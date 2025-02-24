Не только ОВГЗ: какие инструменты могут появиться в ближайшее время

С начала года украинцы увеличили свои вложения в ОВГЗ более чем на 6 млрд грн — до 84,5 млрд грн (по состоянию на 21 февраля). Благодаря каким факторам этот инструмент стал популярным и какие альтернативы ему могут появиться в Украине в ближайшее время, обсудили специалисты во время конференции FinYear.

Почему украинцы выбирают ОВГЗ

Физическим лицам принадлежит портфель ОВГЗ более чем на 84 млрд грн, хотя до полномасштабного вторжения он оценивался примерно в 26 миллиардов, то есть с тех пор вырос более чем в три раза.

«Когда несколько лет назад я сказал, что в собственности физических лиц будет ОВГЗ на 50 млрд, журналисты на этих словах улыбались. Сейчас эта сумма значительно больше, но уже никто не улыбается. Да и я не мог подумать, что инвестиции частных лиц в ОВГЗ в четыре раза будут превышать средства страховых компаний в этом инструменте. Сейчас драйвер роста инвестиций — это ресурсы частных лиц, и именно в государственные облигации», — отметил во время конференции директор по управлению активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко.

По его мнению, залогом роста инвестиций в ОВГЗ стало сочетание ряда факторов. «Это, в частности, упрощение доступа к ним, высокая ставка и отсутствие налогообложения. Последнее важно, не только с точки зрения повышения доходности, но и отсутствия потребности общаться один на один с налоговой», — объясняет Овчаренко.

«Еще один важный фактор популярности ОВГЗ, хотя это и не будет очень хорошо звучать от брокера, — отсутствие необходимости общаться с брокером», — добавляет президент инвестиционной группы Универ Тарас Козак.

По его словам, у физических лиц уже нет необходимости что-то писать брокеру, заносить бумаги, выписки, вся торговля происходит в приложениях или электронных кабинетах, где можно в несколько кликов пройти регистрацию, купить или продать гособлигации.

Есть ли сейчас альтернатива

Григорий Овчаренко считает, что причины популярности ОВГЗ демонстрируют, какие факторы будут способствовать распространению других инструментов.

По словам Тараса Козака, среди интересующих украинцев альтернатив в первую очередь стоит отметить ОВГЗ, или, как их чаще называют, евробонды.

«В конце лета прошлого года по ним последовала реструктуризация и была возможность покупать эти бумаги очень дешево. С тех пор эти бумаги выросли на 40−50% в валюте. Кто вложил в эти бумаги в конце лета $20 тыс., сейчас имеет около $30 тыс. При этом доходы по ОВГЗ также не облагаются налогом. Торговля ими достаточно простая и происходит в приложениях некоторых финансовых компаний», — объясняет он.

Появляются новые эмитенты корпоративных облигаций и расширяются способы приобретения ценных бумаг. Так, эксперт обратил внимание на облигации NovaPay, представленные в приложении компании. 20 февраля началась торговля новыми корпоративными облигациями от финтех-компании Activitis, что стало первым крупным публичным выпуском за долгое время.

«Для этих бумаг мы сделали новацию, разрешенную решением НКЦБФР только с ноября прошлого года, — выпуск базового проспекта, под который можно в течение года выпускать несколько различных серий облигаций. Эти серии могут быть гривневые, валютные, с разными сроками, процентами. Это упрощает работу организаторов выпусков. Выпуск облигаций благодаря этим изменениям занимает две недели работы, и после этого новые бумаги уже торгуются на рынке», — рассказал Тарас Козак.

Еще одно изменение, которое, по его словам, усовершенствует рынок корпоративных облигаций — появление администратора по их выпуску. Это означает, что для внесения изменений в проспект эмиссии ценных бумаг не нужно собирать всех владельцев бумаг. Вместо этого, можно будет назначить такого администратора — юридическую компанию или крупного брокера, который проанализирует, полезны ли эти изменения для имеющихся инвесторов в облигации. Если да — он разрешит изменения в проспект эмиссии.

Каких новинок ждать

Диджитализируется не только доступ к финансовым инструментам, но и работа НКЦБФР, рассказал ее глава Руслан Магомедов. Мы запустили Комплексную информационную систему, благодаря которой с Комиссией можно общаться в электронной форме. Сейчас работает первая версия этой системы, возможно, мы будем ее еще дорабатывать, делать более удобной, но самое важное, что ее создание уже запущено", — сообщил он во время FinYear.

Новых возможностей для инвестиций могут ожидать и граждане. Одна из инициатив регулятора — создание лицевых инвестиционных счетов. Их появление предусмотрено законопроектом № 8111, который уже два года находится в парламенте, но с тех пор так и не сместился. Сейчас же НКЦБФР планирует активизировать его продвижение. «Я хочу, чтобы мы ввели этот инструмент до конца военного положения», — отметил Руслан Магомедов.

Такие счета физические лица смогут открывать в инвестиционных фирмах и направлять средства из них на инвестиции в различные инструменты, в частности, в муниципальные и корпоративные облигации, торгуемые на бирже акции.

Особенность этих счетов в том, что доходы от использования средств с них не будут облагаться налогом. То есть если сейчас с доходов, например, от корпоративных облигаций нужно платить 18% НДФЛ и 5% военного сбора, то при использовании этих счетов такой потребности не будет: инвесторы будут получать ту «чистую» прибыль, которая заложена, как доходность бумаг, при условии, что в течение 3−5 лет деньги не будут выводиться из этих счетов, а будут работать.

«Мы понимаем, что во время войны у государственных займов не должно быть конкурентов. Однако появление этих счетов будет не конкуренцией, а посредством государства. Есть определенный психологический предел инвестиций в ОВГЗ, и если частный инвестор до нее доходит, то даже имея деньги, он их уже не будет покупать. Мы предлагаем расширить возможные инструменты. Благодаря этим изменениям деньги с подушек будут привлечены в реальную экономику», — подчеркнул Руслан Магомедов.

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В разработке НКЦБФР есть еще один готовящийся совместно с Минцифры проект — Diia City Invest. Это инициатива, которая должна упростить привлечение средств стартапами, являющимися резидентами Дія.City. Предполагается, что будет упрощена регистрация венчурных фондов без компании по управлению активами. Правда, это касается привлечения относительно небольших сумм: предполагается установить лимит у 20 инвесторов и 50 млн грн в одном фонде.

По словам Руслана Магомедова, такие изменения обеспечат поддержку прогрессивных идей и создадут эффективный инструмент для развития технологического рынка.