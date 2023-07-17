Минфин снижает ставки по ОВГЗ: как на это отреагировали покупатели

За прошедшие три недели объем покупок ОВГЗ уменьшился на треть, но количество сделок осталось неизменным. Такие данные Евгения Грищенко, заместитель директора ICU, приводит на основании статистики собственной компании. Какие еще изменения произошли за это время на рынке ценных бумаг Минфина, она рассказала в очередном обзоре для «Минфина».

Спад в объеме связан с окончанием периода активного реинвестирования средств, полученных от погашения военных ОВГЗ. А вот неизменное количество сделок свидетельствует об уменьшении средней суммы покупки в одной сделке и размещении средств одним клиентом в ОВГЗ с разными сроками погашения. То есть инвесторы диверсифицируют свои вложения по срокам. Среднее количество бумаг по всем ОВГЗ сократилось с 60 шт. до 40 шт. на одну покупку.

Наибольшим спросом пользовались военные ОВГЗ. Объем сделок с ними вырос в 1,5 раза, а количество осталось на том же уровне — 70% от общего числа сделок по ОВГЗ (40 — 45 шт. на одну покупку). То есть, в случае с военными облигациями такая статистика говорит об увеличении суммы вложения в одной покупке.

Самыми востребованными среди клиентов были инвестиции в краткосрочные военные бумаги с погашением в сентябре 2023 г. и доходностью 14,75−14,5%.

На втором месте — бумаги с погашением в июне 2024 года с доходностью 19,2% в начале периода и 18,5% сейчас.

Следующими по спросу были ОВГЗ с погашением в январе 2025 г. под 20,2−20,00%.

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Изменение диапазона ставок за этот период свидетельствует о прогнозируемой тенденции к уменьшению процентов. Наиболее ощутимое уменьшение ставок прошло по ОВГЗ с погашением через 9 — 12 месяцев, на 0,5 — 0,75%.

Сейчас инфляция продолжает снижаться быстрее ожиданий НБУ. Министерство финансов активно снижает доходности на первичных аукционах и вскоре состоится заседание по монетарной политике НБУ, на котором также с большой вероятностью может быть принято решение о снижении учетной ставки. Поэтому такой сценарий развития событий побуждает инвесторов к покупке более длинных бумаг и фиксации текущих ставок на более длительный период.