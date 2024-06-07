Не дольше, чем на месяц: самыми популярными ОВГЗ мая стали бумаги с погашением в июне

Общий портфель ОВГЗ в собственности физических лиц уже достиг 63,8 млрд грн — это 3,9% от общего объема ОВГЗ. Пока в топе предпочтений инвесторов остаются самые короткие бумаги. Но скоро все может измениться. Каким образом, рассказал руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко.

Топ-5 самых популярных выпусков ОВГЗ среди частных инвесторов

1. Военные ОВГЗ с погашением 26.06.2024 года

Одни из кратчайших бумаг, представленных на рынке. Их покупают как начинающие инвесторы, которые только тестируют этот инструмент, так и инвесторы, которые еще не определились с последующим сроком инвестирования, и чтобы средства работали, — вложились в короткие бумаги.

Доходность — 13%.

2. Военные ОВГЗ с погашением 05.06.2024 года

Серебряным призером мая стали вообще самые короткие, из существующих на тот момент, бумаги. Аргументы в пользу инвестирования в них тождественны лидеру мая.

После погашения этих бумаг львиная доля ликвидности перетекла в облигации с погашением 26.06.2024 года.

Доходность была 13%.

3. Военные ОВГЗ с погашением 20.11.2024 года

Этот выпуск также держится уже несколько месяцев в топе желаний инвесторов. У выпуска понятный срок погашения и более высокая доходность, по сравнению с более короткими бумагами.

Доходность — 14%.

4. Военные ОВГЗ с погашением 15.01.2025 года

Полугодовые бумаги. Это самые популярные облигации у инвесторов, которые только переходят из депозита в ОВГЗ. Здесь комфортный срок для инвестирования, уже привычный по опыту депозитов, а процентная ставка и налоги приятнее депозитов.

Доходность — 15%.

5. ОВГЗ с погашением 22.05.2024 года

Замыкают пятерку лидеров также короткие бумаги, которые уже погашены. Доходность была 13%.

То есть в мае большинство инвесторов инвестировали в кратчайшие сроки. Но снижение ставок может сыграть ключевую роль в перефокусировании населения на инвестирование в более длительные ОВГЗ для получения большей прибыли.

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Какие факторы могут повлиять на инвесторов

Учетная ставка

В настоящее время учетная ставка составляет 13,5% после последнего понижения.

Следующее заседание правления по монетарной политике НБУ состоится 13.06.2024 года, и есть большая вероятность, что мы увидим снижение по меньшей мере на 0,5%.

Инфляция

Потребительская инфляция за месяц снизилась до 3,2% в годовом измерении по состоянию на 04.06.2024 года.

Но рядовой гражданин особо не чувствует ее уменьшения, потому что большое количество товаров увеличилось в цене за счет импортной составляющей, поскольку гривна существенно ослабла.

Курс

За месяц гривна ослабла с 39,5345 (04.05.2024) до 40,4813 (04.06.2024).

На межбанке картинка симметрична изменениям курса НБУ за месяц: гривна контролировано ослабевала и по состоянию на 04.06.2024 года курс доллара составлял 40,32/40,36 грн.

Источники финансирования общего фонда государственного бюджета 2024 года

За 5 месяцев 2024 лидеры финансирования госбюджета остались неизменными. Это EC (благодаря программе Ukraine Facility) и ОВГЗ благодаря в основном внутреннему инвестору. Но мы также очень благодарны другим фондам и странам, которые приобщаются к поддержке Украины. В настоящее время финансирование фонда бюджета с начала года выглядит следующим образом:

ЕС — 253,496 млрд грн ($6,484 млрд $);

ОВГЗ — 196,333 млрд грн ($5,056 млрд);

Япония с 82,460 млрд грн ($2,131 млрд);

Канада с 57,594 млрд грн ($1,471 млрд);

МВФ с 34,551 млрд грн ($881 млн);

Великобритания с 20,198 млрд грн ($515 млн);

Норвегия с 11,309 млрд грн ($295 млн);

Всемирный банк с 791 млн грн ($20 млн.);

Испания — 123 млн грн ($3 млн)*

Международные резервы на 01.06.2024, по предварительным данным, составляют $39,03 млрд.

* По состоянию на 28 мая 2024 года