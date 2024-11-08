Трамп победил: почему растут акции частных тюрем и когда США увеличат помощь Украине

Дональд Трамп, который уже возглавлял США в 2017—2021 годах, станет 47-м американским президентом. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на приближение справедливого мира в Украине. «Минфин» разбирался, есть ли основания для этого оптимизма, и в чем заключается программа нового главы США.

«Мы собираемся помочь нашей стране исцелиться. У нас страна, нуждающаяся в помощи. Мы защитим наши границы. Мы исправим все в нашей стране. Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и преуспевающую Америку», — заявил Трамп, когда стало очевидным, что он побеждает. Также, по его словам, завершается время войн, которые в последние годы разворачивались по миру.

Подробный план действий нового президента США — загадка даже для многих его избирателей. Отчасти понять логику Трампа помогут его предвыборные заявления и жизненный путь.

Знакомьтесь — Дональд Трамп

Новый президент США — застройщик в третьем поколении. Его дед, немецкий мигрант Фридрих Трамп, накопил первый капитал во время золотой лихорадки в Клондайке. Правда, сам желтый металл не искал, а руководил местным рестораном и борделем.

В 1904 году дед нового президента США переехал в Нью-Йорк, где начал без особого успеха заниматься строительством. А в 1918 году скончался во время пандемии гриппа. Отцу Дональда, Фредерику Трампу, в то время было 13 лет. Он получил образование по разным строительным специальностям — изучал сантехнику, кладку, электропроводку, чертежи, работал помощником столяра, а когда ему исполнился 21 год, подхватил родительский бизнес.

В отличие от своего отца, Фредерик Трамп вел этот бизнес очень успешно и построил одну из самых больших строительных империй Нью-Йорка: он покупал обанкротившихся конкурентов и перепродавал их недвижимость, а также умело использовал кредитные субсидии на строительство. Компания строила небольшие дома в нью-йоркском районе Квинс, жилье для военных и на пике успеха владела 27 тыс. квартир.

Дональд Трамп рядом с отцом, который создал одну из крупнейших строительных компаний Нью-Йорка

В 1971 году отец назначил Дональда управлять семейным бизнесом. Тот переименовал компанию в Trump Organization и сосредоточился на строительстве небоскребов, гостиниц, казино и полей для гольфа.

Успешный (или не очень) бизнесмен

Среди самых известных проектов, построенных компанией под руководством Дональда Трампа, — многофункциональный небоскреб в Манхеттене Trump Tower, отреставрированное 71-этажное здание Trump Building, 92-этажный чикагский отель Trump International Hotel and Tower.

Эти сооружения оказали существенное влияние на внешний вид американских городов, а с популярностью Дональда Трампа стали еще и объектами туристического интереса. Однако их коммерческая успеваемость неизвестна. Дело в том, что застройщик неоднократно переживал банкротства, продавал доли в своих новых объектах, чтобы перекрыть долги по предыдущим, а в налоговой отчетности часто говорилось об убытках. Были ли они реальными, или только способом избежать налогообложения, точно неизвестно.

Показательной здесь является судьба одной из самых известных в мире гостиниц Plaza. В 1988 году Трамп купил его за заем от консорциума из 16 банков. Уже в 1992 году гостиница подала заявление о банкротстве. Далее, в 1995 году, Трамп не выплатил банковских займов на сумму более $3 млрд, и кредиторы конфисковали отель Plaza вместе с большинством других его объектов.

Отель Plaza — один из символов взлета и падения империи недвижимости Трампа

В то же время Трамп пытался повысить свой вес в глазах бизнес-сообщества. Журналист Джонатан Гринберг рассказывал, что в 1984 году ему звонил по телефону лично будущий президент США и, выдавая себя за другого человека, пытался убедить, что Трампу принадлежит больше имущества, чем на самом деле. Делал Дональд это, якобы, для того, чтобы получить более высокую позицию в рейтинге богачей от Forbes.

Также Трамп годами убеждал общественность, что, как бизнесмен, сделал себя сам, а его отец «не был птицей высокого полета» и не мог поддержать его финансово.

«Это неправда. Помимо финансовой поддержки, Фредерик Трамп познакомил его с влиятельными нью-йоркскими чиновниками, сыгравшими ключевую роль в его становлении как бизнесмена», — отмечает журналист The New York Times Рас Бютнер.

В целом, как показывает расследование американских журналистов, Дональд получил от своего отца минимум $413 млн наследства (в эквиваленте на сегодняшний день), но использовал различные схемы, чтобы избежать их налогообложения. Также известно, что еще в 70-х годах Дональд Трамп заявлял, что владеет состоянием на сумму в $200 млн. Скорее всего, таких денег у него не было, но они, возможно, были у его отца.

Если бы эта сумма в 1970 году была инвестирована в индекс S&P 500, который демонстрирует среднюю доходность 9,9% годовых, то сейчас $200 млн превратились бы в $1,9 млрд.

В прошлом году Forbes оценил состояние нового президента США в $2,6 млрд. Так что, если бы Трамп вообще не работал, а ограничился простейшей инвестицией, то, скорее всего, мог бы рассчитывать почти на такое же состояние, как и после полувека активной работы застройщика. По оценкам The Washington Post, инвестиции Трампа показали даже худший результат, чем фондовые рынки и рынки недвижимости в Нью-Йорке.

Имя, как отдельный бизнес

Наряду со строительной компанией Трамп активно развивал бренд собственного имени. Он не только называл небоскребы в свою честь, но активно использовал все возможности появиться в медиа.

Чтобы продемонстрировать свое состояние, Дональд в 80-х годах стал участником программы «Жизнь богатых и знаменитых», которая рассказывала об имениях, самолетах и автомобилях известных бизнесменов.

Также в 18 фильмах и сериалах он сыграл небольшие роли — в основном самого себя. Самая известная его роль в «Один дома-2». Кроме этого, он появился, в частности, в ромкоме «Любовь с сообщением», драме «Уолл-стрит: деньги не спят», и сериалах «Принц из Беверли-Хиллз» и «Секс и город».

События фильма «Один дома-2» происходили, в частности, и в гостинице Plaza, которая тогда принадлежала Трампу

Самым успешным медиапроектом Трампа стало реалити-шоу «Ученик». Здесь начинающие бизнесмены под его наблюдением выполняли различные задачи, а в конце каждого эпизода один из них покидал проект. Будущий президент США был ведущим программы с 2004 по 2015 год.

Имя Трампа было лицензировано на потребительские товары и услуги, включая продукты питания, одежду и предметы интерьера. По данным The Washington Post, существует более 50 лицензионных или управленческих соглашений, связанных с его именем. В целом они принесли его владельцу по крайней мере $59 млн дохода.

В начале двухтысячных Трамп создал еще и университет своего имени (Trump University), который продавал семинары по недвижимости за $35 тыс. Правда, вскоре власти штата Нью-Йорк запретили использовать слово «университет», а впоследствии подали гражданский иск на сумму $40 млн, утверждая, что компания делала ложные заявления и обманывала потребителей. В конце концов, для урегулирования дела было выплачено $25 млн.

Психологический портрет: гнев, как главная эмоция

Трамп демонстрирует чрезвычайно высокую активность. Еще со времен работы в бизнесе он очень мало спал и у него был очень плотный рабочий график. Как отмечает профессор психологии Северо-Западного университета Дэн МакАдамс, политики часто ведут активные предвыборные кампании, но мало кто получает от них такое удовольствие, как Трамп.

Новый президент США — ярко выраженный экстраверт. «Важная черта высокой экстравертности — неустанный поиск вознаграждения. Под влиянием активности дофаминовых цепей в мозге очень экстравертные люди стремятся к положительным эмоциональным переживаниям, вне зависимости от того, будут ли они в форме социального одобрения, славы или богатства. Само стремление, даже больше, чем фактическое достижение цели, доставляет экстравертам такое удовольствие» — рассказывает МакАдамс.

Также, по мнению психолога, одна из составляющих личности нового президента США — высокая агрессивность. В частности, по словам Барбары Рес, которая в начале 1980-х была вице-президентом, ответственным за строительство Trump Tower на Манхэттене, эмоциональное ядро, вокруг которого сосредотачивается личность Дональда Трампа, — это гнев: «Что касается гнева, это точно реально. Он не притворяется. То, что он злится, — это его личность», — сказала она The Daily Beast.

«Действительно, гнев может быть основной эмоцией, стоящей за высокой экстравертностью Трампа. Гнев может побуждать к социальному доминированию, разжигая желание завоевать обожание других. В сочетании с хорошим юмором, гнев лежит в основе харизмы Трампа. И гнев пронизывает его политическую риторику», — отмечает МакАдамс.

Чего ждать от Трампа в экономике

Снижение налогов. Это один из ключевых тезисов предвыборной риторики нового президента США. При своем предыдущем пребывании на должности Трамп сократил корпоративный налог с 35% до 21% — до самого низкого уровня в американской истории. Теперь он обещает установить его на уровне 15%, чтобы стимулировать бизнес релоцировать в США. По оценкам Goldman Sachs, такое решение повысит прибыль компаний, которые входят в S&P 500, примерно на 4%.

Кроме того, во время предвыборной кампании он пообещал отменить налогообложение части заработной платы, из которой финансируется социальное обеспечение и медицинская помощь. Также не будет облагаться налогом оплата сверхурочной работы и чаевые. Предполагается, что эти шаги увеличат доходы граждан и оживят потребление в стране.

В нескольких интервью Трамп также допускал возможность отмены федерального налога на прибыль. Вместо него поступления в бюджет должны обеспечивать всевозможные пошлины. Правда, сложно прогнозировать, будет ли он пытаться реализовать эту идею.

Защитные пошлины. Одна из самых неоднозначных идей Трампа — это введение высоких пошлин на импортную продукцию. Он заявлял, что планирует установить пошлину в размере 10% или 20% на все импортируемые США товары. Еще более высокие ставки планируется ввести на весь китайский импорт — 60%.

Также новый президент говорил об идее 100% или 200% пошлины на автомобили, произведенные в Мексике, и продукцию компаний, которые переносят производство из США в эту страну.

По оценкам Bank of America, внедрение таких пошлин приведет к снижению прибыли компаний из индекса S&P 500 на 3,1%. Критики этой инициативы утверждают, что уплата пошлин будет переложена на потребителей, что приведет к росту инфляции.

Поддержка среднего класса и потребления. Среди инициатив Трампа — ограничение процентных ставок по кредитным картам на уровне 10% годовых — в два раза ниже нынешнего уровня. А проценты, уплаченные по автокредитам, будут вычитываться из доходов, из которых стоит платить налоги.

Несколько инициатив призваны также снизить стоимость недвижимости. В частности, отмена отдельных регулятивных норм, которые увеличивают расходы застройщиков и сделают доступными некоторые федеральные земли для застройки.

Энергетическое доминирование. Добыча нефти в США находится на историческом максимуме — 13,4 млн баррелей в сутки, что делает страну мировым лидером в этой сфере. В то же время Трамп обещает и дальше увеличивать добычу нефти и газа. Во время предвыборной кампании он пообещал сделать цену энергоносителей в США самой низкой из всех индустриально развитых государств мира.

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Как предполагает директор по анализу рынка в Rystad Energy, Клаудио Галимберти, администрация Трампа может, например, предоставить разрешения на бурение на государственных землях, а также ввести фискальные стимулы или снизить плату за бурение.

Реакция рынков на победу Трампа

Фондовый рынок отреагировал на победу Трампа положительно. В первый день после оглашения результатов выборов индекс S&P 500 вырос на 2,53%, а технологический Nasdaq продемонстрировал еще лучшие результаты — плюс 2,95%. В первую очередь это связано с ожидаемым снижением налогов.

Среди крупных компаний самый заметный рост продемонстрировала Tesla — 14,75%. Илон Маск публично поддерживал кампанию Трампа и теперь инвесторы надеются, что рынок электрокаров будет получать поддержку от новой администрации, а внедрение такси с автопилотом будет происходить без бюрократических преград.

Также высокий рост продемонстрировали акции ключевых американских банков JPMorgan (11,5%), Wells Fargo (13,1%) и Bank of America (8,4%). Как объясняет аналитик RBC Capital Markets Джерарда Кэссид, это связано в первую очередь с ожиданием снижения регулирования сектора, в том числе и антимонопольного, что позволит финучреждениям консолидироваться. Также эксперт ожидает рост коммерческого кредитования.

Изменение цены акций крупнейших американских компаний в первый день после победы Трампа

Еще больший рост продемонстрировали акции частных тюремных операторов GEO Group (42%) и CoreCivic (29%), поскольку ожидается, что при новой власти чаще будут задерживать нелегальных мигрантов. А вот еще один потенциальный выгодополучатель от победы Трампа — энергетический сектор — продемонстрировал близкие к средним по рынку показатели роста: Chevron — 2,8%, а Exxon Mobil — 1,7%. Причиной стало снижение цены на нефть из-за ожидаемого роста добычи.

Больше всего потеряли в цене акции производителей солнечных панелей, поскольку ожидается сокращение дотаций на «зеленый» переход. Капитализация Sunnova упала на 52%, а Sunrun — на 30%. В красной зоне также розничные торговцы и производители игрушек, которые зависят от поставок товаров из Китая. Акции Five Below подешевели на 9,9%, Dollar General — на 5,1%, а производителя кукол барби Mattel — на 7%.

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Стремительный рост демонстрирует крипторынок. Если в преддверии выборов цена биткоина была около $69 тыс., то после оглашения результатов обновила исторический максимум, достигнув $76 тыс. На момент написания статьи главная криптовалюта стоила почти $75 тыс. Причина — в ожидаемой дерегуляции рынка.

Чего ожидать Украине

Первой реакцией украинцев на победу Трампа был шок и разочарование. Ведь он неоднократно критически высказывался о военной помощи нашему государству и обвинил Джо Байдена и Владимира Зеленского в том, что именно они допустили войну. В то же время он обещал прекратить войну через 24 часа после того, как вступит в должность, правда, не уточнил, каким именно образом и на каких условиях.

«Трамп — это тот, кто стремится увеличить риски. Он — о непредсказуемости, деструкции, безнравственности и т. д. Для путина он может быть и удобным (как Гитлер для Сталина, и наоборот), и неудобным. Это будет столкновение двух непредсказуемостей, которые видят в своей непредсказуемости свою главную силу», — говорит президент Украинского ПЕН Владимир Ермоленко.

Старший научный сотрудник по военным исследованиям в программе международной безопасности Института Лоуи Мик Райан отмечает, что два бывших члена штаба Совета национальной безопасности Трампа, Кит Келлог и Фред Флейц, разработали план, по которому предлагается прекращение огня на основе текущей линии фронта, но неизвестно, одобрил эту инициативу сам Трамп, и будет ли руководствоваться ею.

Большинство обозревателей сходятся на том, что Трамп предложит свой мирный план и Украине, и россии, а дальше будет действовать, в зависимости от того, кто и как на него отреагирует.

«Если Трамп не сможет добиться быстрого решения в войне в Украине, он вполне может отвлечься от путина и увеличить поддержку США на Украине», — считает Мик Райан, старший научный сотрудник по военным исследованиям Программы международной безопасности Lowy Institute.

Журналист Виталий Портников убежден, что новый президент США верит в способность договориться с путиным, но ему это не удастся.

«Веры в то, что путин согласится на какие-то условия Трампа в части окончании российско-украинской войны, заморозки конфликта, у меня нет. Просто потому, что Трампу нечего предложить президенту рф из того, что тот действительно хочет. А хочет путин восстановления своей российской империи — так, как он ее видит, хотя бы в границах Советского Союза», — объясняет Портников.

Если план Трампа по мирному урегулированию провалится из-за позиции россии, в пользу Украины может сыграть психологический тип президента США с его агрессивностью и готовностью идти на конфликты.

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Владимир Зеленский заявил, что ценит расположение Трампа к установлению «мира через силу» в глобальных делах. И, возможно, именно эта сила и агрессивность окажутся тем, что необходимо Украине после более мягкой власти демократической администрации в США.