Общий портфель ОВГЗ в собственности физических лиц уже достиг 63,8 млрд грн — это 3,9% от общего объема ОВГЗ. Пока в топе предпочтений инвесторов остаются самые короткие бумаги. Но скоро все может измениться. Каким образом, рассказал руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко.
Не дольше, чем на месяц: самыми популярными ОВГЗ мая стали бумаги с погашением в июне
Топ-5 самых популярных выпусков ОВГЗ среди частных инвесторов
1. Военные ОВГЗ с погашением
Одни из кратчайших бумаг, представленных на рынке. Их покупают как начинающие инвесторы, которые только тестируют этот инструмент, так и инвесторы, которые еще не определились с последующим сроком инвестирования, и чтобы средства работали, — вложились в короткие бумаги.
Доходность — 13%.
2. Военные ОВГЗ с погашением
Серебряным призером мая стали вообще самые короткие, из существующих на тот момент, бумаги. Аргументы в пользу инвестирования в них тождественны лидеру мая.
После погашения этих бумаг львиная доля ликвидности перетекла в облигации с погашением
Доходность была 13%.
3. Военные ОВГЗ с погашением 20.11.2024 года
Этот выпуск также держится уже несколько месяцев в топе желаний инвесторов. У выпуска понятный срок погашения и более высокая доходность, по сравнению с более короткими бумагами.
Доходность — 14%.
4. Военные ОВГЗ с погашением
Полугодовые бумаги. Это самые популярные облигации у инвесторов, которые только переходят из депозита в ОВГЗ. Здесь комфортный срок для инвестирования, уже привычный по опыту депозитов, а процентная ставка и налоги приятнее депозитов.
Доходность — 15%.
5. ОВГЗ с погашением
Замыкают пятерку лидеров также короткие бумаги, которые уже погашены. Доходность была 13%.
То есть в мае большинство инвесторов инвестировали в кратчайшие сроки. Но снижение ставок может сыграть ключевую роль в перефокусировании населения на инвестирование в более длительные ОВГЗ для получения большей прибыли.
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Какие факторы могут повлиять на инвесторов
Учетная ставка
В настоящее время учетная ставка составляет 13,5% после последнего понижения.
Следующее заседание правления по монетарной политике НБУ состоится
Инфляция
Потребительская инфляция за месяц снизилась до 3,2% в годовом измерении по состоянию
Но рядовой гражданин особо не чувствует ее уменьшения, потому что большое количество товаров увеличилось в цене за счет импортной составляющей, поскольку гривна существенно ослабла.
Курс
За месяц гривна ослабла с 39,5345 (04.05.2024) до 40,4813 (04.06.2024).
На межбанке картинка симметрична изменениям курса НБУ за месяц: гривна контролировано ослабевала и по состоянию
Источники финансирования общего фонда государственного бюджета 2024 года
За 5 месяцев 2024 лидеры финансирования госбюджета остались неизменными. Это EC (благодаря программе Ukraine Facility) и ОВГЗ благодаря в основном внутреннему инвестору. Но мы также очень благодарны другим фондам и странам, которые приобщаются к поддержке Украины. В настоящее время финансирование фонда бюджета с начала года выглядит следующим образом:
- ЕС — 253,496 млрд грн ($6,484 млрд $);
- ОВГЗ — 196,333 млрд грн ($5,056 млрд);
- Япония с 82,460 млрд грн ($2,131 млрд);
- Канада с 57,594 млрд грн ($1,471 млрд);
- МВФ с 34,551 млрд грн ($881 млн);
- Великобритания с 20,198 млрд грн ($515 млн);
- Норвегия с 11,309 млрд грн ($295 млн);
- Всемирный банк с 791 млн грн ($20 млн.);
- Испания — 123 млн грн ($3 млн)*
Международные резервы на 01.06.2024, по предварительным данным, составляют $39,03 млрд.
* По состоянию на 28 мая 2024 года
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