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27 декабря 2024, 16:46 Читати українською

Год «матраса» позади, ждем год «быка»

Как «закрывают» год компании и инвесторы, и на чем они будут зарабатывать в следующем году, НВ рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Минфин» выбрал главное.

Как «закрывают» год компании и инвесторы, и на чем они будут зарабатывать в следующем году, НВ рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

С точки зрения инвестиционной активности, 2024 уже закончился. Прибыль подсчитана и реинвестирована, сделки, которые повлекли убытки, проанализированы, выводы сделаны, обещания себе и окружающим больше никогда не повторять одних и тех же ошибок розданы.

На этом все — пора уже думать о том, как в следующем году стать еще богаче. Вам же чего хочется? — Денег! А если так, то нет времени скучать по потерянному и хвастаться добытым — деньгам некогда отдыхать, а их владельцам тратить время на пустые развлечения, сентиментальные воспоминания и романтические мечты. Деньги, когда они есть, заставляют думать о деньгах еще больше, чем когда их нет.

Личные финансы и индивидуальные инвестиции: чего ждать в следующем году

Вряд ли чего-то хорошего тем, кто предпочитает розовые мечты и верит, что война вот-вот закончится, коррупция будет побеждена, нас примут в НАТО и ЕС, на границе выстроится очередь из миллионов украинских эмигрантов, включая всю канадско-американскую диаспору, которые только и мечтают, что вернуться на историческую Родину, а Украина захлебнется от инвестиций.

Ни одна эта мечта, к огромному сожалению, в следующем году не сбудется, ведь для этого нет никаких объективных предпосылок: мира нам никто не предлагает, коррупцию мы, скорее, лелеем, нежели уничтожаем, те, кто хотели вернуться домой, уже вернулись, и их совсем немного, а большинство думает лишь о том, как бы «зацепиться» в развитой Европе.

Как следствие — об иностранных инвестициях речь не идет. Да вы и сами ни копейки не вложили бы при таких условиях. А считать, что иностранные инвесторы глупее нас, что, ни с того ни с сего, является довольно популярным тезисом в украинском обществе, или чего-то не знают, что знаем мы, — немного наивно.

Поэтому, с точки зрения инвестиций в Украину, следующий год будет мало чем отличаться от нынешнего. Разве что, в худшую сторону.

Набор инструментов, доступных обычным людям, останется прежним: ОВГЗ, недвижимость, криптовалюта и доллары «под матрасом».

Криптовалюта — абсолютный чемпион

За год стоимость биткоина более чем удвоилась. Феноменально!

Но завидовать владельцам биткоинов, а тем более, восхвалять их инвестиционное мастерство — это почти одно и то же, что увлекаться талантами игрока, выигравшего в рулетку, пусть и по своей «уникальной системе».

Конечно, немного завидно, мы же с вами живые люди, но, с другой стороны, всем известно, чем эта игра заканчивается в долгосрочной перспективе.

ОВГЗ: считаем в долларах

По результатам прошлого года, чемпионом по доходам в гривне остаются государственные облигации. Но кто из нас считает доходы в национальной валюте? Даже те, кто отвечает за ее стабильность, не позволяют себе такой романтической слабости. А нам и подавно не стоит…

А если подсчитать в долларах, то заработок за год составил менее 4%, что, кстати, меньше, чем доход от инвестиций в государственные облигации США, которые заработали своим владельцам более 5%, а главное — избавили их от волнений.

Сами понимаете, одно дело, когда вы даете взаймы правительству, которое захлебывается в коррупции и у которого дефолтный рейтинг, другое — когда имеете дело с должником-супергосударством, которое живет по демократическим законам.

В следующем году тенденции вряд ли изменятся: чтобы профинансировать гигантские дыры в бюджете, наши власти будут заставлять государственные банки покупать ОВГЗ, а те, в свою очередь, будут предлагать их клиентам под соусом «надежность, гарантированная государством».

Не исключено, что и доходность предложения вырастет, но вам от этого лучше не станет, потому что такой сценарий будет отражением растущей инфляции и повышения риска девальвации. Все как обычно!

Недвижимость: остается надеяться и верить

Инвестиция в недвижимость в стране, где падают бомбы, исчезают реестры, не работают законы, неожиданно повышаются налоги, экономика остановилась, а людей становится все меньше, — это отчаянный инвестиционный героизм.

И по силам он только полным веры прихожанам секты «Информационного марафона» офисно-президентского патриархата, или тем, кто принципиально не желает обучаться ничему новому и твердо убежден, что опытный пес всегда прокормится и старыми проделками.

Веры вам и терпения в следующем году!

Валюта: доходный «матрас»

Между прочем, популярный среди украинцев «матрас», имею в виду простую и примитивную покупку американского доллара, продемонстрировал неплохие результаты.

Приблизительно 12% годовых в гривне, что точно более доходно, надежно и ликвидно банковских депозитов и недвижимости. Еще и никакой мороки с налогами.

Бизнес, как инвестиция

Кстати, когда речь заходит о личных инвестициях, люди утверждают, что нет ничего лучше собственного бизнеса, который точно не относится к категории источников пассивного дохода, но рассматривается большим количеством сограждан, как самый доходный, надежный и безопасный вид инвестиций.

Так ли это? Решайте сами, но позвольте задать несколько вопросов: какой бизнес более рискованный — Google, Meta, Apple, Microsoft или ваш собственный?

Согласны ли вы с тем, что чем больше риск, тем выше должна быть ожидаемая доходность?

За последние годы перечисленные мною международные компании обогащали своих акционеров в среднем на 22−25% годовых. Удается ли вашему бизнесу демонстрировать более высокую доходность, и сопоставимы ли риски? Если да, то продолжайте его развивать и даже не думайте соблазниться какими-то ценными бумагами.

Читайте также: Как начать инвестировать в свою финансовую независимость, и почему это стоит сделать уже в 2025

Фондовые рынки США: почему альтернатив нет

Ну, а для тех, у кого нет своего бизнеса, или его доходность только огорчает, или господин «Г» начал сниться по ночам, мы по-прежнему рекомендуем обратить внимание на развитые рынки ценных бумаг.

Тем более, что возможность ежемесячно легально отправлять сто тысяч гривен за границу и покупать на них акции и облигации пока существует для каждого законопослушного украинца.

Воспользуйтесь, и если история последних ста лет нас чему-то учит, то две тысячи долларов, ежемесячно инвестированные в рынок акций США, а точнее — в индекс S&P 500, десять лет спустя могут превратиться в почти полмиллиона. Немало!

Но все это при условии, что в следующем году вы не откажете себе в удовольствии изучить что-то новое о международных инструментах финансового инвестирования, которыми пользуется весь мир, и которые только в Украине почему-то ассоциируются с отсутствием патриотизма и едва ли не вредительством в отношении государства.

Успехов вам и прибыльных инвестиционных решений в следующем году! Это же год «быка», должны что-то заработать!

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