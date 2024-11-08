Почему Баффет продает акции и накапливает кеш

Деятельность Berkshire Hathaway вызывает у инвесторов вопросы после того, как компания пополнила свои кошельки за счет сворачивания своей самой прибыльной сделки. О том, почему Баффет накапливает средства, пишет The Financial Times. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

В прошлую субботу Баффет сообщил, что в третьем квартале он продолжил сокращать свою долю в Apple и других акциях, что принесло Berkshire Hathaway прибыль в размере $97 млрд.

После этого Баффет поднял уровень наличности Berkshire до беспрецедентных высот. Наличные в размере $325 млрд теперь составляют 28% стоимости активов Berkshire — самый высокий уровень как минимум с 1990 года. Это заставило его последователей задуматься о причинах продажи акций.

Некоторые инвесторы и аналитики считают, что Баффет, который обучался у легендарного инвестора Бенджамина Грэма, придерживается своих принципов. Они указывают на относительно высокое соотношение цены и прибыли Apple по сравнению с её потенциальным ростом прибыли.

На этой неделе Apple предупредила инвесторов, что её будущие продукты могут никогда не стать такими же прибыльными, как iPhone, поскольку она вкладывает капитал в искусственный интеллект, чтобы попытаться догнать конкурентов, включая владельца Google Alphabet.

Другие считают, что происходит что-то ещё, учитывая похвалу Баффета Apple на протяжении многих лет и нехватку других инвестиционных возможностей, на которые 94-летний мужчина неоднократно сетовал. Им остаётся только гадать, создаёт ли Баффет «взлётную полосу» для своего преемника или же он видит на горизонте кризис, дающий ему повод для привлечения наличных.

«Это так странно видеть… и это наводит на вопрос: «Почему накапливается так много денег?» — задаётся вопросом аналитик Morningstar Греггори Уоррен.

Баффет ограничил покупку других акций в этом году, купив акции на сумму всего $5,8 млрд до конца сентября. Эта сумма незначительна по сравнению с $133,2 млрд продаж акций, которые осуществила Berkshire.

Продажи снизили риск акций, который берёт на себя Berkshire, и дают ей достаточно ликвидности для инвестиций, которую она использовала в прошлые времена стресса. Но некоторые инвесторы чувствуют другие причины для сдвига.

Джефф Мускателло, аналитик-исследователь из инвестиционной компании Berkshire Douglass Winthrop, заявил, что оценка вряд ли была «единственной причиной», по которой Баффет обналичивал активы.

«Приближающаяся неизбежная смена руководства делает это время подходящим для расчистки пространства для следующего поколения», — сказал он.

Уоррен из Morningstar согласился с ним, заявив, что именно эти деньги Грег Абель, явный наследник Баффета, скорее всего, пустит в дело. «Баффет хочет, чтобы у Грега была как можно большая сумма денег для работы», — заявил он.

Сколько у Баффета акций Apple

Инвестиции в Apple датируются 2016 годом, когда компания купила чуть менее 10 миллионов акций на сумму $1,1 млрд. Покупки стали шоком, учитывая, что Berkshire долгое время избегала быстрорастущих технологических компаний. Ещё в 2012 году Баффет сказал акционерам, что даже с учётом растущей прибыльности он «не хотел бы покупать» Apple.

Первоначальные инвестиции были сделаны заместителем Баффета Тедом Вешлером, по словам человека, осведомлённого в этом вопросе. В последующие месяцы Баффет сам оценил бизнес-модель компании, подкупленный количеством времени, которое клиенты проводили, используя свои iPhone, и тем, что мало кто был готов перейти на конкурента после покупки одного из них.

Баффет вскоре последовал примеру Вешлера со своей собственной покупательской активностью, и вместе с небольшим фондом, управляемым дочерней компанией, Berkshire накопила 5,9% акций Apple. На пике в прошлом году эта позиция стоила почти $178 млрд. Квартальные раскрытия, проанализированные Financial Times, показывают, что Berkshire потратила около $39 млрд.

Сторонники инвестора говорят, что есть веские причины поверить Баффету на слово: он утверждает, что доходность краткосрочных казначейских векселей более привлекательна, чем-то, что доступно на фондовых рынках. Об этом он заявил в мае.

Акции производителя iPhone торгуются по цене, которая в 30 раз превышает прогнозируемую прибыль на следующий год, согласно данным FactSet. Даррен Поллок, управляющий фондом инвестиционной группы Cheviot и акционер Berkshire, отмечает, что когда Баффет покупал, этот показатель был ближе к 12 или 13, и что Apple росла значительно более быстрыми темпами.

Читайте также: 3 акции «Великолепной семерки», покупка которых может обернуться убытками

«Когда акции переоценены, Berkshire накапливает наличные, потому что Баффет находит всё меньше возможностей для покупки», — добавил Поллок. «Он не следует за рынком. Продать Apple и иметь столько наличных на высоко оценённом рынке — это в стиле Баффета».