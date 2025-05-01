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1 мая 2025, 13:30 Читати українською

Соглашение о недрах подписано: почему Трамп так хотел эту бумажку

Сага с подписанием и неподписанием соглашения о полезных ископаемых, похоже, подошла к концу. Что, в итоге, подписали, зачем ли это было нужно Трампу, рассуждал инвестиционный банкир Сергей Фурса. «Минфин» выбрал главное.

Сага з підписанням та непідписанням угоди про корисні копалини, схоже, добігає кінця.

Украина и США подписали соглашение о недрах. Естественно, его еще мало кто видел. Но общая картина в принципе известна. Как и вывод. Подписали и хорошо.

Хорошо, что у Трампа есть теперь бумажка, с которой он будет бегать и доказывать, какой он мастер переговоров. Нам не жалко.

Первое соглашение, между прочим. Сначала он прикрыл гендерно-нейтральные туалеты в Белом доме, затем восстановил напор в душе до уровня времен своей молодости. А теперь подписал соглашение с Украиной. Но дайте ему еще 100 дней. Может еще что-нибудь будет интересное.

Но судя по всему именно эта бумажка, именно наличие этой бумажки, и была основным драйвером давления на Украину. Трамп хотел бумажку, его муртады хотели сделать его счастливым. И обеспечить ему наконец-то славу лучшего переговорщика в истории.

А где-то в Киеве будет тихо улыбаться Тарас Качка и другие переговорщики. Которые смогли превратить безумное по своей наглости предложение Трампа в приемлемое соглашение. Которое не только не тяготит Украину, не унижает украинцев, но и не мешает европейской интеграции.

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Чего не стоит ждать от сделки

Будет ли от этого соглашения экономический эффект?

Скорее всего, нет. Возможно, он станет психологическим фактором поддержки желания инвестировать в Украину после войны. А может, и не станет.

Но точно это уже не соглашение о вреде, это не соглашение о колониальной зависимости. Это не соглашение, где мы признаем мнимый долг, который нарисовал себе в голове Трамп, и выплачиваем его до конца своих дней. Все эти посягательства Трампа исчезли из финальной версии. Хотя он и продолжает всем рассказывать, что теперь сможет компенсировать расходы американских налогоплательщиков. Ну что ж, пусть рассказывает.

Есть ли гарантии безопасности в этом соглашении?

Нет. Но их и не ожидали. И, конечно, мы не покупаемся на разговоры американского министра финансов, что это соглашение дает какой-то сигнал путину или что оно само по себе является гарантией безопасности. Конечно, нет.

Хотя, с другой стороны, чем больше будет американских инвесторов в Украине, тем больше в будущем у нас будет лобби в Вашингтоне. Что не помешает. Как и для украинской экономики не помешают сами американские инвестиции. Более того, мы в них нуждаемся. К сожалению, это соглашение и не об этом тоже.

Может ли это соглашение стать базой для дальнейшей военной поддержки со стороны США?

Теоретически может. Но теоретически. Однако на практике как-то совпало, что Трамп разблокировал соглашения о продаже оружия Украине.

То ли сделка виновата, то ли воздух в Риме, а может до Трампа наконец-то дошел, что он выглядит не очень, когда путин вертит его на конце своего… телефона.

А еще мы убедились, что Трампу можно говорить нет. Когда он предлагает то, что явно противоречит национальным интересам. И после этого не происходит конец света. После этого как раз и начинается нормальный разговор.

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