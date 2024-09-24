Если Google разделят на несколько компаний, могут ли выиграть акционеры

Американское правительство в прошлом месяце одержало важную победу в борьбе с Alphabet, одной из крупнейших технологических компаний мира, которой принадлежит поисковая система Google, видеохостинг YouTube и операционная система для мобильных устройств Android. После признания корпорации монополистом на рынке поиска, суд может обязать Alphabet разделиться на несколько компаний. Это испугало некоторых акционеров, но, как говорит исторический опыт, в этом могут быть даже преимущества.

Что сказал суд

Антимонопольное дело против Google было инициировано Министерством юстиции США в 2020 году. Три года ушло на сбор доказательств и еще год длился судебный процесс, после чего Окружной суд США в округе Колумбия вынес свой вердикт.

Согласно ему, Google признана монополистом на рынке интернет-поиска и интернет-рекламы. В судебном решении указывается, что компания использовала незаконные методы сохранения монопольного положения, в частности, подавляла конкуренцию, «выплачивая миллиарды долларов» операторам веб-браузеров и производителям смартфонов, чтобы ее поисковик был установлен в стандартных настройках.

Среди прочего, в 2022 году Google заплатила $20 млрд за сохранение статуса поисковой системы по умолчанию на устройствах Apple, следует из материалов суда. Помимо производителя iPhone, у корпорации есть подобные договоры с Motorola, Samsung, Verizon, T-mobile, AT&T, браузером Firefox и т. д. Это позволило компании сохранить доминирующее положение, в том числе на рынке рекламы. «Google — монополист, и он действовал как монополист, чтобы сохранить свою монополию», — отмечается в решении суда.

Какие именно меры предпринять против Google, чтобы возобновить конкуренцию, суд должен согласовать в течение следующих нескольких месяцев. Как предполагает профессор антимонопольного права юридического факультета Университета Вандербильта Ребекка Хоу Алленсворт, суд вынесет запрет на соглашения Google, связанные с поисковиками, или потребует, чтобы пользователи сами выбирали, какой поисковой системой пользоваться в браузере, а не автоматически использовали ту, которая установлена по умолчанию.

Возможен также и внушительный денежный штраф. В конце прошлого года Google уже согласилась выплатить $700 млн в рамках урегулирования антимонопольного спора в США. Тогда суд обвинил компанию в незаконных ограничениях на установку приложений на базе Android и взыскании незаконных комиссий за транзакции внутри программы. Главным жалобщиком тогда выступала компания Epic Games — разработчик игры Fortnite.

В этом же месяце корпорация проиграла и антимонопольный суд в Люксембурге и, согласно его решению, должна заплатить штраф в размере 2,4 млрд евро. Штраф был наложен на использование собственного сервиса сравнения цен. Суд признал несправедливым такое преимущество перед более мелкими европейскими конкурентами. Как отмечается в судебном решении, законодательство ЕС вводит санкции не за наличие господствующего положения, а за его неправомерное использование.

Вполне возможно, что решение американского суда будет иметь для Alphabet гораздо худшие последствия, чем предыдущие штрафы в несколько миллиардов долларов, — суд может решить разделить Google на более мелкие части.

Если суд решит, что разделение необходимо, он может отделить поиск Google от других продуктов компании, включая Android, YouTube, Gmail, Google Drive, Chrome и т. д. , что нанесет удар по материнской компании.

Рынок в целом спокойно отреагировал на решение суда. Сейчас акции торгуются примерно на той же отметке, что и в момент принятия решения, поскольку большинство акционеров надеются, что до радикального вердикта дело не дойдет.

В то же время аналитики Evercore ISI, заявили, что «сценарий худшего случая более вероятен, чем предполагает рынок».

Наблюдателей пугает, что глава компании может повлиять на огромный механизм прибыли Google. В 2023 году от поиска компания получила более $175 млрд дохода. А общие рекламные доходы от всех сервисов, включая YouTube, достигли ошеломляющих $237 млрд из $307 млрд общего дохода.

В октябре 2020 года, когда Министерство юстиции подало иск, годовой доход Google составил около половины этой суммы — $162 млрд.

Как США разделили империю Рокфеллера

Если суд решит разделить Alphabet, это станет далеко не первым подобным случаем в истории.

Самое громкое такое дело — решение Верховного суда США в 1911 году, согласно которому основанная Джоном Рокфеллером компания Standard Oil должна была разделиться на 34 меньших. К тому времени она контролировала почти всю добычу нефти в США. Среди компаний, возникших в результате этого разделения, в частности, такие нынешние гиганты сектора, как Chevron и Exxon Mobil.

Акционеры Standard Oil, получившие акции новых компаний, не остались в минусе. «Общая рыночная капитализация для всех этих компаний выросла примерно в пять-шесть раз на основе оценки Standard Oil», — рассказывает профессор антимонопольного права Бостонского колледжа Дэвид Олсон.

Новый менеджмент и повышение эффективности, возникшие после разделения, помогли меньшим компаниям преуспеть, добавляет адвокат по антимонопольным спорам Барри Барнет.

В случае с Google, существующие акционеры тоже могут извлечь выгоду, поскольку меньшая компания, как правило, стимулирует инновации и улучшает обслуживание клиентов, убежден Барнет. Поисковая система Google, например, может начать выдавать более релевантные результаты и стать более ценной для рекламодателей. «Люди, которые владеют компанией, не проиграют», — убежден адвокат.

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В то же время есть и пример, когда техногиганту удалось избежать принудительного разделения. В 1999 году суд обязал к этому Microsoft из-за злоупотреблений на рынке браузеров. Пройдя несколько апелляций, корпорация отстояла свое единство и ограничилась лишь изменениями в системе, которые упростили работу конкурентов.