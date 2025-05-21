Nvidia розлючена: до чого призвели технологічні санкції проти Китаю

Найбільший у світі виробник напівпровідників для ШІ заявляє, що експортний контроль прискорив розвиток китайських конкурентів. Про те, які технології вдалося розвинути Пекіну, розповідає The Financial Times. «Мінфін» публікує переклад статті.

Голова Nvidia Дженсен Хуанг висловив невдоволення експортним контролем США, який обмежує доступ Китаю до чипів для штучного інтелекту. Він назвав це рішення «провалом», який спонукав китайських конкурентів прискорити розробку власних продуктів.

На пресконференції, що відбулася в середу на виставці Computex у Тайбеї, Хуанг розкритикував політику щодо чипів, яку проводять різні адміністрації США. Він також висловив невдоволення рішенням Вашингтона заборонити продукт Nvidia, розроблений спеціально для китайського ринку.

Хуанг заявив, що експортний контроль підштовхнув китайських конкурентів на чолі з технологічним гігантом Huawei до створення конкурентоспроможного обладнання для штучного інтелекту.

«Чотири роки тому частка Nvidia на ринку Китаю складала 95%. Сьогодні вона становить лише 50%, — сказав він. — Решта — це китайські технології. Вони мають багато місцевих технологій, які вони б використовували, якби не було Nvidia».

Хуанг додав: «Китайські дослідники в галузі штучного інтелекту використовуватимуть власні чипи. Вони використовуватимуть другі за якістю чипи. Місцеві компанії дуже рішучі, а експортний контроль надав їм сили, а державна підтримка прискорила їх розвиток. У Китаї ми маємо жорстку конкуренцію».

Обмеження Вашингтона на постачання передових чипів штучного інтелекту до Китаю спонукали китайських технологічних гігантів, у тому числі Tencent та Alibaba, прискорити закупівлю вітчизняних чипів штучного інтелекту. Раніше Financial Times повідомляла, що Пекін наказав своїм технологічним компаніям купувати місцеві чипи штучного інтелекту, щоб знизити залежність від імпортних технологій.

У квітні адміністрація Трампа фактично заборонила Nvidia продавати H20, спрощений чип штучного інтелекту, створений, відповідно до колишніх правил експортного контролю. Це спричинило списання компанією 5,5 мільярдів доларів. Хуанг підтвердив, що Nvidia не планує випускати ще один продукт із серії Hopper для китайського ринку, заявивши, що компанія вже «сильно погіршила характеристики чипа».

Хуанг також розкритикував правило про поширення ШІ, прийняте за президента Байдена. Воно мало набути чинності 15 травня і передбачало створення трирівневої системи ліцензування для ШІ-чипів, що використовуються в центрах обробки даних.

«Фундаментальні припущення, які спочатку призвели до запровадження правила про поширення ШІ, виявилися докорінно помилковими, — сказав Хуанг. — Якщо США хочуть залишатися попереду, нам потрібно максимально розширити та прискорити поширення ШІ, а не обмежувати його».

Він додав, що президент Трамп змінює курс, розуміючи, що це «цілком неправильні цілі». Його коментарі пролунали після того, як США та Об'єднані Арабські Емірати минулого тижня оголосили про план будівництва найбільшої групи центрів обробки даних ШІ за межами Америки, яка працюватиме на чипах Nvidia.

Адміністрація Трампа заявила, що скасовує заплановане регулювання поширення та розробляє нове правило, яке дозволить американським технологіям процвітати, але не дасть вороже налаштованим країнам доступ до них. Поки що незрозуміло, коли будуть остаточно затверджені правила, але представник адміністрації попередив, що на їхнє впровадження знадобиться деякий час.

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Прагнучи зупинити глобальне поширення китайських технологій штучного інтелекту, уряд США застеріг компанії від використання китайських розробок для ШІ, у тому числі процесорів Ascend від Huawei. Міністерство торгівлі Китаю розкритикувало цей крок у понеділок, закликавши США «негайно виправити свої помилки» та припинити «дискримінаційну» практику.