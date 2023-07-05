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5 июля 2023, 18:51 Читати українською

С начала года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах эквивалент 293 миллиарда гривен

С начала 2023 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах эквивалент 293 млрд грн, а в целом во время военного положения — 545 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С начала 2023 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах эквивалент 293 млрд грн, а в целом во время военного положения — 545 млрд грн.
Фото: novosti-n.org

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По данным депозитария НБУ, в течение шести месяцев 2023 правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 195 595,0 млн грн, $1 963,9 млн и 640,9 млн евро.

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 126 772,3 млн грн, $1 763,6 млн и 529,8 млн евро.

В январе — июне 2023 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 80 530,8 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в июне — на 3 072,5 млн грн в эквиваленте. Роловер вложений в ОВГЗ по итогам первого полугодия 2023 года составляет 129%.

Всего с начала полномасштабной войны до 30 июня 2023 года (включительно) правительством на первичных аукционах было привлечено 347 985,6 млн грн, $3 892,9 млн и 1 618,2 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 340 110,0 млн грн, $4 556,9 млн и 1 192,4 млн евро.

Детальная статистика депозитария НБУ по состоянию на 1 июля 2023 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, размещаемых на аукционах

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами. Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. На 1 июля он составлял:

  • 26 090,9 млн грн или 36,8% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (на 1 июня — 26 510,4 млн грн или 37,5%);
  • $822,0 млн или 52,6% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (на 1 июня — $809,8 млн или 42,2%);
  • 76,5 млн евро или 12,2% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 июня — 74,1 млн евро или 11,8%).

В целом, с начала года портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц увеличился на 71% — до 59,2 млрд грн в эквиваленте.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 июля составил 12 911,3 млн грн и $22,7 млн, увеличившись за первое полугодие 2023 более чем в 4,5 раза.

Министерство финансов в июне погасило военные ОВГЗ на сумму 21 984,0 млн грн, $431,9 млн и 142,8 млн евро.

Источник: Минфин
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