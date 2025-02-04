Рынки в смятении: 4 стратегии заработка для «длинных» инвестиций в 2025 году

Устойчивый рост потребительского спроса и активизация на рынке труда уже успели «порадовать» инвесторов, ведь указывают на устойчивость американской экономики. При этом инфляционные угрозы заставляют ФРС притормозить со снижением ставок. В такой ситуации инвесторы ищут возможность сформировать свои портфели таким образом, чтобы использовать возможности роста и оставить уровень риска контролируемым.

Какие стратегии на 2025 год помогут подготовить портфель к предстоящим вызовам и учитывают различные риск-профили и цели, рассказал инвестиционный эксперт и лектор Биржевого университета Никита Гуппал.

Инвестирование в акции роста

Одной из самых популярных стратегий в 2025 году остается инвестирование в акции роста. Особое внимание привлекает сфера технологий, которая остается двигателем глобального рынка. Некоторые считают, что пик бума ИИ уже прошел. Но результаты ведущих технологических компаний доказывают обратное.

За последние 2 года крупные технологические компании значительно превысили средние показатели рынка. Они демонстрируют не только стабильный рост прибыли, но и активное участие в разработке новых инновационных решений. Основная причина их успеха — эффективная монетизация продуктов и технологий, в частности, в сфере облачных решений, цифровой рекламы и попытки получения прибыли от инвестиций в ИИ.

Несмотря на ожидаемое замедление экономической динамики, аналитики прогнозируют, что прибыльность технологического сектора и дальше будет превышать среднерыночные показатели. Это обусловлено его высокой адаптивностью к изменениям и стратегическим лидерством в сферах искусственного интеллекта и автоматизации.

Инвестирование в акции роста, в частности, в технологические компании, подходит инвесторам с высокой толерантностью к риску. Потенциальная отдача может быть значительно выше, но при этом риск сильных колебаний цен из-за высокой концентрации вложений. Однако для более сбалансированного подхода можно использовать ETF, ориентированные на акции роста.

Инвестирование в дивидендные акции

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году компании могут установить новый рекорд дивидендных выплат и обеспечат акционерам стабильный денежный поток. По данным S&P Dow Jones Indices, общий объем дивидендов может достичь $685 млрд, что превысит показатели прошлого года. Это обусловлено высокой рентабельностью бизнеса, умеренным экономическим ростом и низкими коэффициентами выплат (payout ratio). Среди секторов с самым большим потенциалом увеличения выплат выделяются:

Финансовый сектор. Банки и другие финансовые учреждения ожидают дальнейшего роста дивидендной доходности. По прогнозам аналитиков, увеличение выплат в этом сегменте может превысить 20% от предыдущих показателей. А отдельные учреждения уже анонсировали повышение дивидендов, чем обеспечили более высокую текущую доходность инвесторам.

Недвижимость и здравоохранение. Сфера недвижимости, в частности, REIT, демонстрирует положительные тенденции, прогнозирующие рост дивидендов примерно на четверть. Сектор здравоохранения также находится в восходящем тренде с повышением выплат примерно на 9%.

Технологические компании. Хотя IT-сектор обычно не ассоциируется с высокими дивидендами, ведущие корпорации продолжают выплачивать существенные суммы в абсолютном измерении. Некоторые технологические гиганты не только наращивают объемы, но и присоединяют к своим программам выплат новые компании, что свидетельствует о зрелости бизнес-моделей в этой среде.

Дивидендная стратегия оптимальная для крупных портфелей, поскольку обеспечивает стабильный денежный поток и может служить альтернативным источником постоянного дохода. Владельцам меньших капиталов она придает стабильность и смягчает рыночные колебания.

«Core-Satellite»: стабильность и рост

Если вы хотите защитить свой капитал и в то же время увеличить свою доходность с помощью более рискованных активов, следует обратить внимание на подход «Core-Satellite». Его суть состоит в построении «core» — основы портфеля из надежных инструментов с умеренным уровнем волатильности, и «satellite» — дополнительного сегмента, ориентированного на активы с более высоким потенциалом роста. Именно второй компонент помогает получить прибыль при небольшом повышении уровня риска. Основные преимущества этой стратегии:

Сбалансированный риск. Основа (core) сглаживает просадку, а «спутниковые» вложения (satellite) обеспечивают возможность увеличения средних прибылей.

Основа (core) сглаживает просадку, а «спутниковые» вложения (satellite) обеспечивают возможность увеличения средних прибылей. Гибкость и динамика. Satellite можно оперативно менять и подстраивать под новые возможности рынков или технологические тренды.

Satellite можно оперативно менять и подстраивать под новые возможности рынков или технологические тренды. Долгосрочная привлекательность. Инвесторы получают стабильность широкого рынка и в то же время не упускают шансов на дополнительный рост.

Основную часть капитала обычно размещают в широком рыночном индексе, например, ETF на S&P 500 или нескольких ETF с глобальным покрытием. Это снижает влияние рыночных колебаний и обеспечивает защиту от чрезмерных просадок. В периоды экономической неопределенности именно «core» выполняет роль «якоря», удерживающего портфель от резких потерь.

Благодаря «satellite» портфель может существенно опережать среднерыночные показатели при правильном определении секторов и активов с потенциалом роста. «Спутниковый» элемент составляет примерно 10−30% от общего размера портфеля и формируется из активов, способных значительно увеличить ваш доход, среди которых:

отраслевые ETF, такие как фонды, связанные с ИИ, полупроводниками и т. п. ;

; акции роста технологических, биотехнологических и других компаний с инновационной бизнес моделью;

криптовалюта, которая является более рисковым инструментом, поэтому рекомендованная доля этих активов колеблется в пределах 5−10%, в зависимости от готовности к волатильности.

В эпоху усиленного внимания к монетарной политике и быстрым технологическим изменениям этот подход помогает извлечь максимум пользы от рыночной диверсификации.

Стратегия для консервативных инвесторов

Осторожные инвесторы, стремящиеся оградить капитал от рыночных колебаний, и одновременно получать стабильную прибыль, могут рассмотреть корпоративные облигации. Удержание их до погашения позволяет зафиксировать купонную доходность и минимизировать влияние краткосрочных колебаний рыночных цен. Кроме этого, они предлагают ряд преимуществ для консервативного подхода:

Фиксированная доходность. Размер купонных выплат известен заранее, а регулярные поступления позволяют стабильно реинвестировать средства или использовать их для покрытия текущих расходов.

Надежные эмитенты. Компании с высоким кредитным рейтингом (investment grade) характеризуются низкой вероятностью дефолта.

Защита портфеля от волатильности. Если инвестор планирует держать облигации до даты погашения, временное снижение их котировок на вторичном рынке становится менее весомым. В итоге — предполагаемый денежный поток, независимо от краткосрочных колебаний.

При выборе активов этого класса также необходимо учитывать их критически важные аспекты. К этим метрикам относятся:

Кредитоспособность эмитента. Это ключевой фактор безопасности облигации. Ухудшение финансовых показателей может снизить рейтинг компании и спровоцировать проблемы с выплатами.

Это ключевой фактор безопасности облигации. Ухудшение финансовых показателей может снизить рейтинг компании и спровоцировать проблемы с выплатами. Срок погашения. Краткосрочные облигации более уязвимы к изменению ставок, но защищают от больших проседаний цены. Долгосрочные же — предлагают более высокую доходность, но повышают риск волатильности за длительный период.

Краткосрочные облигации более уязвимы к изменению ставок, но защищают от больших проседаний цены. Долгосрочные же — предлагают более высокую доходность, но повышают риск волатильности за длительный период. Инфляция. Если уровень инфляции поднимется выше купонной ставки, то реальная доходность ваших инвестиций снизится.

Рациональный выбор эмитентов и внимательное отношение к рискам помогут сформировать прочный «облигационный» фундамент, который успешно выдержит давление повышенной нестабильности на финансовых рынках.

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Как выбрать самую лучшую стратегию

Оптимальное формирование портфеля в 2025 году напрямую зависит от отношения инвестора к риску, временному горизонту и ожиданиям доходности. При готовности к более высокой волатильности ради перспективного роста ориентация на динамические рынки и технологические тенденции может стать удачным выбором.

В то же время сторонники стабильного дохода чаще полагаются на консервативные инструменты с четкими прогнозируемыми выплатами. Однако существует и компромиссный вариант: построение «надежного ядра» портфеля и дополнение его спутниковыми активами, которые обеспечивают дополнительные возможности для роста.

В любом случае, ключевым является критический анализ собственных финансовых целей, макроэкономической ситуации и уровня терпимости к рыночным колебаниям. Взвешенный подход позволяет избежать неоправданных рисков, а также воспользоваться привлекательными возможностями увеличения доходности.