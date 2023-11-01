Октябрь на рынке ОВГЗ: топ-5 самых популярных выпусков у частных инвесторов

На последнем аукционе Министерства финансов спрос на годовые ОВГЗ вырос почти в четыре раза, превысив предложение. И это, несмотря на снижение доходности по этим бумагам. Более подробно о ситуации на рынке ОВГЗ «Минфину» рассказал Андрей Величко, руководитель брокерского подразделения ICU.

Начнём с первичного рынка. На аукционе 24 октября Министерство финансов привлекло от продажи ОВГЗ почти 23 млрд грн, снизив ставки по всем гривневым бумагам. Самое большое количество привлеченных средств было по «резервным» ОВГЗ (под нужды банков) с погашением в августе 2026 года — более 4,785 млрд грн. Ставка привлечения составила 19%.

Не отставали от резервных и новые военные ОВГЗ с погашением в июле 2025 года. Минфин привлек по ним 4,177 млрд грн под 18,15%, что на 20 базисных пунктов (б.п.) ниже, чем на прошлой неделе.

На годовые ОВГЗ спрос вырос почти в четыре раза, превысив предложение. Было привлечено 3,478 млрд грн. Ставка по ним составляла 17,27%, что на 26 б.п. ниже, если сравнивать с прошлой неделей.

В целом, на аукционе Минфин удовлетворил лишь 62% спроса на гривневые ОВГЗ, так как не хотел привлекать средства очень дорого, но это все равно приличные 12,4 млрд грн. Большой спрос явился следствием ожиданий дальнейшего снижения как учетной ставки НБУ, так и ставок по депозитным сертификатам НБУ.

Также мы видим большой спрос на валютные бумаги на каждом аукционе, когда они размещаются. 24 октября Минфин разместил все запланированные $300 млн (по номиналу), привлек $286 млн в бюджет.

На вторичном рынке, несмотря на крупные погашения, сохраняется высокая заинтересованность инвесторов в новых бумагах. За октябрь общий портфель ОВГЗ немного вырос — с 1 479,54 млрд грн до 1 513,69 млрд грн. Доля физических лиц, наоборот, незначительно, но уменьшилась — с 48,49 млрд грн до 47,99 млрд грн. Сокращение произошло из-за того, что еще не все желающие реинвестировали свои капиталы.

ТОП-5 ОВГЗ октября

Лидер октября — военные бумаги с погашением 01.05.2024 года

Эти бумаги были с погашением через 7 месяцев (сейчас уже полугодовые), и, как правило, это очень комфортный срок как для начинающих инвесторов, так и для опытных. Также психологически более комфортно принимать следующие инвестиционные решения весной, когда бумаги будут погашены.

Доходность по этому выпуску — 17,00%.

На втором месте — ОВГЗ с погашением 18.06.2025 года

По-моему, это очень удачный горизонт, и статистика это подтверждает. Потому что мы понимаем, что нечасто выпадает такая возможность, когда на рынке падающих ставок можно зафиксировать высокую доходность по бумагам сроком менее 2 лет.

Доходности по этим бумагам и остальным ОВГЗ с погашением до конца 2025 года — около 19%.

На третьем месте — военные ОВГЗ с погашением 26.06.2024 года

Это 9-месячные бумаги с доходностью 17,5%.

На четвертом месте — военные ОВГЗ с погашением 13.03 2024 года

Это кратчайший выпуск на рынке. Он популярен среди начинающих инвесторов, которые инвестируют как через наше приложение ICU Trade, так и с помощью «Дії».

Доходность по этим бумагам составляет 15,50%.

И замыкают топ-5 — военные ОВГЗ с погашением 15.01.2025 года

Эти бумаги схожи по цели и сроку с ОВГЗ 18.06.2025, но только срок — на 5 месяцев меньше, как следствие — и ставка немного хуже.

Доходность — 18,50%.

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Итоги октября

Резюмируя октябрь на рынке ОВГЗ среди физических лиц, мы видим, как активно растет количество клиентов по всей стране, активно приобщаются к инвестированию и военные, которые, кроме того, что защищают наше спокойствие, так еще и успевают помогать экономике, инвестируя свои средства. Инвесторы все больше предпочитают гривневые ОВГЗ со сроком более 1,5 года. Ведь в 2024 году у нас останутся только приятные воспоминания о доходности 20%.

Что касается важных экономических событий, то интересным октябрь выдался не только благодаря переходу с фиксированного курса НБУ к гибкому, но и голосованием комитета монетарной политики по учетной ставке.

Несмотря на большинство ожиданий респондентов, что Нацбанк снизит учетную ставку на 2% — до 18%, НБУ удалось всех удивить решением о снижении ставки до 16%, при этом сохраняя процентные ставки по работе с банками:

ставка по 3-месячным депозитным сертификатам — 20% ;

; ставка по кредитам рефинансирования осталась на уровне 22%.

По словам главы НБУ, эти шаги должны удержать интерес к гривневым активам, а также сохранить курсовую стабильность на дальний горизонт. Инфляция же на данный момент составляет 7,1%.

Через три недели внедренного гибкого курса мы видим, как все страхи рынка были разрушены взвешенной политикой НБУ. Гривна официально окрепла на 20 копеек.

Курс НБУ на 02.10.2023 — 36,5686 грн/$.

Курс НБУ на 31.10.2023 — 36,3659 грн/$.

На межбанке видим аналогичную картину, где, за счет баланса, гривна укрепилась более существенно, и балансирует в коридоре 36,305−36,325 грн/$ на 31.10.2023 года (а по состоянию на 02.10.2023 коридор был 36,56−36,93 грн/$).

Международные резервы без изменений — $39,723 млрд.

Мы не ожидаем существенных изменений по курсу до конца 2023 года, медленную контролируемую девальвацию увидим уже в следующем году. К концу 2024-го мы ожидаем курс в диапазоне 42 гривен за доллар.

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