Стоимость трежерис вновь растет: почему Акман прекратил играть против облигаций США

Очередная волатильная неделя для рынка акций завершилась падением индекса S&P 500 на 2,5%. В фокусе инвесторов — набирающий обороты сезон отчетности, а также события на Ближнем Востоке. Более подробно о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфина» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

Уже несколько недель подряд рынок акций США двигается по одинаковому сценарию: первые 2 дня недели положительные, среда-пятница проходят в «миноре». Причины, которые влияют на динамику, каждый раз отличаются, однако, рыночное движение остается без изменений. Начало прошлой недели снова началось ростом на фоне отсутствия существенной угрозы с Ближнего Востока. Напомню, что рынки понимают под «угрозой» прямое вовлечение третьих стран в войну в Израиле.

Сейчас правительство Биньямина Нетаньяху ведет военные действия против поддерживаемых Ираном группировок, которые, однако, не являются официальными структурами: ХАМАС в секторе Газа и Хезболла на юге Ливана. Правительство Ирана периодически выходит с угрожающей риторикой, однако, дальше слов дела не идут. А потому рынки капитала, пока конфликт остается локальным, вяло реагируют на новости из Израиля.

В подтверждение этого цены на эталонные марки нефти (Brent, WTI) за неделю потеряли более 3%. Накануне нефтяные фьючерсы считались одним из активов безопасной гавани. Сейчас таким активом остается золото, которое выросло в пятницу ближе к закрытию рынка на фоне новостей, що Израиль переходит к наземной части операции в Газе.

Почему фондовый рынок Израиля впервые закрылся в плюс в воскресенье

Интересен и другой момент: фондовый рынок Израиля впервые вырос в минувшее воскресенье с начала войны. Особенность рабочего графика Израиля и ряда стран, в частности, Саудовской Аравии, заключается в том, что фондовый рынок этих стран работает в воскресенье. Выходные в Израиле — пятница и суббота. Вчера рынок Израиля впервые закрылся положительно в выходной день — +1,33%.

До этого три уикенда подряд акции Израиля сильно падали на фоне закрытых бирж в Китае, Европе и США. И это, несмотря на то, что в пятницу Израиль уже официально перешел во «вторую фазу операции против ХАМАС».

Возможно, позитив заключается в том, что Иран публично заявил о нежелании к расширению конфликта.

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Что происходит с трежерис

Был и другой повод для оптимизма в начале недели. Выдающийся инвестор, управляющий хедж-фондом Pershing Square Билл Акман держал значительную ставку против американских облигаций, видя риски дальнейшей эмиссии долга, устойчивой инфляции. В прошлый понедельник Акман публично заявил, что его фонд закрыл всю позицию. Реакция рынков была мгновенной: вверх пошли как облигации, так и акции.

Полагаю, что для рынка облигаций произошел переломный момент. Почему так?

Многие связывают резкий рост доходности облигаций длинной дюрации с политикой ФРС. Это ошибка. За последние полгода ФРС не сделала объективно ничего, что могло оправдать динамику доходностей. Сам Пауэлл говорил, что не знает, почему доходности растут, и это правда: у ФРС, как регулятора, нет инструментов для регулирования кривой доходности, кроме QE.

Давление на рынок облигаций создает Казначейство (Министерство финансов) путем активного выпуска новых бумаг. В таких условиях, когда экономика сильная, а на рынке облигаций есть мощный продавец, постоянно увеличивающий объем предложения, облигации покупать невыгодно. Еще с начала лета начала нарастать структурная дисфункция рынка облигаций: регуляторы сами сократили количество игроков на рынке посредников и не были готовы к увеличению объемов предложения, которое сами начали генерировать.

В итоге, это создало «ареал ненависти» вокруг облигаций, как класса активов: никто не хотел ими владеть, а ведущие инвесторы даже держали большие ставки против этого рынка (в частности, и Билл Акман, заработавший на своей ставке более $200 млн).

Теперь это изменилось. Акман публично подтвердил, что его фонд закрыл ставку против облигаций. Среди причин — геополитические (Акман следит за ходом событий на Ближнем Востоке) и экономические риски (Акман ожидает ослабления экономики в 4 квартале). Почему это важно? — Акман — это тренд-мейкер. Ему подражают: если он закрыл шорт, за ним закроют и другие игроки.

Акман принадлежит к той когорте на Уолл-Стрит, которая формирует общественное мнение. Если Акман говорит, что не стоит больше играть против облигаций, значит, он видит в них ценность. Это повлияет на точку зрения тысяч других игроков на рынке по принципу домино. И первая «доминошка» уже упала. К мнению Акмана уже присоединились Билл Гросс, фонд Vanguard. Следовательно, из ненавистного рынка облигации преобразуются в объект интереса.

И действительно, облигации закрыли неделю ростом стоимости более 1%, удержав импульс начала недели. Однако, акции не были столь же оптимистичными. Настроение изменилось в среду, в фокусе — сезон отчетов.

Взлеты и падения на фондовом рынке США

Лидерами и аутсайдерами среди индивидуальных акций индекса S&P 500 за прошлую неделю снова были отчетные компании:

Компания Тикер Результат за неделю Raytheon RTX 9,11% Verizon VZ 5,92% Digital Realty DLR 5,65% Enphase Energy ENPH -29,25% United Parcel Services UPS -11,27% Google GOOG -9,76%

Прибыль и выручка Raytheon превзошли ожидания. Компания повысила годовые прогнозы: по выручке — с $73,5 млрд до $74 млрд, по прибыли — с $4,98 до $5, по свободному денежному потоку — с $4,3 млрд до $4,8 млрд. Компания заявила о значительном прогрессе в оценке дефекта в авиадвигателях Pratt & Whitney, а финансовые последствия будут отвечать ранее объявленным расходам.

Прибыль и выручка одного из крупнейших телеком-операторов США Verizon также были лучше ожиданий. Компания превзошла ожидания чистого прироста абонентов: 100 тыс. против 63,6 тыс. VZ ожидает, что динамика прироста абонентов будет продолжаться и превысит 217 тыс., которые были в 4-м квартале 2022 года. Компания повысила прогноз свободного денежного потока на $1 млрд — до $18 млрд, что выше ожиданий $17,5 млрд.

Digital Realty Trust, управляющая объектами недвижимости для дата-центров, отчиталась о доходах от операционной деятельности на акцию в размере $1,62, на уровне с ожиданиями. Результаты отразили более высокие, чем ожидалось, продажи, чему способствовала активная деятельность по лизингу предприятий. В третьем квартале компания зарегистрировала операционную выручку в $1,402 млрд, что оказалось немного лучше прогнозов.

Enphase Energy, компания из сектора солнечной энергетики, отчиталась о прибыли и выручке, хуже ожиданий. Компания снизила прогноз продаж на 4-й квартал и заявила, что нынешнее замедление продлится до 1-го квартала 2024 года.

Крупнейшая в мире логистическая компания UPS снизила прогноз доходов за 2023 год. Сейчас UPS ожидает, что консолидированный доход за текущий год составит от $91,3 до $92,3 млрд, а консолидированная скорректированная операционная маржа — от 10,8 до 11,3%.

Компания поддерживает целевые плановые капитальные расходы в год в размере около $5,3 млрд и выплаты дивидендов в размере примерно $5,4 млрд при одобрении правлением. Сейчас UPS ожидает, что выкуп акций за 2023 год составит около $2,25 млрд. Ожидается, что эффективная ставка налога за год составит около 22%.

Google стал причиной падения всех рынков в прошлую среду. Компания отчиталась о выручке в $76,69 млрд, что на 11% больше, чем год назад, и выше ожиданий в $76 млрд. Прибыль на акцию составила $1,55, что также выше ожиданий в $1,46.

Доход от рекламы составил $59,6 млрд, что выше прогнозов в $59,6 млрд. Доход от рекламы на YouTube составил $8 млрд, что также выше ожиданий в $7,8 млрд. Выручка Google Cloud за квартал составила $8,4 млрд (+22 % за год), но ниже прогноза в $8,6 млрд, к тому же — это замедление с 28% в предыдущем квартале.

Финансовый директор Рут Порат заявила, что облачный бизнес отражает «воздействие усилий по оптимизации клиентов». Замедление облачного бизнеса компании резко контрастирует с более высоким, чем ожидалось, ростом у Microsoft (ключевая причина падения — из-за параллельного хорошего отчета в MSFT в сегменте облака, то есть, это не проблема отрасли, а конкретно проблема Google).

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Как отчитываются американские компании

В целом, сезон отчетов идет смешано — реакции рынка идут вразрез с номинальными показателями. В настоящее время отчитались 49% компаний, из которых 78% побили рекорд по прибыли (выше 5-летнего показателя в 77%), 62% — по выручке. Совокупные результаты прибыли для S&P 500 означают рост прибыли на 2,7% в год — впервые со 2 квартала 2022 года (неделей ранее был спад прибыли на 0,2%). 28 компаний дали негативный прогноз, 14 — положительный.

Не помогли и хорошие макроэкономики. По данным первого чтения, экономика США ускорилась до 4,9% в годовом исчислении, что более чем в два раза превышает темпы второго квартала. Основной двигатель роста экономики — личные расходы — подскочили на 4%, что также является максимальным показателем с 2021 года.

Внимательно отслеживаемый показатель базовой инфляции снизился чуть больше, чем ожидалось, — до самого медленного темпа с 2020 года.

Самая большая экономика мира остается устойчивой перед вызовом растущих цен и быстрого роста стоимости заимствований, неоднократно превосходя ожидания прогнозистов и смягчая опасения рецессии. Основной движущей силой этой устойчивости является рынок труда, который продолжает подкреплять спрос со стороны потребителей.

Многие экономисты ожидают, что рост замедлится в последние месяцы года, поскольку стоимость займов ограничивает покупки дорогостоящих товаров и возобновляются выплаты по студенческим кредитам.

Однако, данные об объеме заказов товаров длительного использования не указывают на снижение активности. Если потребительский спрос останется устойчивым, это рискует удержать инфляцию выше целевого показателя ФРС в 2% и может потребовать усиления денежно-кредитной политики.

Главные события текущей недели

Главным событием недели станет заседание ФРС в среду, 1 ноября. Ожидается, что ФРС оставит процентную ставку без изменений, при этом рост доходности облигаций рассматривается, как повод для осторожности.

В четверг, 2 ноября, — отчет Apple, который может способствовать развороту тренда на рынке, или, наоборот, усилить продажи, если цифры разочаруют инвесторов. В фокусе, конечно же, будут комментарии по спросу и производству новых iPhone 15.

Также следует отметить, что 31 октября завершается финальная дата для пассивных фондов по закрытию налогового реестра. Вполне возможно, что основной причиной усиленных распродаж прошлой недели была фиксация убыточных позиций взаимных фондов.

Фонды продают позиции, которые сильнее всего потеряли в цене к финальной дате, чтобы потом откупить их, и таким образом снизить налоговую нагрузку на прирост капитала. Если так, то с 1 ноября мы можем увидеть разворот от падения до роста. Наблюдаем.