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27 декабря 2024, 11:30 Читати українською

Как начать инвестировать в свою финансовую независимость, и почему это стоит сделать уже в 2025

Если в ваших планах на следующий год — создание финансовой подушки и поиск дополнительного источника дохода, то решением могут стать инвестиции в фондовый рынок. Как начать инвестировать в свою финансовую независимость, рассказывает эксперт Алеся Твердохлеб.

Если в ваших планах на следующий год — создание финансовой подушки и поиск дополнительного источника дохода, то решением могут стать инвестиции в фондовый рынок.

Чем интересен фондовый рынок

Фондовый рынок — это мощный инструмент не только для сохранения, но и для приумножения капитала. Его главная черта — долгосрочный рост и восстановление после кризисов, что подтверждает индекс S&P 500 — с 1990 по 2024 год он вырос на 1744%. 2025 год обещает появление новых технологий, влияющих на рост компаний и доходов инвесторов.

Инвестирование открывает доступ к большому количеству инструментов для достижения различных целей.

  • ETF (биржевые фонды) — готовый портфель активов с низкими затратами и диверсификацией рисков.
  • Акции — инструмент для покупки доли в компании, приносящий доход из-за роста стоимости актива и дивидендов.
  • Облигации — государственные ценные бумаги, дающие фиксированный доход с минимальным риском, но низкой доходностью.

Сегодня для начинающих доступны удобные платформы с минимальными комиссиями, позволяющие формировать портфель, согласно личным целям и толерантности к риску.

Возможности в 2025 году

Успешному старту инвестирования способствует ряд важных факторов:

  • Рост S&P 500. Аналитики прогнозируют, что к концу 2025 года индекс S&P 500 будет расти благодаря экономическому подъему США. Кроме этого, согласно данным Yardeni Research, внедрение ИИ в работу бизнесов будет способствовать росту индекса на 12%.
  • Развитие технологий и ИИ. Искусственный интеллект и робототехника остаются основными драйверами развития.
  • Победа Трампа на выборах США. Победа Трампа может положительно повлиять на энергетику, финансовый сектор и промышленность.
  • Рост доходов компаний. Доходы технологических гигантов растут благодаря новым моделям.
  • Стабильный рост дивидендов. В этом году Microsoft выплатила $5,6 млрд во втором квартале 2024 года, Apple — $3,8 млрд, а Meta только приступила к выплатам дивидендов.
  • Долгосрочный рост ETF. Долгосрочные активы, как ETF S&P 500 и QQQ, показывают стабильный рост благодаря находящимся на рынке сильным компаниям, чем обеспечивают стабильные прибыли для инвесторов.

Как защититься от рисков

Фондовый рынок, как и любой другой вид инвестиций, связан с рисками: волатильность, экономические спады, геополитическая напряженность и другие события. Все это влияет на стоимость акций, а прибыль и удержание позиций на рынке зависит от способности компаний преодолеть кризисные моменты. Чтобы минимизировать эти риски, важно применять несколько стратегий:

  • Диверсификация портфеля. Инвестируйте в разные активы, такие как акции, облигации, ETF, что помогает избежать больших потерь в случае падения одного сегмента рынка.
  • Долгосрочная перспектива. Инвестирование — это марафон, а не спринт.
  • Выбор качественных активов. Вложение средств в стабильные компании уменьшает риски и обеспечивает стабильный рост.

Долгосрочная перспектива инвестиций

Просто отложенные деньги быстро обесцениваются из-за инфляции. Однако, когда эти деньги вложены в активі, они начинают работать и приобретают способность приумножаться благодаря росту фондового рынка.

1. Если инвестировать $200 в месяц в крупнейшие ETF, такие как SPY, QQQ или VOO, то через 10 лет вы сможете накопить около $46 000. Конечно, это не выглядит как огромная сумма, но при обычном откладывании этих же средств «под матрац», они так и останутся в размере $26 000.

Просчет инвестиций в ETF

2. А если инвестировать в акции крупнейших компаний мира, то те же $200 в месяц через 10 лет могут создать капитал в $67 000. И с таким темпом инвестиций, первый миллион долларов вы можете получить уже через 25−27 лет.

Просчет инвестиций в акции крупнейших компаний

Регулярные вложения могут привести к значительным результатам в будущем.

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Начинайте развивать новые навыки для будущего

Инвестировать сегодня легче, чем кажется, ведь большинство необходимой информации доступно на инвестиционных платформах и в интернете. Это может обеспечить пассивный доход, который покроет расходы, позволит путешествовать, приобрести жилье или выйти на пенсию раньше.

Вы сами определяете цели, стратегию, уровень риска и суммы вложений, что позволяет защитить деньги от инфляции и создать не только финансовую подушку, но и обеспечить стабильность и независимость. Начать инвестировать можно всегда, однако 2025 год — отличная возможность изменить финансовое будущее и выбрать путь долгосрочного роста.

Однако важно не только инвестировать, но и делать это разумно. Диверсификация и взвешенные решения помогут защитить активы.

Автор:
Твердохлеб Алеся
Инвестиционный эксперт Твердохлеб Алеся
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
27 декабря 2024, 12:01
#
«і чому це варто зробити вже у 2025»

Бо владі об`єктивно байдуже на своїх громадян, через це і Заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак сказала, що тим хто нині не на пенсії не треба особливо розраховувати на пенсію, бо її може і не буде взагалі вже)) правда дашєнька не зазначила, що вона користуючись своїм службовим становищем має певну кількість депозитів, готівкової валюти в євро та доларах, автомобілі і нерухомість, тому дашєнька не переживає за своє майбутнє без пенсії, а ви холопи затягуйте пояски по хребет, щоб не відкиснути після 60ти років :)
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