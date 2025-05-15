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15 мая 2025, 17:55 Читати українською

Трамп вытащил путина из грязи, но сейчас не хочет фиксировать убыток: есть ли у нас выбор

Почему американский президент не хочет увидеть кто такой путин, и что нам остается с этим делать, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. «Минфин» выбрал главное.

Почему американский президент не хочет увидеть кто такой путин, и что нам остается с этим делать, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

У американцев, а точнее у друзей Трампа, было мнение, что нужно поехать в Стамбул просто чтобы узнать, настроен ли пути серьезно. И чтобы дальше действовать соответственно.

Что ж, путин оказал им услугу. Они смогут еще немного сэкономить для бюджета на билетах в не столицу Турции и порадовать Илона Маска. В то время как путин обнародовал свой список переговорщиков, все получили свои ответы.

Казалось, Трамп сделал все для путина. Он нашел его в грязи, вытащил, отряхнул и разостлал перед ним красную дорожку до возвращения в большую игру. Казалось, такой шанс выпадает раз в жизни. Надо хватать. Если ты, конечно, рациональный игрок.

Еще в конце прошлого года основной вопрос был «что в голове у путина». То есть, что он сделает в такой момент. Что ж, ответ мы получили.

В русско-имперской традиции это называется «головокружение от успехов». Оказалось, что в грязи путину комфортно. И он может там еще посидеть. Ему оказалось мало.

И фактически он унизил Трампа, да и не только Трампа. Даже его друзей из БРИКС. Мы не знаем, что там думает Китай. Но президент Бразилии после встречи в Пекине с солнцеозаренным Си решил возвратиться домой через москву, чтобы уговорить путина уехать в Стамбул. И только люди, верящие в плоскую Землю, могут подумать, что москва лежит на пути между Пекином и Бразилией. И вот этот президент Бразилии делает крюк и потом сидит 4 часа в самолете, потому что путин занят. Так что единственное что должно порадовать Трампа, что унизили не только его.

Что дальше? В нормальной ситуации мы точно бы подошли к желаемому моменту, когда Трамп, наконец, публично признает, что путин это х@йло и начинает вводить санкции и писать злые посты. Мы бы назвали этот момент «ошибка резидента», когда пути передавил и ошибся.

Тем более мы уже видели проявления раздражения Трампа в его постах, когда он посягал на святое, на личную победу путина во Второй Мировой.

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Но это ведь в нормальной ситуации. А у нас Трамп. Который должен признать не только ошибку резидента, но и свою ошибку. Свой «не выигрыш». Сделать то, что на фондовом рынке называют «зафиксировать убыток». Но ведь Трамп не ошибается. Это всем известно.

Так что это что-то из разряда фантастики. Чудеса. Тем более, что путин вновь спрятал свой вялый Орешник, и Трамп может за это уцепиться. И мы пойдем по новому кругу. И даже будем говорить с этим мерзким мединским. Интересно, правда, кого изберут достойным этого дела.

Есть ли у нас выбор? Есть ли другая разумная стратегия у Украины и Европы? Есть ли приятный вариант? К сожалению, после выбора американцев другой стратегии не осталось…

Автор:
Фурса Сергей
Инвестиционный банкир Фурса Сергей
Dragon Capital
Источник: Минфин
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