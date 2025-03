Покупать или нет акции на просадке: 5 признаков, что компания будет падать

Распознать разницу между краткосрочным падением и началом стагнации — критически важно для защиты инвестиций.

Снижение темпов роста выручки, сокращение инвестиций в развитие, падение маржи или замедление инноваций могут сигнализировать о потере позиций на рынке. Вовремя выявить эти тенденции помогает избежать не только дальнейших потерь, но и переориентировать капитал в компании с реальными драйверами роста. Разберем более подробно главные негативные сигналы.

Замедление роста доходов

У каждого бизнеса есть цикл развития: период активного роста, зрелость и, в некоторых случаях, — стагнация или даже упадок. Если компания демонстрирует стабильное замедление роста выручки, то это может свидетельствовать о потере рыночной доли, перенасыщении рынка или изменении потребительских предпочтений.

Компания Moderna, получившая популярность благодаря мРНК-вакцине против COVID-19, столкнулась с вызовами после пандемии. Спрос на вакцины резко снизился, что повлекло за собой финансовое падение. В 2024 году компания зафиксировала убытки в $3,6 млрд, а ее акции упали на 93% от максимального уровня 2021 года. Среди основных причин этого падения:

Уменьшение спроса на вакцины.

Ужесточение конкуренции.

Задержки в заключении новых контрактов.

Инвестиции в исследования и разработки составили $4,5 млрд в год, и при этом оказались чрезмерными в условиях сокращения доходов.

Компании, когда-то находившиеся на вершине рынка, могут быстро потерять позиции из-за изменения рыночных условий и несоответствия стратегии современности. Именно поэтому инвесторам необходимо учитывать несколько факторов при анализе:

Сравните темпы роста доходов компании с ее конкурентами.

Анализируйте прогнозы экспертов и руководства компаний.

Если бизнес теряет рыночную долю или доля его сегмента перестает расти — это плохой знак.

Падение маржи

Если выручка компании растет, а прибыльность падает, это может указывать на рост расходов или потерю эффективности управления. Это также может являться сигналом, что бизнес стремится сохранить конкурентную позицию, и потому жертвует маржей, например, как в ситуации с Netflix.



Компания долгое время являлась монополистом в области стриминга до появления Disney+, HBO Max и Amazon Prime. Для сохранения позиций на рынке Netflix увеличил расходы на контент, что привело к падению маржи, несмотря на стремительный рост платных подписок. На сегодняшний день Netflix удалось вернуться к росту. Этому способствовал ряд стратегических решений, таких как:

Реклама и новые модели подписки. Компания ввела тариф с рекламой для привлечения пользователей, не готовых платить полную цену за подписку. Борьба с шерингом аккаунтов. Ограничение возможности делиться аккаунтами принесло новый приток платных подписок. Оптимизация расходов. Netflix сфокусировался на создании успешных франшиз вместо большого количества оригинального контента.

Несмотря на это, компания все еще сталкивается с высокими издержками, а маржа остается ниже, чем во времена монополии. Однако эти меры стабилизировали финансовые показатели, что может восстановить доверие инвесторов и вернуть рост акций.

Для того, чтобы вовремя выявить проблему падения маржинальности выбранной компании, важно обращать внимание на основные показатели:

Динамика операционной и чистой маржи.

Если прибыль падает, а компания не инвестирует в развитие — это тревожный сигнал.

Баланс расходов: не растет ли стоимость нового клиента быстрее темпов доходов.

Бизнес сжигает деньги быстрее, чем зарабатывает

Положительный денежный поток является основой финансовой устойчивости компании, который позволяет инвестировать, выплачивать дивиденды или выкупать акции. Если же компания тратит больше, чем зарабатывает, это свидетельствует о проблемах с ликвидностью.

Компания WeWork, которая активно расширяла сеть коворкингов с 2010 года, работала на бизнес-модели с долгосрочной арендой недвижимости и субаренде площадей, что привело к ежегодным миллиардным убыткам.

В результате бизнес не смог генерировать прибыль, и в ноябре 2023 года WeWork подала заявление о банкротстве. У компании были активы на $15 млрд и обязательства на $19 млрд. История стала основой документального фильма «WeWork: Or The Making and Breaking of a $47 Billion Unicorn» и сериала «Потерпевший крушение стартап».

Для того, чтобы своевременно выявить финансовые проблемы в компании, необходимо следить за финансовыми показателями, а также изучить бизнес-модель, в частности:

Операционный денежный поток (OCF). Если он стабильно отрицательный — компания тратит больше, чем зарабатывает.

Свободный денежный поток (FCF). Если компания не генерирует «живые деньги», то ее развитие под угрозой.

Зависимость от долгового финансирования. Если компания привлекает новые долги для покрытия старых — это сигнал о проблемах.

Сокращение инвестиций в развитие

Когда компания прекращает инвестиции в исследования, новые технологии или стратегические затраты, это может свидетельствовать об исчерпании потенциала ее бизнес-модели.

Boeing на протяжении многих лет являлся лидером в сфере авиастроения благодаря инновационным технологиям и высоким стандартам качества. Однако компания столкнулась с проблемами из-за сокращения инвестиций в новые разработки. Boeing сосредоточился на максимизации прибыли, а не на усовершенствовании безопасности самолетов. Это привело к двум крупным катастрофам Boeing 737 MAX из-за проблем в конструкции, что значительно подорвало доверие к бренду и привело к большим финансовым убыткам.

Отсутствие инвестиций в исследования и развитие стало основным препятствием для своевременной реакции компании на критические проблемы качества и безопасности. Инвесторам важно оценивать, как компания видит свое будущее, благодаря анализу ключевых показателей:

Расходы на исследования и разработки (R&D). Значительное сокращение этих расходов может быть тревожным сигналом, если не учитывать ситуации, когда компания пытается избежать чрезмерных капиталовложений во время кризиса.

Инвестиции в бизнес, в частности, в здания, оборудование или технологии, что указывает на долгосрочное развитие.

Сокращение штата и ключевых отделов инноваций. Несмотря на то, что в некоторых случаях эти действия положительные для компании, ведь это оптимизация затрат, важно следить за эффективностью подобных решений.

Потеря конкурентных преимуществ

Компания, которая не адаптируется к изменениям на рынке или не развивает свои сильные стороны, рискует потерять конкурентоспособность, что является серьезным признаком стагнации. Без инноваций и стратегического развития бизнесы теряют прибыльность и клиентов, что может привести к снижению рыночной стоимости и проблемам с привлечением инвестиций.

Intel потеряла лидерство в производстве чипов из-за ряда ошибок: пропустила мобильный рынок, отстала от Qualcomm и Apple, а также из-за задержек с 10- и 7-нанометровыми процессорами; конкурент AMD отвоевал долю рынка ПК и серверов.

Кроме того, рост спроса на чипы для ИИ стал дополнительным вызовом, и Intel уступила лидерство Nvidia и AMD в этом сегменте. Несмотря на крупные инвестиции, компания не смогла вернуть свои прежние позиции.

Популярность или известное имя не гарантируют конкурентоспособность. Важно анализировать планы компании в части инноваций, просматривать отчеты на сайте SEC и использовать аналитические ресурсы, такие как Seeking Alpha, GuruFocus и Yahoo Finance, для оценки ключевых показателей:

Сохраняет ли компания уникальные конкурентные преимущества? Novo Nordisk и Eli Lilly сначала имели уникальное преимущество благодаря лекарствам для диабета (Ozempic, Mounjaro), которые оказались эффективными для похудения. Однако конкуренция выросла: Pfizer, Amgen и биотехнологические стартапы разрабатывают альтернативы. Это заставляет лидеров рынка усиливать инвестиции в исследования и производство.

Успевает ли она за технологическими трендами? Необходимо анализировать, какие решения и инновации внедряет компания и как хорошо ей удается держать позиции на своем рынке.

Не вытесняют ли ее новые игроки с рынка, как это произошло с Intel?

Успех на фондовом рынке — не только прибыль

Успешное инвестирование предполагает не только поиск перспективных компаний, но и умение своевременно выявлять признаки ослабления бизнеса. Распространенная ошибка инвесторов — удерживать акции стагнирующих компаний в надежде на их восстановление, или покупать «падающие ножи» из-за уверенности, что цена не снизится дальше.

Если компания не способна адаптироваться к новым условиям, инвестор рискует потерять не только потенциальную прибыль, но и значительную часть капитала. Важно постоянно переоценивать активы в портфеле. Важно ориентироваться не на эмоции, а на финансовые и стратегические показатели.