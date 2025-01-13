Зачем Верховная Рада отменила Хозяйственный кодекс

Верховная Рада 9 января отменила Хозяйственный кодекс Украины, вместо которого теперь будет действовать Закон «Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юрлиц и их объединений в переходный период» (законопроект № 6013). В чем разница между законом и кодексом, и каковой была причина изменений, Liga.net рассказал народный депутат Алексей Мовчан. «Минфин» выбрал главное.

Что теперь изменится

Кардинально ничего не изменится. Законопроект № 6013 отменяет Хозяйственный кодекс, но вводит отдельный закон вместо него. В этом законе большая часть норм, которая не дублировалась Гражданским кодексом. Большинство норм из Хозяйственного кодекса переходят в этот закон. Это все то, что касается управления предприятием и его организационно-правовой формы.

Главной причиной отмены Хозяйственного кодекса стало то, что многие его статьи дублировались с Гражданским кодексом. Эти два кодекса конфликтовали между собой с самого начала. Те нормы, которые конфликтовали, теперь будут отменены. Их не будет в новом законе.

Вы могли видеть заметку активиста Виталия Шабунина, где он обвиняет парламент в принятии нормы, которая якобы освобождает поставщиков от штрафов за задержку поставок. Но это не так. Требование о штрафах и пенях остается и регулируется Гражданским кодексом. Просто оно дублировалось в Хозяйственном и Гражданском кодексах. Поэтому в новом законе, который заменяет Хозяйственный кодекс, его убрали. И потому ничего не изменится, у поставщиков будет ответственность по Гражданскому кодексу.

Какие нормы убрали

Реформа заключается в ликвидации таких институтов, как хозяйственное ведение и оперативное управление, потому что это советские рудименты. Вы их на английский даже перевести не сможете. Эти рудименты не ясны нашим партнерам, нет успешного опыта реализации указанных институтов.

Согласно этим нормам, предприятие и юридическое лицо отвечают своим имуществом за собственные действия. А с другой стороны, они не имеют права приобрести активы, а являются лишь пользователем активов, что искажает само понятие собственности. Поэтому нас часто считают failed state (несостоятельным государством). Мы одна из немногих стран мира, где остался этот рудимент.

Вместо хозяйственного ведения и оперативного управления, будет введен международный стандарт, который будет применяться не массово, а в исключительных случаях.

Без государственных и коммунальных предприятий

Законопроектом отменяются такие организационные формы, как государственные и коммунальные предприятия. Теперь можно создать другие формы предприятий. Например, общество с ограниченной ответственностью (ООО) или акционерное общество (АО). Соответственно, в уставный капитал будет вноситься имущество или передаваться на праве узуфрукта.

Это реализация самых лучших практик управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития. Теперь, через 5−7 лет, мы получаем систему управления в государственных и муниципальных компаниях, которая будет очень похожа на частные. Это будут корпоратизированные предприятия, которые будут превращены в более качественную правовую форму.

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Для предприятий, которые принадлежат общинам, мы не поставили условия по обязательной корпоратизации. Мы даем им это как право, а не требование. Но теперь они не могут создавать новые КП, а могут создавать только ООО или АО. И, таким образом, в течение 10−20 лет они постепенно изменят организационно-правовую форму.

Для государственных предприятий определен четкий тайминг в три с половиной года, за который они должны ввести новую организационную форму.