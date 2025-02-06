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6 февраля 2025, 12:09 Читати українською

«Немцы» идут в Украину: сколько компаний готовы инвестировать уже в этом году

Немецкий бизнес планирует переносить производство в страны Центральной и Восточной Европы. Почему, и что от этого выиграет Украина.

Немецкий бизнес планирует переносить производство в страны Центральной и Восточной Европы.

Согласно предварительным данным немецкого госстата Destatis, опубликованным 6 февраля, экономика Германии в четвертом квартале сократилась на 0,2%, по сравнению с предыдущим кварталом, превысив ожидания аналитиков на 0,1 п.п. В годовом исчислении экономика Германии сократилась в 2023 и 2024 годах на 0,3% и 0,2% соответственно. Накануне правительство Германии обнародовало прогноз роста экономики в 2025 году на 0,3%, по итогам года, предыдущий прогноз был выше — 1,1%.

Проблемы промышленности, связанные с ценами на энергоносители, торговые войны Трампа и выборы, которые пройдут через две недели, добавляют головной боли немецкому бизнесу. Компании надеются, что следующее правительство улучшит условия, увеличив инвестиции, сократив бюрократическую волокиту и снизив расходы на электроэнергию, пишет Bloomberg.

Неудивительно, что немецкие инвесторы переносят производство в Центральную и Восточную Европы, сообщает DW со ссылкой на опрос немецкого бизнеса. Результаты опроса были опубликованы 5 февраля. Опрос проводился KPMG и Восточным комитетом немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, OA).

Более половины опрошенных (55%) отметили, что к 2030 году значение восточноевропейских стран для их бизнеса еще больше вырастет и только 7% ожидают снижения их роли.

42% опрошенных фирм наметили уже на ближайшие 12 месяцев инвестиции в регионе, 56% — планируют осуществить капиталовложения в ближайшие пять лет. Речь при этом идет прежде всего о создании или расширении промышленного производства, частично — о переносе туда производственных мощностей.

«Хорошо известные проблемы с инвестиционным климатом в Германии заставляют здешние предприятия переводить свое производство за границу. При этом предпочтительным направлением является Центральная и Восточная Европа. Немецкий бизнес уже осуществил там масштабные инвестиции, хорошо знаком с местными условиями и одновременно остается вблизи родной страны», — пояснил в заявлении для прессы Андреас Глунц (Andreas Glunz), отвечающий в немецком отделении компании KPMG за международный бизнес.

Почему немцы готовы вкладываться в Восточную и Центральную Европу

  • Для 40% компаний высокий внутренний спрос является важнейшим преимуществом местоположения в Центральной и Восточной Европе.
  • 37%, опрошенных KPMG и Восточным комитетом, ценят наличие квалифицированных специалистов.
  • Еще треть (33%) считают низкую стоимость рабочей силы основной причиной активности в регионе.

Состояние своего бизнеса в регионе 45% фирм считают «хорошим» и даже «очень хорошим», 38% — дают ему «среднюю» оценку, только у 16% — дела идут «плохо» или «очень плохо». При этом абсолютное большинство в 80% исходит из того, что в ближайшие пять лет условия для ведения бизнеса улучшатся.

Какие планы на Польшу

Почти половина опрошенных немецких компаний (48%) уже осуществили капиталовложения в Польше, 45% — запланировали на предстоящие 12 месяцев дальнейшие инвестиции, а 51% — намерены реализовать инвестиционные проекты в течение ближайших пяти лет.

Наиболее важными причинами инвестирования в Польшу являются близость к Германии (25%) и несложные возможности для ведения бизнеса (18%).

«Германо-польские экономические связи являются беспрецедентной историей успеха, — отметил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономки Михаэль Хармс (Michael Harms). — Польша уже стала для нас четвертым по значению рынком сбыта, опередив Китай, и заняла десятое место в мире среди стран, в которых больше всего инвестируют немецкие предприятия. Наш восточный сосед продолжает привлекать хорошими условиями ведения бизнеса и большим внутренним рынком».

Румыния и Молдова тоже интересны

Весьма популярной в деловых кругах ФРГ стала сейчас Румыния. В ближайший год здесь вложат деньги тоже 45% участвовавших в опросе фирм. Правда, дальнейшие перспективы сотрудничества с крупнейшей страной Балканского полуострова они оценивают несколько более сдержанно, чем возможности расширения деловых связей с Польшей.

В предстоящие пять лет проекты на румынском рынке намечают 43% опрошенных компаний. Поскольку с Румынией тесно связан кандидат на вступление в ЕС — Молдова, она тоже может выиграть от повышенного интереса немецкого бизнеса к румынскому рынку.

Почему Украина столь привлекательная для инвесторов

Особенно достойно внимания то, что третье место среди наиболее привлекательных стран для инвестиций заняла Украина. Это говорит о большом экономическом потенциале этой страны", — подчеркнул Михаэль Хармс.

18% немецких компаний готовы инвестировать в Украину в случае мирного соглашения. Но уже сейчас каждая пятая из опрошенных фирм (21%) вложила деньги в украинскую экономику, 35% — собираются сделать это в текущем году.

А на ближайшие пять лет, когда ожидается ускорение процесса вступления в ЕС, инвестиционные проекты в Украине запланировали 41% компаний — почти столько же, что и в Румынии, и заметно больше, чем в Венгрии (35%) или Чехии (31%), не говоря уже о Болгарии (22%).

«Несмотря на продолжающуюся войну, в Украину инвестируют все больше международных и немецких предприятий. У этой страны есть потенциал стать для Европейского Союза энергетическим хабом, превратиться в альтернативную производственную площадку и играть для европейских фирм значительную роль в таких сферах, как IT и аутсорсинг», — заявил глава отдела Центральной и Восточной Европы в немецком отделении компании KPMG Николай Кискальт (Nicolai Kiskalt), объясняя растущий интерес деловых кругов ФРГ к Украине.

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Какие риски видят немецкие инвесторы

Опрошенные немецкие компании воспринимают войну в Украине и угрозу со стороны россии, как риск для региона. Две трети респондентов (67%) считают политические риски и отсутствие безопасности в отдельных странах основными недостатками местоположения региона. Далее с большим отрывом следуют проблемы, вызванные коррупцией в некоторых странах Центральной и Восточной Европы (38%) и бюрократией (31%).

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