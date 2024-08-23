Новое увлечение GEN Z: коллекционные кроссовки и алкоголь вместо акций

В мире финансов и инвестиций «зуммеры» уже меньше уделяют внимания фондовому рынку, недвижимости и традиционным активам, чем предыдущие поколения. Молодым людям важно не только увеличение капитала, но и то, как он может отражать стиль жизни и самовыражения. Коллекционные кроссовки, редкие алкогольные напитки и другие предметы роскоши становятся не просто материальными активами, но и символами престижа и уникальности. Что побуждает представителей GEN Z к таким необычным инвестиционным решениям и какие последствия это может иметь для финансового рынка, «Минфину» рассказал инвестиционный эксперт и лектор Биржевого университета Никита Гуппал.

Поколение зуммеров (поколение Z) — это термин, объединяющий людей чей год рождения пришелся на период примерно между серединой 1997 г. и началом 2012 г. Молодежь росла в эпоху активного развития цифровых технологий, и это объясняет их значительно больший опыт в использовании Интернета, социальных сетей и мобильных устройств по сравнению с предыдущими поколениями.

Однако, кроме опыта использования технологий, они отличаются и психологическими факторами и другими жизненными принципами. Они глубже чувствуют социальную несправедливость, мыслят глобальнее, креативнее подходят к работе и образованию, а также более скептически относятся к властным институтам и традиционным медиа.

Как зуммеры относятся к инвестициям

Доля недоверия к фондовому рынку среди молодежи достаточно высока. Согласно данным исследования Bank of America Private Bank, только 14% инвесторов-зуммеров считают покупку акций лучшей возможностью для увеличения капитала. В то же время среди людей старше 44 лет таких — 41%.

В то же время, 94% молодых против 57% бэби-бумеров интересуются коллекционными предметами: редкими автомобилями, кроссовками, ювелирными изделиями, алкогольными напитками и даже цифровыми активами, такими как криптовалюта или NFT. Молодые инвесторы стремятся извлечь прибыль от нетрадиционных активов, которые могут обеспечить большие суммы доходов.

Среди причин такого мышления есть несколько основных факторов:

Воздействие социальных сетей. Интернет стал основным источником финансовой информации для инвесторов-зумеров, где они следят за независимыми лидерами мнений, просматривают короткие видео в TikTok или Reels, или экспертов на YouTube с советами и идеями для заработка. Однако это также несет риски, связанные с не всегда надежной информацией. Чувство FOMO. Поскольку фондовый рынок требует тщательного анализа и времени, зуммеры руководствуются ощущением упущенной возможности (fear of missing out), поскольку переживают по поводу интересных событий, которые могут происходить в других местах. Поэтому чаще предпочитают только выборочные акции или другие активы с быстрым заработком. А социальные сети часто усиливают это ощущение, будто все вокруг успешнее, и соответственно имеют большие прибыли. Оптимизм молодого поколения. Несмотря на их уход от традиционных инвестиций, более половины молодых состоятельных американцев считают состояние экономики их страны «очень хорошим» или «отличным», что вдвое превышает показатели старшего поколения.

Альтернативные активы — новый тренд

Если анализировать инвестиции в такие альтернативные активы, как алкоголь и кроссовки, становится понятной их привлекательность для представителей поколения Z. Хотя эти варианты инвестирования не всегда могут обеспечить большую доходность по сравнению с традиционными финансовыми рынками, они все же вызывают значительный интерес.

Зуммеры часто ориентируются на нестандартные решения, ценят индивидуальность и находят в таких инвестициях нечто большее, чем просто финансовую выгоду. Вложения в алкоголь и кроссовки дают им возможность совместить прибыль с личными увлечениями, культурными трендами и социальным статусом.

Они также менее подвержены влиянию глобальных финансовых кризисов, что придает определенную уверенность молодым инвесторам, стремящимся диверсифицировать свои портфели нестандартными активами.

Несмотря на нестабильную доходность таких инвестиций, тенденция к инвестированию в альтернативные активы имеет свое логическое объяснение, особенно в условиях современной информационной среды, где уникальность и лимитированность становятся ценностями сами по себе.

Почему инвестируют в кроссовки

Инвестиции в кроссовки стали чрезвычайно прибыльным направлением, которое привлекает все больше поклонников. Благодаря ограниченным выпускам и коллаборациям известных брендов некоторые модели обуви могут значительно расти в цене после выхода продукта, чем обеспечивают значительные прибыли инвесторам.

Несколько факторов, способствующих успешности «рынка кроссовок»:

Перепродажа. Платформы перепродажи, такие как StockX и GOAT, превратили этот вид торговли в глобальную индустрию с миллиардными оборотами. Например, пара Air Yeezy 2 Red October после реализации в 2014 г. стоила $250, а уже в 2021 г. перепродавалась более чем за $5655, а это свыше 2000% прибыли. Другие модели, как Jordan 5 Retro Tokyo T23, также демонстрируют значительные прибыли из-за большого спроса и лимитированного выпуска. Стратегия инвестирования. «Кроссовочные» инвесторы используют приложения, как Nike SNKRS и adidas CONFIRMED, чтобы следить за новыми релизами и выкупить одну из пар. Вместе с тем многие из них умеют ориентироваться на рынке, подбирать продукт по спросу и распознавать подделки, поскольку львиную долю заработка приносит именно аутентичность. Конкурентоспособность. Рынок перепродажи кроссовок очень конкурентен, и не каждый сможет приобрести популярную модель по розничной цене, поэтому инвестор должен быть готов к незапланированным затратам и выделению средств на качественное хранение коллекции.

На какие модели делают ставку «кроссовочные» инвесторы

Самые прибыльные пары кроссовок для инвестирования зависят от уникальности, спроса и исторической значимости их моделей. Среди ценнейших брендов инвесторы выделяют несколько:

Nike — без сомнения занимает лидерские позиции на рынке перепродажи. Особенно популярны модели из коллекции Air Jordan 1, Air Jordan 4 Retro, Air Jordan 5 и Air Jordan 11; редкие коллаборации из Travis Scott и Off-White, ведь они значительно растут в цене после выпуска.

Adidas — модели Yeezy Boost 350 и Yeezy Boost 700, созданные в сотрудничестве с Канье Вестом, сейчас считаются самыми дорогими и регулярно растут в цене, особенно с лимитированной вариацией цветов.

New Balance — бренд, приобретающий популярность среди инвесторов за последние годы благодаря коллаборациям с дизайнерами и брендами такими как JJJJound или Aimé Leon Dore. А модели 550 и 990 зачастую ставят на перепродажу с большой наценкой.

Asics — хотя этот бренд не всемирно популярен, модели, созданные в сотрудничестве с дизайнером Kiko Kostadinov или Ronnie Fieg, пользуются большим спросом и ценностью среди коллекционеров.

Сколько можно заработать на алкоголе

Согласно данным Mintel, примерно треть людей в возрасте 18−24 лет вообще не употребляет алкоголь, но те, кто не против бокала в компании, скорее расценивают это как угощение, а не регулярное расслабление. Но несмотря на это, молодежь не отказывает себе в покупке дорогого алкоголя, более того — зарабатывает на этом.

Вино

Премиальные вина. Bordeaux или Burgundy имеют высокий потенциал роста стоимости со временем. К примеру, бутылка Bordeaux 2000 г. от Château Margaux стоила около $500 на момент выпуска, а сегодня ее стоимость превышает $2000: рост более чем на 300%.

Инвестиционные фонды, ориентированные на вино. Фонды, такие как Cult Wines или WineCap позволяют инвесторам вкладывать средства в портфель вин, которые за последние 10 лет показывали среднюю годовую доходность на уровне 10−12%.

Виски

Односолодовый шотландский виски. Напитки известных производителей, таких, как Macallan 18-летней выдержки, выпущенные в 1990-х годах, стоили около $100. Сегодня его стоимость может достигать $1500 — рост на 1400% (конечно, здесь стоит учитывать инфляцию).

Инвестиционные виски-фонды. Некоторые фонды специализируются на инвестициях в виски-бочки, где за время выдержки стоимость напитка увеличивается, то есть бочка виски за 10 лет может принести доходность до 15% в год в зависимости от бренда и спроса.

Шампанское

Редкое и винтажное шампанское. Dom Pérignon или Krug обычно растет в стоимости со временем. Например, бутылка Dom Pérignon 2008 года стоила $150 при выпуске, а через 10−15 лет ее цена превышала $400.

Коллекционное шампанское. Некоторые коллекционеры специализируются на увеличении стоимости коллекционного шампанского в результате хранения бутылок в специальных условиях. В зависимости от редкости и спроса цены могут расти на 8−10% в год.

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Ром

Ограниченные серии. Ром Havana Club или Diplomatico может стать выгодной инвестицией, как это произошло с бутылкой Havana Club Tributo 2018 года. Серия вышла в количестве всего несколько сотен и, вероятно, подорожает с $300 до $1200 за несколько лет.

Старые выдержанные ромы. Чем больше лет выдержки имеет ром, тем выше его стоимость. Например, 30-летний ром, который стоил $200 в начале, через 5−10 лет будет продаваться за $800-$1000.

Текила

Премиальная текила. Редкие бутылки текилы, особенно из ограниченных выпусков, также могут приносить прибыль. Например, бутылка Clase Azul Ultra стоила $1500, а сегодня продается более чем за $5000.

Коллекционная текила. Текила из особых коллекций или лимитированных выпусков может дорожать со временем, аналогично инвестициям в виски или вино.

Коньяк

Винтажный коньяк. Коньяки известных брендов, Hennessy Paradis Imperial сначала стоил около $500. Сегодня его стоимость составляет $2500.

Редкие выпуски. Ограниченные партии коньяков могут предлагать значительную доходность, и в зависимости от года выдержки и бренда доходность может достигать 12−15% в год.