%, а за 5 лет на 53%.

Инвестируя в ETF SPY розничные инвесторы максимально диверсифицируют свои инвестиции и получат доходность широкого рынка 10−12% годовых. Есть мнение, что инвесторы, которые пытаются обыграть рынок в более чем 90% случаев терпят неудачу.

3. Amazon (AMZN)

Третье место занимает ритейл-гигант Amazon (AMZN). Компания, как телемагазин и маркетплейс предлагает продажу товаров и собственных электронных устройств, предоставляет облачные услуги Amazon Web Services (AWS) и услуги стримингового сервиса Prime Video.

Инвестиции в Amazon составили более $1,75 млрд. С начала года Amazon вырос на 50%, а вот за пять лет только на 48%.

4. Apple (AAPL)

Четвертую место занимает крупнейшая по капитализации компания мира Apple (AAPL), которая разрабатывает, производит и продает смартфоны, ПК, планшеты, переносные устройства и аксессуары. Предоставляет поддержку таких сервисов, как: App Store, AppleCare, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News+, Apple TV+, Apple Card, сервис Apple Pay и облачные услуги.

В акции Apple розничные инвесторы вложили около $1,7 млрд. С начала года Apple выросла на 41,5%, а за 5 лет на 273%.

Apple — акция, которая должна быть обязательно в вашем портфеле. Представьте за 20 лет акции Apple выросли на более чем 61000%.

5. NVIDIA (NVDA)

Пятое место занимает NVIDIA (NVDA), которая является лидером по производству полупроводников. Компания предоставляет графические, вычислительные и сетевые решения и производит графические процессоры.

NVIDIA розничные инвесторы доверили около $1,37 млрд. С начала года NVIDIA выросла на 194%, а за 5 лет на 518%.

Компания лидер среди акций роста индексов S&P 500 и NASDAQ с начала 2023 года. Аналитики утверждают, что NVIDIA выигрывает от развития технологии искусственного интеллекта, поскольку ее чипы непосредственно используются в мощностях массивов ИИ.

6. Invesco QQQ ETF (QQQ)

Шестое место занял Invesco QQQ ETF (QQQ) ориентированный на индекс NASDAQ-100 в который входят 100 крупнейших по капитализации компаний из секторов технологий, коммуникаций и потребительского циклического сектора и др. Фондом управляет Invesco Capital Management LLC. Инвестируя в этот ETF вы диверсифицируете свои вложения в наиболее капитализированный рынок Америки.

В Invesco QQQ ETF розничные инвесторы вложили более $1,35 млрд. С начала года Invesco QQQ ETF вырос на 37%, а за 5 лет на 102%.

7. Alphabet Inc. (GOOGL)

Седьмое место занимает поисковый гигант Alphabet материнская компания Google (GOOG) (GOOGL). Компания работает через сегменты сервисы Google, Google облако и др.

В Google проинвестировали более $1,2 млрд. С начала года Google вырос на 40% и на 116% за 5 лет.

Среди топ 10 Google имеет лучшие оценки аналитиков относительно перспективы роста, в том числе и благодаря прогрессу по интеграции ИИ в свои сервисы.

8. Advanced Micro Device (AMD)

Восьмое место принадлежит еще одному лидеру по производству полупроводников Advanced Micro Device (AMD). Компания работает в четырех сегментах: база данных, клиент, игры и встроенные сегменты.

AMD оказалась достаточно привлекательной для розничных инвесторов, которые вложили в акции около $950 млн. В 2023 году акции AMD выросли на 96%, а за 5 лет аж на 755%.

AMD, как и NVIDIA, имеет большой потенциал роста благодаря бешеному развитию технологии ИИ, которая требует использования полупроводников.

9. Meta (META)

Девятую позицию занимает Meta (META) — владелец крупнейшей социальной сети мира Facebook. Компания работает в двух сегментах: Family of Apps (Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp) и Reality Labs — метавселенная Metaverse.

Meta благодаря небольшой цене в начале года привлекла от розничных инвесторов ориентировочно $780 млн. Рост Meta за 2023 год составил 127%, а вот за 5 лет всего 35%.

Акции Meta значительно просели в 2022 году, это в частности связано с миллиардными инвестициями в Metaverse, который пока не приносит прибыли. Но в перспективе эти расходы могут окупиться и значительно увеличить капитализацию компании.

10. Microsoft (MSFT)

Десятой ступенькой завершает наш список технологический гигант Microsoft (MSFT). Корпорация разрабатывает, лицензирует и поддерживает программное обеспечение, службы и устройства. Работает в трех сегментах: производительность и бизнес-процессы, интеллектуальное облако и персональные компьютеры.

Купить Microsoft — это всегда хорошая идея, и доказательство этому более $760 млн, которые проинвестировали розничные инвесторы. С начала 2023 года акции Microsoft выросли на 40% и на 232% за 5 лет.

Microsoft инвестировал около 10 млрд в OpenAI, разработчика ChatGPT и является одним из лидеров роста благодаря технологии ИИ.

Стоит заметить, что в нашу десятку вошла Большая пятерка компаний BigTech — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и NVIDIA. Общая капитализация которых в мае 2023 года достигла $9 трлн, а это около 25% стоимости всего индекса S&P 500.

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Также все 8 акций из нашего списка 10 лучших акций вошли в первую двадцатку акций из индекса S&P 500, которые принесли 7% доходности, при общей доходности индекса S&P 500 7,5% за первый квартал 2023 года.

Автор:
Стойко Владимир
инвестиционный аналитик Стойко Владимир
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
15 июня 2023, 17:46
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Тесла рулить!:)
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