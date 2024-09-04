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4 сентября 2024, 7:20 Читати українською

Максим Корецкий: рекомендуем своим клиентам вкладываться в украинские долговые бумаги

Украинскиедолговыебумагидосих пор на 50−70% ниже своей стоимости до полномасштабного вторжения, за ними остается большой потенциал ценового роста, — говорит Максим Корецкий, основатель Blackshield Capital AG и BI9 Capital.Он рассказал«Минфину», на какие еще активы на украинском и американском рынке стоит обратить внимание нашим инвесторам и как изменится инвестиционный мир через четверть века.

Украинскиедолговыебумагидосих пор на 50−70% ниже своей стоимости до полномасштабного вторжения, за ними остается большой потенциал ценового роста, — говорит Максим Корецкий, основатель Blackshield Capital AG и BI9 Capital.

Как выборы в США могут изменить фондовый рынок

За несколько недель рейтинг популярности Харрис вырос с 38% до 45%. Поэтому, в результатах выборов сохраняется интрига. Какие отрасли/компании выиграют от победы республиканцев, а какие — демократов?

В целом политика республиканцев будет отличаться усилением регулирования промышленности и увеличением фокуса на национальное производство. Таким образом, одной из основных целей обеспечения роста бизнеса и уменьшения его расходов является снижение или, в худшем случае, удержание ставки налога на прибыль на уровне 21%.

Такие действия благоприятные для развития малого и среднего бизнеса, например, тех, которые входят в Russell 2000. Малые компании сравнительно неустойчивые и особенно чувствительные к экономическим спадам, поэтому снижение налоговой нагрузки позволит большему количеству таких предприятий противостоять конкуренции на рынке.

Что касается энергетической промышленности, Республиканская партия ставит целью максимальное приближение к независимости в добывании нефти, газа и угля, что положительно повлияет на эти индустрии. Преимущество это даст таким крупным, по капитализации, компаниям, как Chevron, Exxon и Occidental Pentrolium.

В то же время планируется отмена предыдущих мер по климатическому урегулированию, что негативно повлияет на предприятия, связанные с «зеленой» энергетикой.

В международных отношениях политика будет фокусироваться на наращивании военной мощности, что положительно повлияет на такие компании защитной промышленности, как Raytheon, Lockheed Martin и GE Aerospace. Потенциально выгоду могут извлечь и американские компании, основной доход которых поступает от внутреннего рынка, учитывая возможную будущую имплементацию инструментов политики закрытой торговли, которая защищает американского производителя.

Партия демократов будет делать акцент на международном сотрудничестве и укреплении глобальной демократии. Что касается налоговой политики, демократы выступают за повышение налога на прибыль до 28%, что может негативно повлиять на доходы малых и средних компаний и экономику в целом. Ведь компании такого размера составляют 43,5% ВВП в 1-м квартале 2024 года.

Также в центре внимания будет природоохранная политика, которая будет охватывать поддержку и развитие транспортной индустрии и «зеленой» энергетики, а также продвигать агрессивные меры борьбы с изменением климата, примерами которых являются NextEra Energy, Duke Energy или Constellation Energy.

Одними из самых оптимистичных целей в этом направлении являются переход к возобновляемым источникам энергии и достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году. Последним пунктом идет усиление внимания к регуляторной политике в части ИИ и создание новых стандартов безопасности.

Это потребует от разработчиков полного раскрытия своей деятельности и большей прозрачности в целом. Такая политика может негативно повлиять на крупнейшие американские компании, которые занимаются разработкой инициатив с помощью ИИ, как Apple, Meta, или компании, для которых это является основной сферой деятельности, как Nvidia.

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Стоит ли сейчас вложиться в акции «Великолепной семерки»

Компании, работающие с искусственным интеллектом, остаются безусловными фаворитами среди инвесторов. Но отдельные эксперты уже сравнивают рост сектора ИИ с пузырем доткомов. Может ли повториться эта история с ИИ?

Однозначно определенная логика в таком сравнении есть. Однако есть и некоторые отличия. В частности, основное отличие состоит в том, что нынешняя стоимость компании по мультипликатору P/E значительно отстает от уровня 20-летней давности. Это не дает оснований для 100% проведения параллели между кризисом доткомов и нынешним взлетом стоимости компаний сектора ИИ.

Но вес крупнейших IT-компаний, связанных с ИИ внутри S&P 500, составляет около 33−34%, что является историческим максимумом. Данный фактор, хотя и не показывает такое же сходство с динамикой наиболее хайповых компаний 2000-х, вроде Cisco, Xerox или Qualcomm, однако указывает на нынешние высокие риски. Именно этот риск и является возможной причиной коррекции на фондовом рынке в среднесрочной перспективе.

Как показала отчетность, крупные хедж-фонды еще в первом квартале избавились от акций Nvidia. На что сейчас делают ставку крупные инвесторы, стоит ли сейчас вложиться в те же акции «Великолепной семерки»?

Начиная с конца июня, мы замечаем, что инвесторы в большинстве случаев ищут компании с меньшим уровнем риска, поскольку вопрос рецессии, хотя и был отложен во времени, однако не был снят с повестки дня. Не стоит забывать и о факторе инфляции, который в этом году приносил свои как негативные, так и положительные сюрпризы для фондового рынка. При этом будущие выборы также придают турбулентности.

Данные факторы, по нашему мнению, не позволяют рынку полноценно войти в стабильную среднесрочную фазу роста. В первую очередь под среднесрочной фазой роста понимается рост во всех секторах экономики, категорий акций, таких как Growth и Value, Defensive и Cyclical и т. д., так и в разрезе размеров капитализации компаний.

Однако нынешняя конъюнктура, с точки зрения соотношения уровня риска к потенциальной доходности, не в пользу покупки акций т.н. группы компаний Magnificent 7 или более рискованных акций из сектора ИИ.

Какие направления считаете перспективными сейчас для вложений?

Мы больше советуем балансировать на стыке финансово стабильных — с высоким уровнем генерации денежных потоков, уровнем ликвидности и низкой долговой нагрузкой, — и технологически привлекательных компаний.

К такому списку можно отнести фармацевтический сектор, в частности, акции компании Merck, AbbVie или JNJ. Другим хорошим примером таких компаний может быть оборонный сектор, где у таких компаний, как Raytheon, Northtrop Grumman или Lockheed Martin, как финансово привлекательный профиль, так и высокотехнологичная составляющая, которая находится в сильном спросе на сегодняшний день.

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Об инвестиционных стратегиях

Какая инвестиционная стратегия самая выгодная, по вашему мнению: купить активы и держать длительный срок или активно управлять своим портфелем, покупая и продавая активы?

Не существует «самой лучшей» стратегии инвестирования, но есть хорошие и плохие решения. Непрофессиональный инвестор может ситуативно и быстро заработать больше, чем профессиональный, однако стратегия долгосрочного владения может не реализоваться, если долго держать плохие бумаги. Наш опыт и опыт институциональных инвесторов говорит, что обе стратегии — как долгосрочная, так и краткосрочная — могут быть эффективными в умелых руках. Как правило, краткосрочные стратегии более волатильные, но и предлагают более высокие показатели прибыльности.

Независимо от того, каков тайминг избранной инвестиционной стратегии, она должна строиться на конкретной и системной логике, которая определяет целевую волатильность и ожидаемый финансовый результат на продолжительной дистанции. Самое лучшее, что может сделать инвестор, — это начать инвестировать постоянно и системно, самостоятельно или делегируя эту работу профессионалам.

Как говорил Джон Богл, инвестор и основатель Vanguard: «Прибыльность инвестиционного портфеля редко является результатом удивительных новых идей, а является следствием приверженности здоровой философии и процессов в трудные времена».

Стратегия кого из известных инвесторов ближе лично вам?

В контексте стратегий для нас всегда самым привлекательным был подход, комбинирующий квантовую составляющую, то есть то, что можно рассчитать математическими моделями — прогнозирование экономических циклов, моделирование дальнейшей динамики рынка, и фундаментальный анализ, включающий глубокое погружение в финансовые результаты и бизнес-модель компаний.

Среди известных инвесторов успеха в балансировке этих двух подходов однозначно добился Майкл Берри. И хотя подход к инвестициям, так же, как и компании, в которые мы инвестируем, сильно отличаются от таргетов Майкла Берри, его умение идеально сочетать и находить границу между результатами количественного и качественного анализа, как состояния экономики, так и отдельных компаний и секторов, — это то, что действительно впечатляет в его инвестиционном подходе.

Сейчас все чаще можно услышать о том, что инвестиционная стратегия 60/40(включение в портфель доходных и защитных активов в указанном соотношении) уже неактуальная. Стоит ли от нее отказаться?

Подобный подход к инвестированию носит циклический характер: в период низких процентных ставок стратегия 60/40 значительно теряет свою актуальность, поскольку возникает проблема отбора надежных эмитентов с доходностью более 2%. Поэтому в подобные периоды в инвестиционных портфелях растет удельный вес акций. Даже такие консервативные институциональные инвесторы, как пенсионные фонды, в поисках доходности наращивают свои позиции в акциях.

На данный момент подход 60/40 имеет смысл и активно применяется инвесторами с консервативным риск-профилем и нежеланием принимать на себя лишний риск. Если оценивать текущую ситуацию в разрезе Equity Risk Premium (индикатор, отражающий привлекательность акций относительно облигаций): облигации, как класс активов, переживают свой самый лучший период за последние 20 лет.

Основным фактором возвращения внимания инвесторов к инвестиционной стратегии 60/40 является нахождение ключевых ставок мировых Центральных банков на высоких уровнях: ФРС — 5,5%, ЕЦБ — 4,25%.

Европейский регулятор уже начал снижать процентную ставку, а первое снижение от ФРС ожидается в сентябре. Несмотря на это, привлекательность облигаций, хотя и будет снижаться, но остается актуальной еще несколько лет.

Поэтому формирование инвестиционного портфеля по принципу 60/40 будет иметь смысл и в среднесрочной перспективе.

Какие сейчас самые перспективные классы активов? Как вы составляете портфель для своих клиентов?

На данный момент, в противовес инвестициям в Big Tech, перспективными остаются так называемые компании — «голубые фишки». Это акции устоявшихся, давно известных на рынке компаний, которые характеризуются высокой рыночной капитализацией и высоким уровнем генерации денежных потоков. К тому же у них низкая долговая нагрузка и, как правило, надежный доход от дивидендов, которые в дальнейшем можно реинвестировать.

В целом у таких акций одновременно есть потенциал превзойти рынок и, так же, некоторые из них недооценены, поэтому они сочетают в себе характеристики Growth- и Value-компаний. Благодаря их возможности удачно балансировать рыночные колебания — они выгодны как во времена экономического подъема, так и во время стагнации и рыночной волатильности.

Также, учитывая текущую макроэкономическую ситуацию, мы концентрируем свое внимание на долговых инструментах небольшой дюрации (front-end of the yield curve), в сторону которых пошел максимальный уровень капитала со стороны институциональных инвесторов.

Сейчас растущее количество дефолтов со стороны проблемных кредитов (с кредитным рейтингом ССС и хуже) создают неблагоприятные условия для высокоприбыльных корпоративных бумаг.

Как изменятся инвесторы и инвестиции через 25 лет

У крупных инвестфондов и инвесторов горизонты планирования 10+ лет, как будет выглядеть инвестиционная карта (страны, классы активов) в такой перспективе?

Тезис о том, что у крупных фондов инвестиционный горизонт более 10 лет, достаточно поверхностный. Ассет-менеджеры с миллиардами долларов в управлении прежде всего выстраивают свою стратегию, исходя из существующей конфигурации макроэкономических факторов и тенденций социально-экономического развития.

Начиная с 2018 года, участники инвестиционного рынка столкнулись с такими тектоническими событиями, как: торговая война между США и Китаем, коронавирусная пандемия, вторжение россии в Украину. Такие события кардинально меняют оценку, общее позиционирование фондов, и заставляют сокращать риск по всем ликвидным активам. Поэтому, несмотря на то, что у крупных инвестиционных фондов действительно горизонты планирования более 10 лет, они активно руководят своими ликвидными позициями.

А если все же посмотреть на ближайшую перспективу?

Существует вероятность того, что инвестиционная карта будущего будет иметь форму мультиполярного мира. Потенциальная победа Дональда Трампа на президентских выборах США с большой вероятностью приведет к введению ряда новых импортных пошлин в торговых отношениях с Китаем и ЕС.

Это приведет к ярче выраженной фрагментации современного мира. В разрезе портфельных управленцев это приведет к увеличению удельного веса в инвестиционных портфелях активов с развивающихся рынков и других развитых рынков, кроме США.

В течение ближайших 25 лет на ринке появится новое поколение инвесторов. Богатые миллениалы унаследуют более84 триллионов долларов от бэби-бумеров и станут самым богатым поколением в истории. Как это изменит мир инвестиций?

Миллениалы постепенно составляют все большую долю HNWI (High-Net-Worth Individuals), ведь все более высокий процент семейного богатства переходит под их управление. Статистически миллениалы, как основные адепты диджитализации, предпочитают именно цифровую коммуникацию со своими финансовыми советниками. Соответственно, меняется и индустрия Wealth Management.

Значительное смещение в сферу Wealthtech началось уже сейчас: финансовые компании отходят от традиционных методов, имплементируя современные и более удобные для миллениалов стратегии.

Примером этого станут так называемые «all in one"-платформы, включающие в себя не только инвестиционные решения, но и решения для надлежащего финансового планирования, пособий с налоговой оптимизацией, ежемесячного бюджетирования и поддержки ведения их привычного образа жизни (lifestyle-решения).

Кроме того, у миллениалов в большей степени, чем у других поколений, более высокий уровень толерантности к риску, поэтому следствием Wealth-трансфера станет большая доля инвестиций в высокорискованные акции, таких компаний, как, например, Tesla, Nvidia или Broadcom.

Дополнительно новое поколение инвесторов склонно глубоко изучать компании, рассматривая также их социальный вклад и влияние на окружающую среду, что наложит свой отпечаток и на котировки акций компаний, которые являются лидерами в категории ESG.

Поскольку этот сегмент довольно широкий, такой способ включает отказ от инвестирования в компании, которые могут нести вред обществу, как компании оборонного сектора, табачные компании, или те, которые производят продукты питания, используя животные компоненты.

Более глобально это могут быть инвестиции в компании, которые делают вклад в устойчивое развитие или ESG-фонды, такие как Vanguard ESG US Stock ETF, JPMorgan Active Growth ETF, или так называемые green bonds, созданные для поддержки проектов улучшения состояния окружающей среды.

Стоит ли вкладывать сейчас средства в Украину и куда

Рекомендуете ли вы вашим клиентам сейчас вкладывать средства в Украину?

В течение года мы рекомендуем нашим клиентам вкладывать в украинские долговые бумаги. Увеличение спроса из-за значительного потенциала роста цен на украинские долговые бумаги в прошлом году подтолкнуло нас к разработке продукта UA Recovery для украинских и иностранных клиентов. Несмотря на составляющую высокого риска, соотношение риска/вознаграждения сейчас значительно смещено в сторону вознаграждения.

Данные инструменты до сих пор на 50−70% ниже своей стоимости до полномасштабного вторжения, за ними остается большой потенциал ценового роста. В случае окончания военных действий, они смогут вернуться к своим ценам до полномасштабного вторжения.

Впрочем, даже в сценарии дальнейшего продолжения войны, мы видим потенциал роста инструментов за счет постепенного восстановления динамики ВВП, значительной финансовой поддержки ЕС и США, восстановления международных резервов и объемов торгов облигациями внутреннего государственного займа.

Из-за валютных ограничений НБУ для украинцев сузились возможности вкладываться в зарубежные активы, стоит ли сейчас инвестировать внутри страны?

Да, на сегодняшний день есть возможность заработать на инвестициях внутри страны. К примеру, за последний год основные инструменты, входящие в наш продукт UA Recovery, а именно: государственные облигации, корпоративные облигации и ВВП-варранты (долговые бумаги, прибыльность которых зависит от роста ВВП), выросли, соответственно, на 51%, 52% и 84%.

И поскольку они до сих пор на 50−70% ниже стоимости до полномасштабного вторжения, у них остается значительный потенциал роста в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Инвестиции в украинскую недвижимость сейчас — вопрос неоднозначный, стоит ли в нее вкладывать, по вашему мнению?

Что касается инвестиций в недвижимость, учитывая рост цен в последние месяцы и высокую вероятность роста в случае окончания войны, этот актив может принести долгосрочную доходность.

Впрочем, сегодня данный актив несет за собой серьезные риски, включая ненадежных застройщиков и ракетные обстрелы. Обратная ситуация на данный момент с землей. В отличие от недвижимости, разрушить землю гораздо сложнее, и восстанавливается она быстрее. Также цены на землю могут расти из-за регуляторных изменений. Так, открытие земли для юридических лиц в 2024 году может существенно изменить рынок земли и привести к росту цен на 10−20%.

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Из нового опроса Gradus Research следует, что 43% опрошенных украинцев зарабатывают менее 10 тыс. грн. Можно ли инвестировать с небольшими бюджетами и куда?

Инвестирование — это не панацея от нищеты. Если доход человека составляет несколько десятков тысяч гривен, то мой совет будет достаточно простым — свободные средства инвестируйте в себя. Это поможет вам повысить квалификацию или же сменить вашу профессию на ту, которая лучше оплачивается.

Со временем, когда вы сможете аккумулировать 5−10 тысяч долларов, вам откроется возможность сформировать для себя достаточно диверсифицированный портфель из ETF'ов на акции и облигации.

Автор:
Елена Демина
Главный редактор Елена Демина
Пишет на темы: Макроэкономика, финансы, госрегулирование, бюджет, фискальная политика
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Комментарии - 1

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YevgenMuza
YevgenMuza
4 сентября 2024, 8:54
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