В США суд решил, что Google незаконно монополизировала рынок поиска с помощью эксклюзивных сделок. Об этом пишет Bloomberg.
Суд признал Google монополистом на рынке поиска
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Издание отмечает, что это первая победа правительства по большому антимонопольному делу против технологического гиганта за более чем два десятилетия. Впрочем, компания намерена обжаловать это решение.
Google обвиняют в том, что компания незаконно монополизировала рынок онлайн-поиска и связанной с ним рекламы.
Суд установил, что Alphabet Inc (материнская компания Google), заплатила $26 млрд за то, чтобы сделать его поисковую систему опцией по умолчанию на смартфонах и веб-браузерах, фактически помешали любому другому конкуренту добиться успеха на рынке.
Источник: Минфин
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