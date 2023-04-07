Экономика США в хорошем состоянии: что испугало руководство JP Morgan

Неделя закончилась и, на первый взгляд, ничего драматического на рынках не случилось. Индексы почти не изменились, объемы торговли мизерны, индекс страха на минимуме — все вроде бы спокойно. Но, как пишет основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан, иногда тишина бывает обманчивой, и за ней приходит буря.

Предвестники шторма

О возможной буре пишет в своем письме акционерам Джейми Даймон, CEO JP Morgan Chase. По его мнению, сейчас экономика находится в «хорошем состоянии, но впереди грозовые тучи». И несмотря на относительное спокойствие на этой неделе, некоторые события и обнародованные данные действительно подтверждают слова известного банкира.

Решение о сокращении добычи нефти на более миллион баррелей в сутки, которое OPEC+ очень неожиданно утвердил в самом начале недели, указывает на то, что картель ожидает снижения спроса в ближайшем будущем.

Конечно, в этом решении есть большой элемент политической борьбы и желание Саудовской Аравии продемонстрировать американцам свое недовольство политикой США, но политика политикой, а деньги деньгами: экономическая активность уменьшается по всему миру, что еще раз подтвердил свежий прогноз МВФ, а вместе с ней и спрос.

Промышленная активность падает. Значение индекса ISM Manufacturing PMI снизилось до 46,3, что меньше ожидаемых 47,5 и 47,7 в феврале и является самым низким значением с мая 2020-го. Напомню, что значение индекса ниже 50 указывает на возможность рецессии, и наоборот выше 50 — прогнозирует экономический рост. Кстати, это уже пятое снижение индикатора активности в производственном секторе, которое недвусмысленно сигналит о том, что промышленные компании готовятся к рецессии.

В области «услуг» ситуация получше, но динамика отрицательная. ISM Services PMI снизился до 51,2, все еще выше критической отметки в 50 пунктов, но гораздо ниже ожидаемых 54,4.

Рынок рабочей силы постепенно охлаждается. Согласно обнародованному в среду ADP Report, количество работающих в частном секторе увеличилось в марте на 145 тысяч, что существенно меньше 261 тысячи в феврале и прогноза в 210 тысяч. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) впервые с 2021 года снизилось ниже 10 миллионов. Количество заявок по безработице тоже составило больше, чем ожидалось. Увидим, что продемонстрирует отчет о состоянии рынка труда в марте, который будет обнародован чуть позже, но, скорее всего, и он продемонстрирует ту же тенденцию.

На прошлой неделе ни один из американских банков не объявил о банкротстве, но, по мнению экспертов, кризис в банковской индустрии еще далек от завершения.

Доходность десятилетних государственных облигаций США в течение недели снижалась гораздо быстрее краткосрочных и достигла минимумов сентября прошлого года, что еще больше исказило кривую доходности и усилило ощущение опасности от возможного экономического кризиса.

Модель GDPNow, используемая ФРС Атланты для прогноза динамики ВВП США, указывает на то, что рост экономики в первом квартале этого года составит всего 1,7%, а еще неделю назад — это было 2,5%.

Что ждет рынки

Как видите, учитывая все сказанное, можно сделать вывод, что наконец-то мы вернулись в нормальное состояние мышления, когда плохие новости являются плохими, а хорошие хорошими, что собственно и продемонстрировала динамика торгов этой короткой торговой недели. Единственное объяснение, почему индексы все еще держатся на фоне не очень хороших новостей — это сотни миллиардов долларов, которые ФРС влил в систему, чтобы помочь банкам пережить кризис.

Что дальше? Целая совокупность факторов, перечисленных выше, указывает на то, что будущее выглядит достаточно угрожающе и не исключено, что ФРС уже дошел или почти дошел до конца цикла повышения ставки. Хотя, если верить публичным заявлениям его руководителей, еще одно повышение в мае на 25 б.п. все-таки произойдет. Потом пауза и понижение, о котором все так долго мечтали.

Но… Вряд ли подобные новости подтолкнут рынок вверх. Скорее, учитывая причины возможного разворота ФРС, а именно реальную угрозу экономического спада, потянут вниз. Сезон корпоративной отчетности, начинающийся уже на следующей неделе, тоже вряд ли исправит ситуацию.

Источников для улучшения корпоративных результатов почти нет, а вот причин для уменьшения уровней продаж и доходности предостаточно. Но не будем забегать вперед, следующие недели все покажут.

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И последнее, если верить истории, то рынки не доходят до «дна» раньше, чем ФРС заканчивает цикл повышения ставки. Как правило, это происходит через несколько месяцев после «разворота». Так что, похоже, впереди нас ждут непростые времена, о которых пишет Джейми Даймон, и стоит задуматься, действительно ли горизонт полностью безоблачный, и вера в то, что рынки продолжат расти, так уж непоколебима.