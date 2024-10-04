3 акции «Великолепной семерки», покупка которых может обернуться убытками

Когда акции становятся слишком популярными и все бегут их скупать, они растут в цене неоправданно быстро. Это может привести к ситуации, которую на фондовом рынке называют «pain trade» — сделка «с болью» для большинства инвесторов. Какие акции из списка могут стать проблемой, рассказал MarketBeat. «Минфин» публикует перевод.

Если все активно покупают одни и те же акции, цена поднимается до такого уровня, что любое негативное событие приводит к массовой панике и быстрому падению стоимости.

Это явление похоже на эффект «домино» — все одновременно побегут к выходу, вызывая обвал цен. Аналогичная ситуация была во время кризиса 2008 года, когда все делали ставки на рост недвижимости, а затем пытались срочно избавиться от активов, что привело к обвалу рынка.

Фундаментальные показатели некоторых компаний из «Великолепной семерки» ухудшаются, и можно ожидать ускоренного снижения их стоимости в будущем. Учитывая это, аналитики на Уолл-стрит начали снижать свои прогнозы и целевые цены для трех компаний из этого списка. Розничные инвесторы, которые часто следуют толпе, рискуют оказаться в ситуации, когда массовое закрытие позиций приведет к быстрой распродаже, что заставит их продавать активы на самых невыгодных условиях.

Можно вспомнить финансовый кризис 2008 года, когда большая часть рынка сделала ставку на рост цен на недвижимость. Когда все одновременно поняли, что рынок «перегрет», они начали массово избавляться от активов, что привело к резкому падению цен. Подобные ситуации нередкие, когда рынок переполнен либо покупателями, либо продавцами, и всегда остаются те, кто не успевает вовремя выйти из игры.

В текущих условиях BofA выделяет две наиболее перегруженные торговые позиции: так называемые «Великолепная семерка» в США и «короткие позиции» (шорты) против китайских акций. Примером служит ситуация с акциями Alibaba и Baidu, где внезапный рост их стоимости заставил продавцов, ставивших на падение, закрывать позиции с убытком.

То же самое может произойти, если в компаниях из «семерки» начнутся проблемы. В случае резкого падения акций, таких как Meta, Apple или Tesla, инвесторы будут вынуждены массово продавать, что усугубит снижение и приведет к тому самому «pain trade» — когда большинство участников рынка испытывают максимальные убытки.

Акции Tesla могут оказаться под угрозой

Сегодня Tesla идет вперед благодаря двум основным факторам. Во-первых, ожидается запуск технологии роботакси, но сроки пока неясны. Во-вторых, будущие показатели поставок могут существенно повлиять на курс акций.

Хорошие новости для сторонников Tesla: компания укрепляет свои позиции в Китае, где ее конкуренты Nio и BYD демонстрируют рекордные результаты. Однако есть и плохие новости: на данный момент Tesla торгуется с коэффициентом цена/балансовая стоимость (P/B) на уровне 12,4x, что намного выше аналогичных показателей у Nio (6,7x) и BYD (6,4x). Для сравнения: средний коэффициент P/B среди американских автопроизводителей составляет всего 1,5x.

Это говорит о том, что, даже если показатели поставок будут позитивными, дальнейший рост акций может быть ограничен. Поэтому аналитики прогнозируют, что в ближайшие 12 месяцев чистая прибыль на акцию вырастет до $0,63, что лишь на 21% выше текущих значений.

Тем не менее, аналитики из Guggenheim установили целевую цену для Tesla на уровне $153, что предполагает падение на 40% от текущих уровней. Даже усредненная оценка в $209 указывает на снижение на 18,6%.

Почему Apple — больше не фаворит Баффета

Недавно стало известно, что Уоррен Баффет сократил свою долю в Apple на 50% за последний квартал. Несмотря на его заявление, что это было сделано по налоговым соображениям, на самом деле это может быть связано с ослаблением сектора потребительских товаров.

С понижением ставок ФРС и последующим снижением курса доллара американские потребители столкнутся с дальнейшим падением покупательной способности, особенно после уже ощутимого влияния инфляции. Даже несмотря на глобальное присутствие Apple, которое помогает сгладить локальные кризисы, переоцененность компании остается проблемой.

Сейчас акции Apple торгуются с коэффициентом P/B на уровне 51,6x, что намного выше аналогичных показателей у других технологических гигантов, таких как Alphabet (6,9x). Аналитики Barclays установили целевую цену на уровне $186, что предполагает снижение на 17,8% от текущих значений.

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Meta и провал с инвестициями в Метавселенную

В 2022 году акции Meta упали до $90 на фоне неудачного проекта Метавселенной, на который компания потратила миллиарды долларов, но так и не получила ожидаемых результатов. Сегодня Meta снова делает ставку на новаторские технологии, инвестируя в создание «умных очков» с искусственным интеллектом, которые якобы могут заменить смартфоны.

Вопрос в том, сколько компания потратит на этот проект и будет ли вообще какой-то доход от него? Сегодня Meta торгуется на максимумах за 52 недели, и аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что акции не смогут преодолеть этот уровень. Их целевая цена составляет $555, что означает потенциал снижения на 5%. Однако это может быть лишь верхушкой айсберга, так как финансовые последствия от этих новых проектов пока неизвестны.