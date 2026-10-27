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27 октября 2026, 18:55 Читати українською

Сколько капитала нужно, чтобы получать $500 в месяц: считаем на примере ETF

Мечта о «зарплате от портфеля» обычно разбивается об один вопрос: сколько денег нужно иметь, чтобы ежемесячно получать хотя бы $500? Ответ зависит от доходности актива, налогов и того, насколько инвестор готов мириться с колебаниями стоимости вложений. Инвестиционный эксперт Евгений Пилипец рассчитал необходимый капитал на примере популярного фонда, который выплачивает дивиденды ежемесячно.

Мечта о «зарплате от портфеля» обычно разбивается об один вопрос: сколько денег нужно иметь, чтобы ежемесячно получать хотя бы $500?
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Что такое GPIX

GPIX — активно управляемый биржевой фонд (ETF) от Goldman Sachs, запущенный в октябре 2023 года. Он не копирует индекс механически: фонд инвестирует в акции компаний из индекса S&P 500 и дополнительно продает call-опционы примерно на 25−75 % портфеля. Долю активов, к которым применяется эта стратегия, управляющие фонда меняют в зависимости от рыночной ситуации. Доход фонда состоит из двух частей: премий за проданные опционы и обычных дивидендов компаний. Полученные средства фонд ежемесячно распределяет между владельцами паев. Комиссия составляет около 0,29% в год, а активы фонда превышают $5 млрд.

Как работает продажа call-опционов? Фонд сразу получает премию, но берет на себя обязательство продать акции по заранее определенной цене, если покупатель опциона воспользуется своим правом. Если рынок растет выше этой цены, фонд может недополучить часть потенциальной прибыли. Поэтому в периоды стремительного роста GPIX может отставать от индекса. Зато премия за опцион обеспечивает дополнительный денежный поток, который может быть преимуществом в условиях бокового или медленного роста рынка.

Для пассивного дохода важны три вещи: широта, прозрачность и ликвидность. Индекс S&P 500 охватывает акции примерно 500 ведущих американских компаний из различных секторов, поэтому падение стоимости акций одной из них не определяет результат всего портфеля. Паями GPIX торгуют на бирже, поэтому их можно купить и продать за несколько секунд, а информация о составе портфеля публикуется в открытом доступе.

Сколько капитала нужно

Формула проста: капитал = годовой доход ÷ доходность. Для получения $500 в месяц целевой годовой доход составляет $6 000. За последние 12 месяцев GPIX выплатил около $4,57 на пай, а цена одного пая составляет примерно $56. Таким образом, ориентировочная годовая доходность по выплатам — около 8,1%.

Однако $500 могут означать как сумму до уплаты налогов, так и сумму, которую инвестор фактически получает на руки. Для украинского инвестора разница существенная: после уплаты налогов остается примерно 80% выплаты (расчет налогов приведен ниже). Поэтому для получения чистых $500 в месяц нужно ориентироваться на $625 ежемесячно до налогообложения или $7 500 в год.

Необходимый капитал в зависимости от доходности GPIX

Доходность фонда

Капитал для $500 до налогов

Капитал для $500 на руки

9,0%

≈ $66 700

≈ $83 300

8,1% (текущая)

≈ $73 600

≈ $92 000

7,0%

≈ $85 700

≈ $107 100

6,0%

≈ $100 000

≈ $125 000

Создано автором

При текущей цене пая в $92 000 — это примерно 1 640 паев. Они должны обеспечивать выплаты на уровне около $625 в месяц до налогообложения при условии сохранения текущей доходности.

Расчеты для более низких уровней доходности — не прогноз, а способ оценить необходимый запас капитала. Выплаты GPIX меняются ежемесячно, поэтому целесообразно учитывать сценарий, при котором они могут быть на 15−20 % ниже текущего уровня. В таком случае для получения чистых $500 в месяц может потребоваться уже около $108 000−115 000.

Выплата — не константа

Размер выплат GPIX меняется ежемесячно, поскольку зависит от доходов фонда по опционным стратегиям и дивидендов по акциям в портфеле. По данным сервисов, отслеживающих историю выплат, последние результаты следующие:

Динамика выплат GPIX на одну долю по годам

Период

Выплата на пай за год

2024 год (11 выплат)

≈ $3,69

2025 год (12 выплат)

≈ $4,23

Последние 12 месяцев

≈ $4,57

Создано автором

Размер выплат рос вместе с рынком, а ежемесячные суммы в 2026 году держатся примерно в пределах $0,35−0,40. Это положительный сигнал, но его не стоит переоценивать: фонду существует всего чуть больше трех лет, и большая часть этого периода пришлась преимущественно на растущий рынок.

Важно различать выплаты и инвестиционный доход. Выплата — это средства, которые инвестор получил от фонда. Доход — это выплата плюс изменение цены пая. Если пай подешевел на 15%, а инвестор получил выплаты в размере 8% от первоначальной стоимости, совокупный результат будет отрицательным, хотя на счет ежемесячно будут поступать средства.

Как накопить нужную сумму

Если сразу нет $92 000, срок накопления зависит от размера ежемесячных взносов и совокупной доходности инвестиций за этот период. В примере, приведенном ниже, все полученные выплаты реинвестируются.

Срок накопления $92 000 при разных размерах ежемесячных взносов

Ежемесячный взнос

При 5% годовых

При 7% годовых

$300

≈ 16,5 года

≈ 14,7 года

$500

≈ 11,4 года

≈ 10,4 года

$1 000

≈ 6,5 года

≈ 6,2 года

Создано автором

Это иллюстрация, а не прогноз: фактическая доходность может отличаться от указанной. Однако расчеты показывают главное — время и регулярность взносов имеют не меньшее значение, чем начальная сумма капитала.

Кому подходит такой портфель

GPIX может подойти инвесторам, которые стремятся получать регулярные ежемесячные выплаты и готовы согласиться с тем, что в периоды стремительного роста рынка фонд может демонстрировать доходность ниже, чем базовый индекс. Он также может стать удобным стартовым инструментом для тех, кто хочет разобраться в принципах формирования инвестиционного портфеля, не подбирая сразу много разных активов.

Он также подходит в качестве основы, к которой со временем можно добавить другие активы, например, облигации или золото, чтобы расширить диверсификацию по классам активов. Начинать с одного понятного фонда часто лучше, чем сразу формировать сложный портфель.

В то же время GPIX может быть менее подходящим для инвесторов, главная цель которых — максимальный рост капитала, а также для тех, кто не готов к снижению рыночной стоимости портфеля и нестабильным выплатам.

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Автор:
Пилипец Евгений
Инвестиционный эксперт Пилипец Евгений
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Faraday
Faraday
27 октября 2026, 21:22
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Чому ви акції називаєте паями?
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