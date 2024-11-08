Чому Баффет продає акції та накопичує кеш

Діяльність Berkshire Hathaway викликає в інвесторів питання після того, як компанія поповнила свої гаманці за рахунок згортання своєї найприбутковішої угоди. Про те, чому Баффет накопичує гроші, пише The Financial Times. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Минулої суботи Баффет повідомив, що у третьому кварталі він продовжив скорочувати свою частку в Apple та інших акціях, що принесло Berkshire Hathaway прибуток у розмірі $97 млрд.

Після цього Баффет підняв рівень готівки Berkshire до безпрецедентних висот. Готівка у розмірі $325 млрд тепер становить 28% вартості активів Berkshire — найвищий рівень як мінімум з 1990 року. Це змусило його послідовників замислитись про причини продажу акцій.

Деякі інвестори та аналітики вважають, що Баффет, який навчався у легендарного інвестора Бенджаміна Грема, дотримується своїх принципів. Вони вказують на відносно високе співвідношення ціни та прибутку Apple у порівнянні з її потенційним зростанням прибутку.

На цьому тижні Apple попередила інвесторів, що її майбутні продукти можуть ніколи не стати такими ж прибутковими, як iPhone, оскільки вона вкладає капітал у штучний інтелект, щоб спробувати наздогнати конкурентів, включаючи власника Google Alphabet.

Інші вважають, що відбувається щось інше, з огляду на похвалу Баффета Apple протягом багатьох років і брак інших інвестиційних можливостей, на які 94-річний чоловік неодноразово нарікав. Їм залишається тільки гадати, чи створює Баффет «злітну смугу» для свого наступника або він бачить на горизонті кризу, що дає йому привід для залучення готівки.

«Це так дивно бачити… і це викликає питання: «Чому накопичується так багато грошей?» — запитує аналітик Morningstar Греггорі Уоррен.

Баффет обмежив купівлю інших акцій цього року, купивши акції на суму лише $5,8 млрд до кінця вересня. Ця сума незначна порівняно з $133,2 млрд. продажів акцій, які здійснила Berkshire.

Продаж знизив ризик акцій, який бере на себе Berkshire, і дає їй достатньо ліквідності для інвестицій, яку вона використовувала в минулі часи стресу. Але деякі інвестори відчувають інші причини зсуву.

Джефф Мускателло, аналітик-дослідник з інвестиційної компанії Berkshire Douglass Winthrop, заявив, що оцінка навряд чи була «єдиною причиною», через яку Баффет переводив у готівку активи.

«Неминуча зміна керівництва, що наближається, робить цей час вдалим для розчищення простору для наступного покоління», — сказав він.

Уоррен із Morningstar погодився з ним, заявивши, що саме ці гроші Грег Абель, явний спадкоємець Баффета, швидше за все, пустить у справу. «Баффет хоче, щоб у Грега була якомога більша сума грошей для роботи», — заявив він.

Скільки у Баффета акцій Apple

Інвестиції в Apple датуються 2016 роком, коли компанія купила трохи менше ніж 10 мільйонів акцій на суму $1,1 млрд. Покупки стали шоком з огляду на те, що Berkshire довгий час уникала швидкозростаючих технологічних компаній. Ще в 2012 році Баффет сказав акціонерам, що навіть з урахуванням прибутковості, що росте, він «не хотів би купувати» Apple.

Початкові інвестиції були зроблені заступником Баффета Тедом Вешлером, за словами людини, обізнаної з цього питання. У наступні місяці Баффет сам оцінив бізнес-модель компанії, підкуплений кількістю часу, який клієнти проводили, використовуючи свої iPhone і тим, що мало хто був готовий перейти на конкурента після покупки одного з них.

Баффет незабаром наслідував приклад Вешлера зі своєю власною купівельною активністю, і разом з невеликим фондом, керованим дочірньою компанією, Berkshire накопичила 5,9% акцій Apple. На піку минулого року ця позиція коштувала майже $178 млрд. Квартальні розкриття, проаналізовані Financial Times, показують, що Berkshire витратила близько $39 млрд.

Прихильники інвестора кажуть, що є вагомі причини повірити Баффету на слово: він стверджує, що прибутковість короткострокових казначейських векселів привабливіша, ніж те, що є на фондових ринках. Про це він заявив у травні.

Акції виробника iPhone торгуються за ціною, яка у 30 разів перевищує прогнозований прибуток на наступний рік, згідно з даними FactSet. Даррен Поллок, керуючий фондом інвестиційної групи Cheviot та акціонер Berkshire, зазначає, що коли Баффет купував, цей показник був ближче до 12 або 13, і що Apple росла значно швидшими темпами.

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«Коли акції переоцінені, Berkshire накопичує готівку, тому що Баффет знаходить все менше можливостей для покупки», — додав Поллок. «Він не йде за ринком. Продати Apple і мати стільки готівки на високо оціненому ринку — це в стилі Баффета».