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26 августа 2024, 12:48 Читати українською

Почему дешевый растворимый кофе становится дорогим напитком

Удобство приготовления растворимого кофе покорило потребителей во время пандемических локдаунов, что привело к всплеску спроса на него. Сейчас рост несколько пошел на спад, поскольку люди начали возвращаться в офисы и кофейни, но часть потребителей, распробовавших кофе растворимый, остались ему верны, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует главное.

Удобство растворимого кофе покорило потребителей во время пандемических локдаунов, что привело к всплеску спроса.

Потребители больше, чем когда-либо, наслаждаются растворимыми и готовыми к употреблению кофейными напитками, а мировое потребление растворимого кофе в этом году находится на пути к рекордному максимуму.

Это приводит к росту спросу на зерна робусты, которые обычно используются в приготовлении растворимого кофе, а точнее — «обеспечивает лучшую экстракцию кофеина для напитков», говорят эксперты.

Растет потребление в Китае, и это дополнительно стимулирует рост импорта растворимого кофе. Кроме того, переходу на более дешевые кофейные смеси способствовало повышение стоимости жизни во всем мире.

Согласно данным, представленным Keurig Dr Pepper Inc. на международном семинаре в мае, стоимость готового к употреблению кофе в банках или бутылках в США в прошлом году составила $4 млрд. Согласно тем же данным, до конца 2023 года, рынок рос в среднем на 5% в год в течение трех лет.

Спрос растет, а засуха в стране-ключевом производителе робусты — Вьетнаме — привела к взлету цен до самого высокого уровня с 1970-х годов. Рост цен на робусту поднял фьючерсы более чем на 65% в этом году, достигнув максимума в $4728 за тонну в пятницу. Перекрыть этот рост не смогли даже рекордные поставки от второго крупного производителя — Бразилии.

Источник: Bloomberg

Как выходят из положения

Робуста всегда считалась кофе более низкого качества, чем арабика. Однако взлет спроса и цен на растворимый кофе и кофейные напитки, привели к тому, что производители сейчас пытаются заменять робусту арабикой.

Многие обжарщики кофе смешивают зерна робусты и арабики, поскольку зерна робусты придают кофе более насыщенный вкус, но ассоциируются с горьким привкусом. Корректировка соотношения двух сортов помогает управлять расходами, когда сбои затрагивают части цепочки поставок.

Кроме того, всплеск спроса на робусту подталкивает обжарщиков к поиску более дешевых альтернатив на рынке арабики. Хотя арабика считается высококачественным зерном, не все зерна одинаковы. Зерна меньшего размера и с большим количеством дефектов могут стоить дешевле фьючерсных цен. Именно эти более дешевые виды арабики обжарщики обычно используют для замены робусты.

Эта замена не очень помогла, приведя к очень незначительному снижению спроса. Volcafe Ltd., один из крупнейших в мире торговцев кофе, ранее в этом году заявил, что спрос на робусту должен будет еще больше упасть, чтобы смягчить дефицит поставок, и прогнозирует четвертый год дефицита в сезоне, начинающемся в октябре.

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Кофе будет дорожать

По словам Бруно Гиестаса, коммерческого директора бразильской компании по обжарке кофе Realcafé, производители кофе рискуют оказаться «зажатыми» между высокими затратами на производство и нежеланием розничных торговцев повышать цены из-за страха снизить продажи.

JM Smucker Co., чьи бренды включают Folgers и Café Bustelo, уже поднял цены на часть своего кофейного портфеля в начале этого года. Nestle SA, которой принадлежит бренд растворимого кофе Nescafé, сталкивается с «давлением на затраты на производство как кофе, так и какао», что скажется на марже во второй половине года, сказала финансовый директор Анна Манц на телефонной конференции 25 июля.

В некоторых случаях более качественная робуста даже превзошла цены на арабику. Например, Nguyen Coffee Supply в Нью-Йорке закупает робусту из Вьетнама, которая имеет более высокое качество и цену, чем зерна робусты. Этот кофе дорожал ежегодно год с момента основания компании в 2018 году. Причина в тому, что фермеры применяют более трудоемкие процессы, и обжарщики в этом году впервые платят больше за робусту, чем за арабику, сказала основательница Сара Нгуен.

Некоторые компании работают над улучшением качества и вкуса робусты с помощью агрометодов, таких как ручной сбор кофейных ягод только на пике зрелости. Эти инвестиции во вьетнамскую робусту могут сделать этот сорт не просто экономически эффективным компонентом в кофейных смесях, но и «действительно потрясающей» альтернативой высококачественным зернам арабики, сказала Дебби Маллин, основательница Copper Cow Coffee.

Это особенно актуально с учетом того, что робуста, скорее всего, продолжит наращивать свою долю на рынке, поскольку этот сорт более устойчив к жаре и болезням, чем арабика.

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Комментарии - 1

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0
ramarren
ramarren
26 августа 2024, 14:38
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«У деяких випадках якісніша робуста навіть перевершила ціни на арабіку. Наприклад, Nguyen Coffee Supply у Нью-Йорку закуповує робусту з В'єтнаму, яка має більш високу якість та ціну, ніж зерна АРАБІКИ.»
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