От продажи ОВГЗ с начала года в бюджет привлекли более 360 миллиардов гривен

В течение восьми месяцев 2023 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах более 360 млрд грн в эквиваленте: 253 868,2 млн грн, $2 191,2 млн и 660,9 млн евро. Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ, сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайтетелеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 162 911,0 млн грн, $2 078,1 млн и 588 млн евро.

В январе — августе 2023 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 97 941,4 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в августе — на 3 639,6 млн грн в эквиваленте.

Роловер вложений в ОВГЗ по итогам восьми месяцев 2023 года составляет 130% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

Максимальная доходность ОВГЗ

В августе максимальная доходность ОВГЗ, размещаемых на аукционах, составила в гривне 19,50% годовых, в евро — 3,15% годовых. Размещение ОВГЗ, номинированных в долларах США, в августе не производилось.

Всего с начала полномасштабной войны до 31 августа 2023 года (включительно) правительством на первичных аукционах было привлечено 406 258,8 млн грн, $4 120,2 млн и 1 638,2 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 376 248,7 млн грн, $4 871,4 млн и 1 250,6 млн евро.

Объем этих ценных бумаг

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами. Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. На 1 сентября он составлял:

27 403,4 млн грн или 33,3% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 августа — 25 055,5 млн грн или 32,4%);

$984,2 млн или 66,2% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США (на 1 августа — $862 млн или 58,0%);

95,9 млн евро или 16,3% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 августа — 80,9 млн. евро или 12,9%).

В целом, с начала года портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц увеличился почти на 95% — до 67,2 млрд грн в эквиваленте.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов на 1 сентября составил 14 217,3 млн грн, $27,0 млн и 0,1 млн евро, увеличившись с начала года более чем в 5,1 раза. Министерство финансов в августе осуществило погашение военных ОВГЗ на сумму 58,2 млн евро.