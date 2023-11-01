Жовтень на ринку ОВДП: топ-5 найпопулярніших випусків у приватних інвесторів

На останньому аукціоні Міністерства фінансів попит на річні ОВДП зріс майже вчетверо, перевищивши пропозицію. І це, попри зниження дохідності за цими паперами. Докладніше про ситуацію на ринку ОВДП «Мінфіну» розповів Андрій Величко, керівник брокерського підрозділу ICU.

Почнемо з первинного ринку. На аукціоні 24 жовтня Міністерство фінансів залучило від продажу ОВДП майже 23 млрд грн, знизивши ставки за всіма гривневими паперами. Найбільше залучених коштів було за «резервними» ОВДП (під потреби банків) із погашенням у серпні 2026 року — понад 4,785 млрд грн. Ставка залучення склала 19%.

Не відставали від резервних й нові військові ОВДП із погашенням у липні 2025 року. Мінфін залучив за ними 4,177 млрд грн під 18,15%, що на 20 базисних пунктів (б.п.) нижче, ніж минулого тижня.

На річні ОВДП попит зріс майже вчетверо, перевищивши пропозицію. Було залучено 3,478 млрд грн. Ставка за ними складала 17,27%, що на 26 б.п. нижче, порівнюючи з минулим тижнем.

Загалом, на аукціоні Мінфін задовольнив лише 62% попиту на гривневі ОВДП, так як не хотів залучати кошти дуже дорого, але це все одно пристойні 12,4 млрд грн. Великий попит був наслідком очікувань подальшого зниження як облікової ставки НБУ, так і ставок за депозитними сертифікатами НБУ.

Також бачимо великий попит на валютні папери на кожному аукціоні, коли вони розміщуються. 24 жовтня Мінфін розмістив усі заплановані $300 млн (за номіналом), залучив $286 млн до бюджету.

На вторинному ринку, попри великі погашення, зберігається висока зацікавленість інвесторів у нових паперах. За жовтень загальний портфель ОВДП трішки зріс — із 1 479,54 млрд грн до 1 513,69 млрд грн. Частка фізичних осіб, навпаки, незначно, але зменшилась — з 48,49 млрд грн до 47,99 млрд грн. Скорочення відбулось через те, що ще не всі охочі реінвестували свої капітали.

ТОП-5 ОВДП жовтня

Лідер жовтня — військові папери з погашенням 01.05.2024 року

Ці папери були з погашенням через 7 місяців (зараз вже піврічні), і, зазвичай, це дуже комфортний термін як для інвесторів-початківців, так і для досвідчених інвесторів. Також психологічно комфортніше приймати наступні інвестиційні рішення навесні, коли папери буде погашено.

Дохідність за цим випуском — 17,00%.

На другому місці — ОВДП із погашенням 18.06.2025 року

На моє переконання, це дуже вдалий горизонт, і статистика це підтверджує. Бо ми розуміємо, що нечасто випадає така можливість, коли на ринку падаючих ставок можна зафіксувати високу дохідність за паперами з терміном менше 2 років.

Дохідності за цими паперами та рештою ОВДП із погашенням до кінця 2025 року — близько 19%.

На третьому місці — військові ОВДП із погашенням 26.06.2024 року

Це 9-місячні папери з дохідністю 17,5%.

На четвертому місці — військові ОВДП із погашенням 13.03 2024 року

Це найкоротший випуск на ринку. Він популярний серед інвесторів-початківців, які інвестують як через наш застосунок ICU Trade, так і за допомогою «Дії».

Дохідність за цими паперами складає 15,50%.

І замикають топ-5 — військові ОВДП із погашенням 15.01.2025 року

Ці папери схожі за метою та терміном із ОВДП 18.06.2025, але тільки термін — на 5 місяців менше, як наслідок — і ставка трішки гірше.

Дохідність — 18,50%.

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Підсумки жовтня

Резюмуючи жовтень на ринку ОВДП серед фізичних осіб, ми бачимо, як активно зростає кількість клієнтів у всій країні, активно долучаються до інвестування і військові, які, окрім того, що боронять наш спокій, так ще й встигають допомагати економіці, інвестуючи свої кошти. Інвестори все більше віддають перевагу гривневим ОВДП із терміном понад 1,5 роки. Адже у 2024 році в нас залишаться тільки приємні спогади про дохідності 20%.

Щодо важливих економічних подій, то цікавим жовтень видався не тільки завдяки переходу з фіксованого курсу НБУ до гнучкого, а й через голосування комітету монетарної політики щодо облікової ставки.

Попри більшість очікувань респондентів, що Нацбанк знизить облікову ставку на 2% — до 18%, НБУ вдалось всіх здивувати рішенням про зниження ставки до 16%, при цьому зберігаючи відсоткові ставки щодо роботи з банками:

ставка за 3-місячними депозитними сертифікатам — 20% ;

; ставка за кредитами рефінансування залишилась на рівні 22%.

Зі слів голови НБУ, ці кроки повинні втримати інтерес до гривневих активів, а також зберегти курсову стабільність на далекий горизонт. Інфляція ж наразі складає 7,1%.

За три тижні впровадженого гнучкого курсу ми бачимо, як всі страхи ринку були зруйновані виваженою політикою НБУ. Гривня офіційно зміцнішала на 20 копійок.

Курс НБУ на 02.10.2023 — 36,5686 грн/$.

Курс НБУ на 31.10.2023 — 36,3659 грн/$.

На міжбанку бачимо аналогічну картину, де, за рахунок балансу, гривня зміцнилась суттєвіше, і балансує в коридорі 36,305−36,325 грн/$ на 31.10.2023 року (а станом на 02.10.2023 коридор був 36,56−36,93 грн/$).

Міжнародні резерви без змін — $39,723 млрд.

Ми не очікуємо суттєвих змін за курсом до кінця 2023 року, повільну контрольовану девальвацію побачимо вже наступного року. На кінець 2024-го ми очікуємо курс в діапазоні 42 гривень за долар.

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