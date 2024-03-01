Ларри Пейдж и Сергей Брин: как два аспиранта создали Google и чем занимаются сейчас

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин входят в первую десятку самых богатых людей мира. Их наработки легли в основу не только поисковой системы, но и Android и многих других сервисов. В чем особенность этого дуэта и почему их стиль управления шокировал работников, рассказывает «Минфин».

Компания Google (или же Alphabet) не нуждается в представлении. Ей принадлежит одноименная популярнейшая поисковая система мира, на которую приходится около 91% всех поисковых запросов. Также этот сайт считается самым популярным на планете, а на втором месте, уверенно опережая Facebook, находится другой портал компании — видеохостинг YouTube.

Среди других ключевых активов компании — браузер Chrome (64% мирового рынка), крупнейший почтовый сервис Gmail и самая популярная операционная система для смартфонов Android. Развивается компания и в других направлениях — искусственный интеллект, облачные вычисления, автопилоты для автомобилей, умные дома и т. д.

Alphabet — одна из крупнейших компаний мира с капитализацией $1,7 трлн. При этом более половины голосующих акций корпорации сосредоточены в руках только двух человек — Ларри Пейджа и Сергея Брина, а их общее состояние достигает $247 млрд, что обеспечивает им 9 и 10 места в списке самых богатых людей мира.

Культ науки с детства

Оба основателя Google родились в семьях ученых. Отец Ларри Пейджа был профессором информатики в университете штата Мичиган и получил одну из первых докторских степеней по этой дисциплине, а мать преподавала компьютерное программирование.

С детства Пейджа окружали технологии и научные пособия. В одном из интервью он упоминал, что дом его детства был беспорядком, где повсюду лежали научные и технические журналы. Был доступ у Ларри и к современным технологиям. В 1979 году, когда ему было 6 лет, отец принес домой персональный компьютер — большая редкость того времени. Даже в середине 80-х домашние компьютеры были у менее 10% американцев.

Вместе со старшим братом Ларри разбирал дома всю технику, чтобы понять, как она работает. «С раннего детства я осознал, что хочу что-нибудь изобретать. Так что я заинтересовался технологиями и бизнесом. Вероятно, с 12 лет я знал, что создам компанию», — рассказывает Пейдж.

Сергей Брин — сверстник Пейджа, но рос в совершенно других условиях. Он родился в семье русских евреев. Его отец Михаил мечтал стать астрономом, но не мог поступить на физический факультет, поскольку туда принципиально не допускали евреев — власти боялись, что они будут слишком много знать о ядерных разработках. Поэтому он пошел на математический факультет, но и туда поступить было непросто из-за ограниченного количества мест для людей его национальности.

Получив высшее образование, отец Сергея работал экономистом в Госплане. «Я пытался доказать, что через несколько лет уровень жизни в россии будет выше, чем в Соединенных Штатах. И я это доказал. Я достаточно знаю математику, чтобы доказать все, что угодно», — вспоминал он впоследствии свою работу.

Все изменилось у семьи, когда отец Сергея посетил научную конференцию в Варшаве и пообщался с иностранными коллегами. Вернувшись домой, он заявил, что семья должна подавать документы на выездную визу и навсегда покинуть СССР. «Он сказал, что не останется после того, как увидел, что такое жизнь», — делится воспоминаниями его жена.

Семье Брин повезло — они получили разрешение на выезд незадолго до того, как окно в другой мир практически закрылось. Когда Сергею было 6 лет, он попал в США. Здесь его родители продолжили свою научную работу. Отец стал профессором математики в университете Мэриленда, а мать — исследователем в Центре космических полетов.

Для семей основателей компании наука имела чрезвычайное значение. Когда Сергей и Ларри покинули аспирантуру университета Стэнфорда, чтобы заниматься развитием Google, для обоих это было непростым решением. Незадолго до этого умер отец Ларри, и тот хотел получить степень в память о нем. Сергей своим решением шокировал семью ученых. «Мы были расстроены. Мы думали, что все в здравом уме должны получить докторскую степень» — вспоминает его мать.

Интересный факт. Сергей Брин стал русофобом, когда это еще не было мейнстримом.

В начале 90-х Сергей вместе с отцом посетил СССР, чтобы встретиться с родственниками. После поездки он коротко сказал: «Спасибо, папа, что вывез меня отсюда».

Брину часто приписывают слова о том, что россия — это Нигерия в снегах. Сказал он их в середине 2000-х в приватном разговоре, когда знакомый сообщил, что планирует посетить россию и попросил какого-то совета. Тогда Сергей посоветовал ему нанять охрану.

«россия — это Нигерия в снегах. Вам действительно нравится идея, что стая безумных ковбоев будет контролировать поставку всей мировой энергии?», — добавил тогда основатель Google. Правда, впоследствии он не подтверждал своих слов, сказав, что много выпил в тот вечер и мало что помнит.

Google, как студенческий проект

Базу для поисковика придумал Ларри Пейдж, когда учился в аспирантуре Стэнфордского университета. Тогда он размышлял над темой для своей диссертации и рассматривал различные варианты, среди них были, в частности, технологии беспилотных автомобилей и использование голограмм.

Однако, с подачи одного из профессоров сосредоточился именно на ранжировании данных в интернете. Сначала идея заключалась не столько в поиске информации, сколько в системе определения более и менее важных сайтов. Как для любого ученого, для Ларри понятной и близкой была система ссылок. Когда пишешь работу, используешь ссылки на предыдущие работы, а чем больше ссылаются на твою работу — тем она авторитетнее.

Этот же принцип он решил использовать для сайтов. Если на сайт много ссылаются, он становится выше в рейтинге. При этом лучше, когда ссылаются сайты, у которых высокий рейтинг.

Именно во время работы над разработкой механизма подсчета и структуризации этих ссылок к проекту присоединился Брин. Он учился на аспирантуре в этом же университете и рассматривал разные наработки, к которым мог бы присоединиться. Проект структуризации сайтов показался ему наиболее интересным. Ларри нужен был напарник, ведь в работе возникало много математических задач, а это специализация Сергея.

Пейдж и Брин познакомились незадолго до того, как начали работать вместе. С первого же взгляда они не понравились друг другу, каждый считал другого высокомерным. Но обоим нравилось спорить, для них это было нечто вроде интеллектуального соревнования. Именно это послужило основой их будущей дружбы.

Изначально они до конца не понимали, зачем структурируют сайты. Но все изменилось, когда попытались использовать полученный массив данных для поиска в Интернете. Согласно алгоритму, первыми появлялись ссылки на сайты с более высоким рейтингом. Разработчики программы сравнили выдачу с поисковыми системами того времени, которые ориентировались на количество упоминаний запроса на странице, и обнаружили, что их результаты значительно более качественные.

Проект стал очень популярен в Стэнфорде: иногда на него приходилось до половины всего интернет-трафика университета. После этого стало понятно, что Пейдж и Брин сделали нечто большее, чем научная работа.

Интересный факт. Основатели Google поссорились из-за кровати в самолете.

Ларри и Сергей сохранили привычку спорить по пустякам во время работы в компании. В начале нулевых Google приобрела для них самолет Boeing 767. Как правило, он перевозит несколько сотен пассажиров, но его переделали для частных полетов. В частности, в нем появилась гостиная, большая обеденная зона, а также спальни для основателей поискового гиганта.

Проблемы появились, когда Сергей захотел поставить в своей спальне кровать королевского размера (примерно 2 на 2 метра), а Ларри решительно выступил против такого расточительства. Разрешать их ссору пришлось тогдашнему генеральному директору Google Эрику Шмидту. «Сергей, ты можешь поставить любую кровать в своей комнате. Ларри, ты можешь поставить любую кровать в своей комнате. Идем дальше», — сказал он.

Сложности управления и новый руководитель

Покинув Стэнфорд Ларри и Сергей назвали свою компанию Google — слово происходит от неправильного написания очень большого числа (единица со ста нулями). Первые инвестиции бизнес-партнеры получили в 1998 году на $100 тыс., когда компания еще не была официально зарегистрирована. Впоследствии примерно такие же суммы выделили еще несколько человек, среди которых основатель Amazon Джефф Безос. В целом, удалось аккумулировать около $1 млн.

Денег хватило, чтобы арендовать в городке неподалеку Сан-Франциско гараж, который и стал первым офисом компании. Также молодая компания наняла несколько сотрудников. Пейдж стал генеральным директором компании, а Брин — президентом.

Основатели компании в ее первом офисе.

Менее чем через год компания провела инвестиционный раунд на $50 млн и примерно тогда же начала добавлять контекстную рекламу. А уже с 2000 года Google стал поисковой системой по умолчанию для Yahoo! — одного из крупнейших интернет-сайтов в мире того времени.

Несмотря на очевидные успехи, инвестиционные фонды потребовали, чтобы Пейдж ушел с поста генерального директора. По их мнению, пост должен был занять кто-то с большим корпоративным опытом. Ведь к тому времени основателям компании еще не исполнилось и 30-ти.

После того, как Ларри и Сергей отвергли нескольких кандидатов, Sequoia Capital даже заявила: либо у Google будет новый генеральный директор, либо она потребует вернуть все инвестиции.

Нельзя сказать, что требования инвесторов были необоснованными. Ключевая проблема заключалась в особенностях управления компанией.

В технологическом секторе довольно обычная картина, когда компанию создают два человека. Один из них — технарь-интроверт, которому трудно общаться с людьми, но он знает, как решать задачи. Другой — экстраверт, хуже разбирается в технологиях, но легко налаживает коммуникацию, проявляет лидерские характеристики и у него стратегическое видение. Самый известный пример такой пары — Стив Джобс и его напарник Стив Возняк.

Среди основателей Google этот принцип дал сбой. Брин был экстравертом, который легко сходился с людьми, а вот у Пейджа — были существенные проблемы с коммуникацией и он плохо понимал людей. В то же время, именно Пейдж возглавил компанию и взял на себя все функции, которые, как правило, полагаются на социально адаптированного напарника.

Это приводило к трудностям в коммуникации с подчиненными. К примеру, Ларри общался с помощью эмфатической речи тела: если поднял бровь — считает идею глупой. Если собеседник сказал что-то, что рассердило его, — он перейдет на более тихий тон и будет отводить взгляд в сторону. Многим понять его было сложно.

Усложняла коммуникацию и специфическая манера общения между Пейджем и Брином. «Их дебаты не были, как спички. Это была серия резких замечаний то одной стороны, то другой с руганью. Пейдж мог назвать одну из идей Брина глупой. Брин идею Пейджа — наивной. Они оба называли друг друга уродами», — описывали коммуникацию в компании СМИ.

На дружбу основателей Google это не влияло, им было комфортно в таких отношениях, но проблема в том, что эту привычку они перенесли на разговоры с другими работниками, а также подпитывали ссоры между ними, считая это идеальной рабочей атмосферой.

Однажды Пейджу пришла в голову идея уволить всех менеджеров проектов в компании, чтобы все инженеры подчинялись лично ему. «Не инженеры не должны управлять инженерами», — объяснил он свое решение.

Против этого выступали не только другие руководители Google, но и сами инженеры, которым нужны были люди для согласования задач и коммуникации с другими отделами. Однако, Ларри был непоколебим, и однажды публично объявил об увольнении нескольких десятков менеджеров компании. Правда, до конца инициативу не довел. Тогда руководители среднего звена уже понимали, что вскоре сменится гендиректор и перевели менеджеров на время отсидеться в другом отделе.

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В конце концов, Google возглавил Эрик Шмидт, у которого уже был опыт руководства технологическими компаниями. Пейджу понравилось, что тот не «чистый управленец», а раньше был технарем и писал программы. Брина подкупило то, что Шмидт — «бернер», посетитель ежегодного психоделического фестиваля Burning Man.

Именно при руководстве Шмидта Ларри и Сергей стали официальными миллиардерами — в 2004 году Google провела IPO и была оценена в $23 млрд. Основателям компании тогда только исполнилось по 30 лет.

Интересный факт. Аренда гаража, изменившая судьбы нескольких человек.

Первым офисом компании был гараж в Менло-Парке недалеко от Сан-Франциско. Его аренда основателям компании обходилась в $1 700 на месяц, а сдавала гараж бывшая студентка Стэнфорда Сьюзен Войчицки. Вскоре после переезда ее пригласили присоединиться к команде Google, и она стала первым менеджером по маркетингу компании.

Именно Войчицки предложила купить YouTube и возглавляла этот сервис с 2014 по 2023 год. Ее состояние превышает $700 млн.

Сестра Сьюзен — Энн Войчицки, генеральный директор геномной компании 23andMe, стала первой женой Сергея Брина. У них двое детей, но брак распался уже через шесть лет из-за супружеской измены Сергея.

Испытание вторым планом

Пейдж долгое время был уверен, что для управления Google ему не нужна помощь, за исключением, конечно, Сергея. Сначала он как мог сопротивлялся идеям Шмидта, но впоследствии новый генеральный директор стал ему нравиться и Пейдж все больше снижал уровень контроля.

Эрик Шмидт принялся присматривать за основателями Google.

Основатели все меньше вмешивались в управление. На собрании руководства Ларри и Сергей сидели, глядя в свои ноутбуки, а когда по особо важным вопросам требовалось их мнение, Шмидт просил их подключиться к разговору.

В 2007 году Пейдж уже отвергал все просьбы о встречах с другими руководителями Google — его интересовали лишь отдельные проекты, которые он сам вел. Тогда коллеги начали присылать приглашения на встречи помощникам Ларри, которые добросовестно добавляли их в календарь. Как следствие, Пейдж просто уволил всех своих помощников.

Единственным способом обсудить с Пейджем рабочие моменты, стало поймать его в коридоре офиса. Но и здесь «опытный» интроверт Ларри мог ограничиться кивком на ходу и избежать контакта.

Однако, нельзя сказать, что Ларри ничего не делал. Напротив. Его философия была следующая — пока Шмидт благодаря поисковику «печатает деньги», он может заниматься действительно интересными продуктами.

Как-то Пейдж целый день ездил по Пало-Альто. Проезжая несколько метров, он останавливался и делал несколько снимков, затем снова ехал, останавливался и фотографировал. Когда дома он разложил все снимки, понял, что может оцифровать изображения всех улиц в мире. Из этого и возник проект Google Street View.

Самым большим же достижением Пейджа в этот период стала разработка ОС Android. Он купил стартап, который разрабатывал эту еще совсем сырую систему, за $50 млн, и Шмидт даже не обратил особого внимания на расход столь незначительной суммы. А вот для Ларри разработка Android стала ключевой задачей на несколько последующих лет.

В то же время, Пейдж чувствовал, что компания идет не по тому пути — все больше было бюрократии, инженеры работали над усовершенствованием старых продуктов, а не над разработкой новых, поиск приносил десятки миллиардов доходов, но их не тратили на «изменение мира». Это чувствовали и работники, все чаще они увольнялись и уходили в молодые технологические компании, вроде Facebook.

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Все закончилось тем, что на одном из заседаний руководства, где представили «проходной» продукт по поиску офлайн-магазинов, Пейдж сорвался. «Нет, мы этого не будем делать! Мы создаем продукты, которые используют технологии для решения огромных проблем сотен миллионов людей! Посмотрите на Android. Посмотрите на Gmail. Посмотрите на Google Maps. Посмотрите на поиск Google. Это то, что мы делаем. Мы создаем продукты, без которых вы не можете жить», — тихо (как всегда, когда срывался), но уверенно заявил Ларри.

После этого Шмидт понял, что больше его не желают видеть в компании. Вскоре он уволился с должности гендиректора.

Молодые пенсионеры

Избавившись от Шмидта, компанию снова возглавил Пейдж. За время на втором плане он научился прислушиваться к мнению других, делегировать задачи и больше доверять людям. Не против его возвращения были и инвесторы — успех Android наглядно продемонстрировал его управленческие умения. Самым большим изменением в характере Ларри стал отказ от конфликтов: теперь он призывал руководителей отделов к максимально дружеской атмосфере.

Поиск продолжал без остановки «печатать деньги», а компания начала тратить их на продукты, которые должны изменить мир, хотя и не все из них оказались успешными. В то время появились социальная сеть Google+, очки Google Glass, ноутбук Chromebook. Также компания совершила самую большую покупку в истории, купив Motorola.

Офисы Google традиционно считаются одними из самых комфортных в мире.

Но долго Пейдж не управлял Google. Уже через несколько лет стало известно о масштабной реорганизации. Была создана новая компания Alphabet, а Google стала ее дочерней структурой, которая занимается интернет-направлением (иными словами, всеми сервисами, которые мы знаем). Отдельно Alphabet подчиняются инновационным разработкам, вроде энергетических проектов или биотехнологий.

Пейдж стал гендиректором материнской компании, а Брин — президентом. Это решение сразу воспринималось, как почетная пенсия. На новых должностях основатели компании могли делать, по факту, что угодно, но минимально влияли на реальный бизнес Google. Из публичного пространства они после этого почти исчезли и не посещали официальные мероприятия компании.

Но даже на новых должностях они продержались недолго. Уже через 4 года, в 2019 году, гендиректор Google Сундар Пичаи возглавил Alphabet, а Пейдж и Брин одновременно уволились, фактически сменив «почетную» пенсию на «официальную». Тогда им было по 46 лет.

«Поскольку Alphabet уже хорошо зарекомендовала себя, а Google и другие подразделения работают эффективно, как независимые компании, пора упростить нашу структуру управления. Мы никогда не занимали руководящих должностей, когда думали, что есть лучший способ управлять компанией. И Alphabet, и Google больше не нуждаются в двух генеральных директорах и президенте», — говорилось в их совместном заявлении.

Оставив руководящие должности, основатели поискового гиганта остались его ключевыми акционерами и членами правления.

Отшельник Пейдж купил несколько островов и значительную часть времени проводит на них вместе с семьей. Также он построил огромное эко-имение, купив ряд соседских домов, и занимается выращиванием в Калифорнии овощей, которые поставляет в некоторые элитные рестораны. Также несколько лет назад СМИ узнали, что он получил вид на жительство в Новой Зеландии. Возможно, его замкнутый стиль жизни связан с болезнью голосовых связок, которой он страдает на протяжении многих лет.

Сергей Брин в последнее время попадал в СМИ в основном из-за светских новостей. Например, сообщалось, что у его жены роман с Илоном Маском. Также он занимался строительством крупнейшего за последние сто лет дирижабля — предполагается, что тот будет доставлять гуманитарные грузы в особо труднодоступные места.

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Однако, в прошлом году стало известно, что Брин несколько раз в неделю посещает кампус Google и присоединился к компании разработчиков системы искусственного интеллекта Gemini. Хотя в самой компании заявили, что новой официальной должности у Сергея нет, он по-прежнему остается только членом правления.

Появление ChatGPT стало первой реальной угрозой доминированию поисковой системы Google с конца 90-х, поэтому неудивительно, что решение проблемы привлекло внимание даже сооснователя компании.