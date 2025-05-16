США и Китай перезагружают отношения: закончится ли переполох

Какие основные события недели влияли на настроения инвесторов, и действительно ли жадность способна победить их страхи, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Переполох закончился… Вот только непонятно, какой знак поставить после этих двух слов — восклицательный знак или вопрос? В течение последней недели рынок акций отыграл все большие потери апреля, и уже демонстрирует рост, если считать с начала года.

Амплитуда колебаний технологического сектора, традиционно, еще выше, и после того, как Nasdaq побывал в зоне медвежьего рынка в апреле, на этой неделе он уверенно ворвался в зону бычьего, чуть больше чем за месяц продемонстрировав рост на 23%.

Настроения инвесторов тоже меняются, даже быстрее, чем весенний ветерок. И если в апреле «Индекс страха и жадности» свидетельствовал, что инвесторы испытывают «экстремальный страх», то на прошлой неделе стрелка индекса уже двигалась в сторону «экстремальной жадности». Даже во время пандемии переход от одного эмоционального состояния к другому был не столь быстрым.

Трамп перезагружается

Основной причиной быстрых перемен, конечно, является Трамп, который оказался не абы каким мастером пугать людей быстрыми необдуманными безответственными решениями и еще большим умением решительно их отменять.

На переговорах в Швейцарии Китая и США удалось «перезагрузить» отношения и договориться о снижении тарифов с заоблачных 125% и 145% до 30% и 10% на китайский и американский импорт соответственно. Победа, которую рынок достойно отметил рекордным ростом!

Инфляция в апреле тоже порадовала. Она оказалась ниже ожидаемой, что подтолкнуло рынки вверх, зафиксировав полное восстановление от шока «Дня освобождения». Рост цен ниже ожидаемого моментально спровоцировал Трампа к атаке на ФРС.

В своем неповторимом стиле, сыпя оскорблениями, Трамп потребовал от Пауэлла снижения ставок. «Что не так с Too Late Powell? … Никакой инфляции, а цены на бензин, энергоносители, продукты и практически все остальное УПАЛИ!!! ФРС должна снизить ставку, как это сделали Европа и Китай», — вот основные положения Трампа, изложенные в собственной социальной сети Truth Social.

К счастью, Глава ФРС Пауэлл — довольно крепкий орешек, и вряд ли его так просто запугать и заставить снизить ставку. Да и рынки не очень верят, что это произойдет в ближайшее время. Вероятность того, что ФРС ничего не будет снижать до сентября, составляет 61%, да и в сентябре еще ничего не гарантировано. Как говорит Пауэлл: «Поживем — увидим»…

Нефтяные короли обещают инвестиции, но…

Поездка Трампа по странам Ближнего востока в сопровождении руководителей технологических и индустриальных компаний тоже добавила оптимизма. Обещания нефтяных королей вложить в американскую экономику сотни миллиардов долларов поражают так же, как и многомиллиардные заказы на уже существующие продукты. Бесспорной звездой визита стал Boeing, заключивший рекордное в своей истории соглашение с Qatar Airways.

И если бы можно было закончить написанное именно здесь, то наверняка в конце фразы «Переполох закончился», которой я начал эту колонку, можно было бы поставить восклицательный знак. Но, как всегда бывает во взрослой жизни, есть и обратная сторона медали. А именно…

Прогнозы руководителей розничных сетей, которые отчитывались на этой неделе, предостерегают о возможном росте цен уже в ближайшее время. Как сказал СЕО Walmart, которая планирует повысить цены уже в мае: «Масштаб и скорость, с которой растут цены, которые мы платим за товары, не имеет прецедентов». Следовательно, непохоже, чтобы история с инфляцией уже закончилась полной и окончательной победой.

Спокойный и взвешенный анализ тарифной войны, без эмоциональных заявлений и лозунгов Трампа о собственном величии и фантастических победах, тоже не слишком вдохновляет. В конце концов, даже после всех переговоров и успехов дипломатии тарифы остаются выше, чем были до «Дня освобождения». Итак, как ни крути словами, а трудно представить, что более высокие тарифы не спровоцируют дополнительный рост цен.

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Инвесторы не готовы финансировать дефицит бюджета

И еще одна невеселая, но очень важная история… Доходность десяти- и тридцатилетних государственных облигаций США продолжает расти, и уже достигла уровней, которые месяц назад так напугали Трампа, что аж заставили отвлечь, отложив введение в действие новых тарифов.

Похоже, что инвесторы не хотят покупать долгосрочные государственные облигации США и финансировать дефицит американского бюджета: кто-то — по политическим причинам, кто-то — боится инфляции, которая негативно влияет на стоимость облигаций, а кто-то — напуган размерами внешнего долга.

Но как бы то ни было, ситуация со стоимостью госдолга — это большая проблема для США. И в отличие от ФРС и Пауэлла, оскорбления Трампа в адрес долгосрочного долга не дадут никакого результата. Его доходность регулирует и определяет рынок, которому по силам запугать и президента Трампа, и министра Бессента, и всю президентскую рать.

Итак, как видим, проблемы финансирования бюджета и роста долга никуда не делись, а кроме того, высокая доходность госдолга — дорогостоящая ипотека, потребительские и автокредиты, коммерческие кредиты и высокие цены на другие, без исключения, финансовые продукты, что точно не способствует экономическому процветанию.

Что в итоге? Несмотря на достижение рынка акций и жадность инвесторов, вероятно, впереди нас ждет еще немало неопределенности, в частности, в сфере фискальной и монетарной политики, бюджетного процесса, иммиграции, дерегуляции и других важных вопросах, ответов на которые, похоже, нет, даже у самого величайшего из президентов, с самым низким в истории института президентства США рейтингом общественной поддержки.

Так что, как ни крути, а одного восклицательного знака, чтобы закончить мою фразу, думаю, будет недостаточно. По-моему, лучше вот так: «Переполох закончился?!»