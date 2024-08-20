Почему шоколад стоит дорого, и это не изменится, — Bloomberg

Хотя фьючерсы на какао немного упали, по сравнению с пиками начала года, они все еще торгуются в три раза дороже, чем было пять лет назад. В чем причина подорожания этого продукта и может ли это измениться, рассказывает Bloomberg. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Проблемы фермерского производства

Мусса Конате — оптимист, который сочетает надежду с осторожностью: в прошлый сезон его урожай какао был уничтожен болезнью. Скоро новый сбор урожая и перспективы на его маленькой ферме в Кот-д'Ивуаре улучшаются. Деревья плодоносят обильно, а у листьев здоровый зеленый цвет.

Эта благоприятная ситуация отражает улучшения по всему западноафриканскому поясу какао. Эти тенденции должны помочь смягчить огромный дефицит поставок, спровоцировавший рекордный рост цен в этом году. Погода улучшилась, а 47-летний фермер, наконец, получил пестициды, чтобы уменьшить вред, нанесенный болезнью «вздутия побегов». Он ожидает, что урожай будет значительно выше, чем одна тонна, собранная в прошлом сезоне.

Тем не менее проблемы, которые давно мешают индустрии, остаются нерешенными. Это значит, что цена на бобы, из которых делают шоколад, вряд ли вернется к более низким уровням, которые были ранее.

«Вздутие побегов» — неизлечимая болезнь, и у фермеров нет другого выбора, кроме как вырубать больные деревья. В Кот-д'Ивуаре миллион плантаций какао, большинство из них принадлежат мелким хозяйствам с ограниченными ресурсами, у которых нет возможности обучаться новым агротехникам. Плантация Конате площадью 3,5 гектара — одна из трех участков, которые он обрабатывает с тремя женами и девятью детьми, — усеяна вырубленными стволами.

«Многие фермеры не знают, что для предотвращения распространения вируса нельзя использовать ту же мачете, которой вырубали зараженные деревья», — сказал он.

Такие проблемы, вероятно, сохранят цены значительно выше исторических норм, даже несмотря на улучшение погоды и то, что некоторые аналитики ожидают, что мировое производство превысит спрос впервые за четыре сезона.

Аналитики подразделения BMI компании Fitch Solutions прогнозируют, что фьючерсы на какао на второй месяц в Нью-Йорке будут в среднем стоить $7 000 за тонну в 2024 году. Это заметно ниже, чем $11 000 в начале этого года, однако в течение нескольких десятилетий наиболее активные фьючерсы в среднем стоили менее $2 000.

«Мы определенно не видим потенциала для значительного профицита. В следующие месяцы может произойти много всего», — сказал Стив Уотеридж из Tropical Research Services. «Рынок, скорее всего, будет сбалансирован», — добавил он.

Долгосрочные проблемы, с которыми сталкивается индустрия какао в регионе, варьируются от болезней урожая до изменения климата. Требуется минимум три года, чтобы дерево какао достигло зрелости и начало плодоносить, что ограничивает скорость увеличения производства.

Гана и Кот-д'Ивуар также устанавливают цены на какао на уровне плантаций заранее. Это давняя практика для защиты фермеров от более низких, чем ожидалось цен, что снижает стимул увеличивать поставки в ответ на растущий рынок. Обе страны внесли некоторые изменения. Но несколько фермеров сообщили Bloomberg, что они все еще не могут позволить себе купить достаточно удобрений и пестицидов или нанять больше рабочей силы для обрезки деревьев или ручного опыления, что могло бы помочь увеличить урожайность.

Правительства также препятствуют иностранным инвестициям, которые могли бы увеличить производство. Статус-кво дает Кот-д'Ивуару и Гане — мировым производителям номер один и два, которые обеспечивают более половины мировых поставок, — мощное влияние на рынок, и они не собираются отказываться от него.

Именно поэтому ожидаемое восстановление производства в Западной Африке в основном будет обусловлено лучшей погодой: Ла-Нинья принесет более благоприятные условия в регион позже в этом году. В Кот-д'Ивуаре ранние подсчеты показали, что производство может вырасти примерно на 10%, по сравнению с прошлым сезоном, — до 2 миллионов тонн.

Но никаких гарантий нет: согласно данным Брендона Фокса, оперативного метеоролога компании Maxar Technologies, сухая погода, наблюдавшаяся в июле и августе, привела к недостаточной влажности почвы, что ограничивает рост урожая.

Опасные болезни уничтожают плантации

Согласно отчету Международной организации какао, ссылающемуся на местного регулятора, значительная часть региона Ганы — центра какао в стране — заражена болезнью «вздутия побегов». Жереми Кан Куасси, директор по поддержке сельскохозяйственного развития в Le Conseil du Cafe-Cacao, регулятора индустрии Кот-д'Ивуара, сообщил, что около 200 000 гектаров плантаций какао были уничтожены, чтобы остановить распространение болезни. Это лишь малая часть из 3,5 млн гектаров, находящихся под культивацией в стране. Но Уотеридж считает, что около четверти ферм заражены, и другие специалисты индустрии согласны, что проблема значительная.

«К сожалению, это, вероятно, только вершина айсберга, потому что нет масштабного тестирования всех деревьев без симптомов», — сказал Саня Фабрио, директор по развитию бизнеса в SwissDeCode, компании, разрабатывающей инструменты для тестирования на болезнь «вздутия побегов».

Единственным известным средством является вырубка зараженных деревьев и окружающих их, но фермеров трудно убедить в необходимости уничтожать, казалось бы, здоровые стволы. Надвигающиеся европейские регуляции по борьбе с вырубкой лесов, которые означают, что фермеры не могут просто вырубать леса для создания новых плантаций, усложняют попытки переместиться в незараженные районы.

Какие страны заработают

Тем не менее фермеры в Камеруне и Нигерии также рассчитывают собрать больше бобов в сезоне 2024−25 годов. И, в отличие от своих соседей в Кот-д'Ивуаре и Гане, они выиграли от недавнего роста цен, зарабатывая более чем в три раза больше своих коллег.

«Мы никогда не достигали такого уровня цен ранее», — сказал Монда Бакао, который продал бобы со своей фермы в Ндоме, юго-запад Камеруна, за более чем 6 000 франков КФА ($10) за килограмм, что в шесть раз больше предыдущего урожая. «Если эта тенденция продолжится до основного урожая, многие фермеры действительно станут богатыми».

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«Высокие цены побуждают многих людей заняться выращиванием какао», — считает Муфутау Аболаринва, президента Ассоциации какао Нигерии. Он ожидает, что урожай 2024−25 годов составит 285 000 метрических тонн, по сравнению с 270 000 тоннами в 2023−24 годах.