Украина и США не получат доходов от соглашения о недрах еще десятилетия — Reuters

Доходы от нового соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, вероятно, появятся не раньше десятилетия, ведь инвесторам придется преодолеть немало препятствий, чтобы запустить новые месторождения в стране, пострадавшей от войны. Об этом сообщает Reuters.

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Разработка месторождений стратегически важных полезных ископаемых в странах с развитым горнодобывающим сектором, таких как Канада и Австралия может занимать от 10 до 20 лет, заявили консультанты по горнодобывающей отрасли консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence.

Отмечается, что большинство украинских месторождений полезных ископаемых известно слишком мало, чтобы уверенно говорить об их экономической целесообразности.

Инвесторы также могут отказаться вкладывать деньги в страну, где инфраструктура, в том числе энергетика и транспорт, разрушена в результате полномасштабного вторжения России, и где нет гарантий безопасности в будущем.

«Если кто-то думает, что все эти минералы вдруг массово уедут из Украины, это иллюзия. Реальность такова: будет сложно оправдать инвестиции в Украину, когда существуют альтернативы вложений в критически важные минералы в странах, не ведущих войну», — сказал Адам Вебб, руководитель направления минеральных ресурсов в Benchmark Minerals Intelligence.

По данным Министерства финансов Украины, что в 2024 году наша страна получила 47,7 млрд грн (свыше $1 млрд) от роялти и других сборов, связанных с эксплуатацией природных ресурсов.

Но общий фонд, созданный по соглашению, будет получать доходы только от новых лицензий, разрешений и соглашений о разделе продукции, заключенных после вступления в силу соглашения.

Медленные темпы выдачи лицензий

Отмечается, что вплоть до полномасштабного вторжения Украина медленно выдавала новые лицензии на добычу природных ресурсов.

По данным Государственной службы геологии и недр Украины, с 2012 по 2020 год было выдано около 20 лицензий на нефть и газ, по одной — на графит и золото, две — на марганец и одну — на медь. Всего действует 3 482 лицензии.

Еще одно препятствие — некоторые потенциально прибыльные проекты расположены на территориях, оккупированных Россией, а соглашение не предусматривает никаких гарантий безопасности. В Вашингтоне считают, что американское присутствие может умерить агрессора.

Из 24 потенциальных горнодобывающих проектов, определенных Benchmark, 7 находятся на оккупированных территориях. Речь идет о месторождениях лития, графита, редкоземельных элементов, никеля и марганца.

Напомним

«Минфин» писал, что 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение о ископаемых).

Позже Кабинет Министров обнародовал текст соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.