Власти готовятся возвращать беженцев: сколько навсегда останется в Европе

Украина сталкивается с демографическим кризисом. Впрочем, отрицательные демографические тренды наблюдались еще до войны. Как власти собираются решать проблему, НВ рассказала Виктория Вагнер, народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации.

Демографическая пропасть

В условиях войны невозможно точно сосчитать количество населения страны. Но можно делать экспертные оценки. Западные специалисты подсчитали, что на подконтрольной Украине территории осталось 29 млн. граждан.

Украинские социологи профильного демографического института считают такие данные высоковероятными, отмечая, что погрешность может составлять 1 млн человек в ту или иную сторону.

Очень важно анализировать структурный состав населения.

Так, анализируя половозрастную пирамиду населения Украины по данным ООН на прошлый год, становится очевидным, что снижение призывного возраста до 18 лет не решит проблему нехватки людей в армии.

И дело даже не в том, что это повлечет за собой дополнительный негатив в обществе. Родившихся в начале третьего тысячелетия украинцев в 4 раза меньше сорокалетних. Начало 21 века самое «неурожайное» по рождаемости в Украине. То есть количественный потенциал этой возрастной категории предельно низок. Для сравнения: в возрастной категории десятилетних детей вдвое больше, чем двадцатилетних.

То, что пенсионеров — подавляющее большинство и специалисты, и СМИ подчеркивали постоянно. Но недавно появился еще один системоизменяющий прогноз.

За все время украинской независимости женщин в стране было пропорционально больше мужчин. Ориентировочно на 10 женщин приходилось 8,5 мужчины.

За последние несколько лет ситуация ощутимо изменилась. В частности, средняя продолжительность жизни мужчин упала с 65 лет до 57. В то время как средняя продолжительность женской жизни — чуть больше 70 лет. (В общей сложности средняя продолжительность жизни в Украине 64 года.) То есть у старшего поколения ощутимое количественное преимущество получил женский пол.

Эмиграция существенно повлияет на половую структуру населения Украины детородного возраста. Это, в частности, отметил заместитель директора Института демографии и социальных исследований им. В. Птицы НАНУ Александр Гладун. По прогнозам института, по окончанию войны на 10 женщин будет приходиться 9 мужчин. И причина в том, что значительная часть женщин не вернется из эмиграции.

Прогноз не окончательный, он будет пересматриваться при существенных социально-экономических и политических изменениях. Поэтому числа не следует воспринимать как абсолют, а вот тенденции следует учитывать.

Ситуация с беженцами

Осенью 2024 наконец правительство утвердило «Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года». По прогнозам правительственных стратегов, ожидается уменьшение населения до 28,9 миллионов человек. Чрезвычайно (может быть даже неоправданно) оптимистичным выглядит прогноз роста населения Украины до 33,9 миллионов.

Для того чтобы прекратить депопуляцию, необходимо действовать по трем направлениям:

Способствовать увеличению рождаемости; Вернуть на Родину беженцев; Привлекать рабочую силу из других стран.

Беженцы — самый большой резерв восстановления населения, поэтому остановимся именно на нем. Вопрос об их возвращении встает все острее.

Появляются определенные инициативы о разного рода преференциях для возвращающихся. Но проблемное место этих инициатив, которые не дают гарантию увеличения количества желающих вернуться, при этом могут вызвать острое чувство несправедливости у тех, кто три года оставался под обстрелами.

По данным European Statistical Office, количество официальных «военных» мигрантов из Украины составляет около 4,3 миллионов. По данным ООН, всего за границей тем или иным путем оказались около 6,7 миллиона украинцев, с учетом экономических мигрантов может идти речь и о 10 миллионах.

Тройка лидеров по количеству украинских мигрантов Германия — 1,14 млн (чуть больше 27%), Польша почти 984 тыс. (чуть менее 23,5%), Чехия — 379,37 тыс. (9,0%). Также Испания, Румыния, Италия приняли по 4−5% беженцев.

Именно в трех странах-лидерах — Германии, Польше, Чехии — в начале 2025 года созданы «Хабы единства», которые будут способствовать возвращению украинских беженцев домой.

Закономерно, что за годы войны снижается количество желающих возвратиться. По соцопросу Центробанка Польши (в ноябре 2024 г.) в случае окончания войны выразили желание вернуться 59% беженцев и 34% довоенных мигрантов.

Для возвращения беженцев кроме их личного желания есть еще два влиятельных факта:

Базовый: решение властей стран, в которых находятся беженцы. Сопутствующий: отношение населения страны пребывания.

Информация о том, что такие страны, как Германия, заинтересованы в украинской рабочей силе, была очевидной и раньше. А недавно президент Владимир Зеленский подтвердил, что Европа с радостью вернет беженцев, но только не работающих и не платящих налоги.

Отношение к украинцам в целом в европейских странах становится все прохладнее. В частности, желание поляков принимать беженцев снизилось с 30% в начале войны до 17% (данные на лето 2024).

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При первых признаках налаживания переговорного процесса, вероятно, начнется процесс возвращения из европейских стран, в основном, обусловленный экономическими факторами. То есть массовый возврат произойдет в условиях прекращения финансирования социальных программ. В то же время следует отдавать себе отчет, что часть работающих тоже готова будет вернуться. Ведь многие люди стараются вернуть свой утраченный социальный статус и восстановить близкое общение с семьями.

В Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года прогнозируется, что от 1,3 до 3,3 миллиона украинских беженцев могут не вернуться. Такой большой разрыв в прогнозах обусловлен отсутствием четкого понимания факторов безопасности и экономических факторов даже ближайшего будущего Украины.