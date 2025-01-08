Как за год изменились доходы и расходы Украины

Министерство финансов обнародовало предварительные показатели выполнения государственного бюджета за прошлый год. Поступления в бюджет существенно выросли, а налоговики перевыполнили даже повышенный план. Благодаря чему удалось этого добиться, рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев .

Доходы

Доходы государственного бюджета составили 3 120,5 млрд грн (в т.ч общий фонд — 2 177 млрд грн). По сравнению с 2023 годом, доходы выросли на 16,8%, или +448,5 млрд грн, в т. ч. по общему фонду — на 30,9%.

Структура доходов общего фонда: импортный НДС — 21,4%, гранты — 20,8%, налог на прибыль — 12,5%, внутренний НДС (учитывая возмещение) — 12,3%, НДФЛ и военный сбор — 10,8%, акциз — 9,7%, дивиденды и часть прибыли государственных предприятий — 3,2%, ввозная и вывозная пошлина — 2,2%, рента — 2,2%, часть прибыли НБУ — 1,8%, другие источники — 3,2%.

Напомню, налоговая служба выполнила план доходов, увеличенный осенью на 103 млрд грн, на 100,2% (+1,4 млрд грн). Таможенная служба выполнила план на 93,9% (недовыполнение 38,7 млрд грн).

Хотел бы отдельно обратить внимание, что, по сравнению с 2023 годом, объем грантов (безвозвратной бюджетной помощи от партнеров) увеличился на 4,5% (+19,6 млрд грн). Это стало возможным благодаря поступлению в декабре грантовой помощи от США и ЕС.

Расходы

Расходы госбюджета составили 4 479,3 млрд грн (общий фонд — 3 488,8 млрд грн). По сравнению с 2023 годом, расходы увеличились на 11,6% (+464,9 млрд грн), в т. ч. по общему фонду — на 15%.

Окончательная структура расходов будет позже. Впрочем, по сравнению с 11 месяцами, по итогам которых 50% расходов уходило на оборону, она особо не изменится. То есть прямые расходы на оборону составят около 2,25 трлн грн.

Из-за наращивания финансирования сектора безопасности и обороны расходы госбюджета, по сравнению с 2021 годом, номинально выросли в три раза, как доля к ВВП — в два раза — до около 60% ВВП. Последняя цифра (а это, акцентирую исключительно госбюджет, без местных бюджетов и соцфондов) является немым напоминанием оторванности от жизни «экспертных» советов сокращения перераспределения ВВП через бюджет до 20% в ближайшие годы, как «волшебной таблетки» для обеспечения экономического роста и лучшей жизни.

Дефицит

Дефицит госбюджета (учитывая кредитование) составит около 1,35 трлн грн, что близко к показателю прошлого года (1,34 трлн грн), впрочем, как доля к ВВП, ожидаемо сократится до 17,8% ВВП (с 20,4% в 2023 году). Следовательно, есть небольшое сокращение уровня бюджетного дефицита (как общего, так и первичного — за вычетом расходов на обслуживание госдолга), что может быть признаком начала бюджетной стабилизации и консолидации во время войны. Насколько устойчив этот тренд — покажет текущий год.

В целом прошли еще один сложный бюджетный год с почти отсутствующим внешним финансированием в начале (10% от потребности в январе — первой половине марта), недооценкой бюджетного фактора продолжения войны (не только нами, но и партнерами) и необходимостью первого повышения налогов к концу 2024 года.

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Впрочем, несмотря на апокалиптические прогнозы, за год финансирование всех приоритетных расходов на оборону, безопасность и социальную защиту было обеспечено. Как и в прошлом году, бюджетную эмиссию не использовали. Это стало возможным благодаря взносу всех добросовестных налогоплательщиков, на плечах которых держится военный бюджет, продолжению детенизации по многим направлениям (что принесло $2,6 млрд дополнительных доходов), активизации рынка ОВГЗ и получению всей необходимой поддержки от партнеров, которые продолжают финансировать львиную долю невоенных расходов.