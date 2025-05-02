Почему украинские недра важны не только для США, а и для ЕС

Доходы от нового соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, вероятно, появятся не раньше, чем через десятилетия, поскольку инвесторам придется преодолеть немало препятствий, чтобы запустить новые месторождения в Украине, пострадавшей от войны. В чем важность украинских полезных ископаемых, в частности, для ЕС, DW рассказала Изабелла Гуревич, экономист мюнхенского Института экономических исследований Ifo, который недавно опубликовал ее аналитическую записку «Стратегические сырьевые ресурсы Украины: шанс укрепить цепочки поставок в ЕС?» «Минфин» выбрал главное.

Когда речь идет о полезных ископаемых, вопрос экономической оправданности нужно переоценить. Сейчас на первый план выходят многочисленные геополитические факторы, стратегические сырьевые ресурсы все чаще используются, как инструмент давления.

В этих условиях важно гарантировать надежный и бесперебойный доступ к таким ресурсам. Нередко это даже важнее, чем краткосрочная экономическая выгода. В этом смысле, у Украины есть преимущества, она имеет большое экономическое значение для ЕС.

Почему украинские недра имеют стратегическое значение для Европы

Сейчас много говорят о сырьевых ресурсах. Торговля сырьем становится все более политизированной. Тем важнее для Европейского Союза иметь надежные источники сырья, на которые можно положиться. Эти ресурсы важны как для «зеленой» и цифровой трансформации, так и для развития оборонных технологий. Поэтому гарантирование поставок этих ресурсов должно быть в приоритете.

У Украины есть значительные месторождения, важные для промышленности ЕС. Особенно важны такие стратегические ресурсы, как марганец, титан, графит, литий, кобальт, медь и никель.

Особенностью стратегического сырья является то, что оно имеет высокое значение для экономики, спрос на него стремительно растет, его трудно заменить чем-то, и в то же время существуют риски для цепи поставок этого сырья.

Европа чувствует эти риски. Ведь стратегическими ресурсами располагает лишь незначительное количество стран, в основном за пределами ЕС. При этом высокий риск перебоев с поставками — как из-за аварий или внештатных ситуаций, так и из-за изменения политической ситуации в соответствующих странах. В случае сбоев в цепях поставок других поставщиков найти крайне сложно.

Стратегическое сырье — сырье будущего

Европейский Союз определил 15 «технологий будущего», важных для «зеленой» и цифровой трансформации, а также для развития оборонных технологий.

Для развития этих «технологий будущего» требуются надежные поставки 34 видов критического сырья. 20 из них есть в Украине. Это очень большой показатель.

Это сырье необходимо для производства спутников, беспилотных систем, солнечных панелей, серверной инфраструктуры. Но прежде всего речь идет о производстве литий-ионных батарей.

Именно поэтому Европейский Союз и Украина являются стратегическими партнерами как относительно стратегического сырья в целом, так и относительно перспективы производства литий-ионных батарей, в частности. Украина имеет залежи многих полезных ископаемых, необходимых именно для литий-ионных батарей.

Война за ресурсы и роль олигархов

Известно, что значительная часть залежей сконцентрирована на востоке Украины. В частности, и стратегические ресурсы, такие как литий, редкоземельные металлы. С помощью базы данных European geological data infrastructure можно отслеживать на карте конкретные месторождения и делать вывод, находятся ли они уже на захваченной россией территории или еще на подконтрольной Украине.

Стратегические ресурсы востока Украины действительно потенциально важны как для Украины, так и ее западных партнеров.

(Что касается влияния олигархии) — это политический вопрос, с комментированием которого я, как экономист, предпочла бы быть осторожной.

Стоит отметить один свежий пример, который является сигналом о том, что Украина пытается уменьшить такое влияние олигархов. Речь идет о Никопольском заводе ферросплавов, возвращенном под контроль государства. В этом контексте стоит отметить, что прозрачность и соблюдение норм правового государства имеют ключевое значение — прежде всего в сотрудничестве с Европейским Союзом.

Являются ли США и ЕС конкурентами за украинские недра

Это можно сравнить с бизнесом. У каждой компании есть целый ряд ключевых клиентов. Также в большем масштабе можно рассматривать и сотрудничество с ЕС и США.

Важно, чтобы Украина не только добывала, но и осуществляла дальнейшую переработку сырья. Покупателями этой продукции могут быть и ЕС, и США, конкурирующие за доступ к ресурсам.

В то же время мы до сих пор не понимаем, как далеко зайдет соглашение США с Украиной относительно полезных ископаемых, и какие в нем будут обязательства. Похоже, что это соглашение является средством не столько экономического развития Украины, сколько способом получить гарантии безопасности.

С точки зрения долгосрочного развития экономики, приоритетом Киева должно быть сотрудничество с ЕС, которое фокусируется на устойчивом развитии и создании добавленной стоимости в сырьевой отрасли.

Но краткосрочно вопрос безопасности более насущный, а значит, и соглашение с США. Это сложное политическое балансирование.

Вместе с тем с Европейским Союзом у Украины уже есть конкретное соглашение о сотрудничестве в этой сфере, которое предусматривает совместные усилия по развитию добычи стратегически важных ископаемых. Это соглашение было подписано еще в 2021 году. ЕС сделал ставку на стратегическое партнерство с Украиной в этой области, которое отличается последовательностью и долгосрочным видением.

Минусом является только свойственная ЕС забюрократизованность. Европейскому сообществу следует действовать более решительно и менее бюрократически, ускорить процессы принятия решений, чтобы отстоять те стратегические позиции, которые четыре года назад были артикулированы в соглашении с Украиной о стратегических ресурсах.

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Чем тут может помочь Европа

ЕС поддерживает Украину в вопросах геологической разведки и создании прозрачной системы доступа к геологической информации. Это первые шаги, способствующие привлечению инвесторов в перспективе.

Тем временем украинские предприятия сырьевой отрасли имеют возможность получить европейские сертификаты устойчивого развития, что открывает им доступ к европейскому рынку сбыта.

Украина приглашается на европейские сырьевые конференции, являющиеся площадкой для привлечения инвестиций в добычу и переработку полезных ископаемых. Это соглашение дает целый набор инструментов развития прежде всего в долгосрочной перспективе.