«Минфин» перезагрузил агрессивный портфель акций: сколько заработали и что докупили

Доходность агрессивного портфеля акций «Минфина» до перезагрузки

Самую высокую доходность показали акции Vistra Corp. (+140,7%), далее следует Riot Platforms, Inc. (RIOT) с нереализованной прибылью в 139,7%, за ней — iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с +127,05%.

Конечно, есть и неудачные инвестиции, например, ставка на нефть так и не сработала, и сразу три актива показывают достаточно существенный убыток (APA, OXY, BTE), также не сработала ставка на производителя автозапчастей (Mobileye Global Inc). Но для нас важен суммарный результат, и если сравнить его с индексом S&P 500, который с начала года вырос почти на 14%, то мы его опережаем более чем в два раза (34,57%).

Состав агрессивного портфеля акций «Минфина» до перезагрузки

Значительная часть активов из этого портфеля продана, и о том, почему это было сделано и что именно продавали и покупали, пойдет речь дальше.

Причины перезагрузки портфеля

Причин перезагрузить наш портфель было несколько. Во-первых, большая часть убыточных активов вряд ли в ближайшее время выйдет в плюс. В первую очередь это акции нефтяных компаний. Стоимость нефти в этом году снизилась более чем на 15%, и дальнейшие перспективы выглядят нерадужно. ОПЕК+ методически увеличивает добычу для увеличения доли на рынке и создает профицит, оказывающий давление на нефть. Соответственно, низкая цена продукта на рынке оказывает негативное влияние на доходы нефтяных компаний, что сказывается на стоимости их акций.

Нефтяные трейдеры ожидают, что ОПЕК+ снова увеличит добычу нефти в ноябре. Поэтому держать в дальнейшем то, что может дать еще больший убыток, нерационально.

Во-вторых, производитель автомобильных чипов Mobileye Global Inc после снижения прогнозов в 2024 году и негативной реакции инвесторов, сопровождавшейся падением стоимости акций на ~70%, так и не смог восстановиться. Держать такой актив в портфеле в дальнейшем бесперспективно, даже несмотря на то, что отчеты в последнее время начали улучшаться.

В-третьих, ETF UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) был куплен, как ставка на стремительный рост спроса на долгосрочные облигации, но она не оправдала себя. Экономика США остается сильной, рецессия или стагфляция не наблюдается, похоже, «мягкая посадка» удалась.

Все эти активы мы продали 03.10.2025 по следующим ценам: APA — $24,46 (убыток $16,88),

OXY — $45,12 (убыток $15,68),

BTE — $2,34$ (убыток $15,15),

MBLY — $14,82 (убыток $34,86),

UBT — $17,45 (убыток $2,57). Суммарный убыток в результате продажи этих компаний составил $85,14. Далее мы взялись за компании, приносящие прибыль. Здесь могут возникнуть логические вопросы: «для чего продавать то, что растет в цене?», или же «зачем продавать, если на рынке все хорошо?». Дело в том, что наш портфель агрессивный, соответственно, рисковый, и то, что очень быстро растет, также может с такой же скоростью снижаться, поэтому наша задача — периодически фиксировать прибыль, чтобы не попасть в ловушку.

Другая причина этой продажи скрывается в «математике». Исследование Гарварда («Bubbles for Fama») показывает: чем сильнее двухлетнее преимущество акции над S&P 500, тем выше вероятность падения ≥40% в следующие два года (речь лишь о вероятности, и в достаточно широких временных рамках).

К примеру, +100 п.п. дает ~53% шанса на крах, 125 п.п. — уже ~76%, +150 п.п. — ~80% вероятности.

Согласно этой теории, самые уязвимые сейчас:

Независимые энергогенераторы и энерготрейдеры, где преимущество свыше 200 п.п. (AES, TLN, VST). Последняя есть в нашем портфеле.

Полупроводники с +128 п.п. (фавориты NVDA, AVGO). Здесь также у нас есть некоторые представители.

Это не гарантия обвала, просто риск выше среднего. В такой ситуации нужно в «моментумных» секторах снизить плечи, зафиксировать часть прибыли и диверсифицировать, чем мы и занялись.

В пятницу (03.10.2025) мы продали:

VST по цене 207,54$, зафиксировав прибыль 123,62$,

AXTI по цене 5,26$, зафиксировав прибыль 30,6$.

Суммарно получили прибыль 154,22$, что почти в два раза больше убытков от продажи неприбыльных активов. Такая манипуляция позволила нам частично зафиксировать прибыль и избавиться от «вредного» балласта.

Из старого состава портфеля остались активы, связанные с криптовалютной отраслью (IBIT, RIOT, MARA), и один представитель полупроводников (PATH).

Наши эксперты считают, что крипта продолжит up-тренд по ряду причин:

Последствия принятия Genius Act в июле только начинают сказываться на рынке (в третьем квартале рынок стейблкоинов пережил самый большой рост в истории, прибавив примерно $45 млрд). Ожидаемое принятие Clarity Act, который призван внести регуляторную четкость на рынок цифровых активов. Запуск большого количества спотовых ETF на альтернативные токены, а также запуск спотовых ETF со стейкингом (некоторые одобрения уже могли бы состояться, помешал шатдаун в США). «Зеленый» свет для инвестиций пенсионных фондов в цифровые активы ($12,5 трлн).

Что докупили и как сейчас выглядит портфель

Итак, крипта остается, и к ней добавляется еще один ETF с тикером ETHA (спотовый ETF на Ethereum), который был куплен по цене $32,95 (2 акции).

Также в портфель добавлены 6 акций ACV Auctions Inc. (ACVA) по цене $10,05 за штуку. Компания предоставляет оптовую аукционную площадку для продажи подержанных автомобилей между дилерами. Сюда входят такие опции, как:

Run List для предварительной фильтрации и проверки автомобилей до 24 часов до проведения аукциона;

транспортные услуги ACV, позволяющие покупателям видеть ценовые предложения на транспортировку в режиме реального времени;

ACV capital, краткосрочные услуги финансирования для тех, кто покупает автомобили;

услуги по гарантированию качества обслуживания клиентов Go Green для представления претензий по поводу дефектов автомобиля.

центры ремаркетинга по восстановлению и хранению автомобилей;

услуги по обработке данных, включая отчет True360 (косметические и структурные оценки автомобилей, интегрированные в отчеты по истории автомобилей).

Здесь мы сделали ставку на расширение подразделения услуг обработки данных компании и увеличение доли на ее основном рынке автомобильных аукционов после новостей об альянсе с Amazon Autos.

Второй новичок в нашем агрессивном портфеле акций — Aeva Technologies (AEVA).

Занимается проектированием, разработкой, производством и продажей систем лидерского восприятия и связанных с ними программных решений для обеспечения восприятия и автономности в Северной Америке, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии.

Недавно она наделала шума, анонсировав свой датчик движения Eve 1V — продукт, который может изменить то, как производители измеряют скорость и положение на своих производственных линиях. Высокоточная бесконтактная технология сенсорного управления Eve 1V означает, что он может работать в местах, где традиционные тактильные или лазерные системы могут давать сбои, и без проблем с обслуживанием, связанные с износом. Для инвесторов это ключевой шаг, поскольку обещание Aeva относительно надежности и простоты интеграции может стать настоящей привлекательностью для промышленных клиентов, стремящихся к оптимизации автоматизации.