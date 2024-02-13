Китайский «эфир» и Селестия: как изменился криптопортфель «Минфина»

В понедельник цена биткоина повысилась до отметки $50 тыс. и достигла самого высокого уровня более чем за два года. Вслед за «цифровым золотом» росли и другие криптовалюты. «Минфин» решил присоединиться к этому ралли и наполнил свой криптопортфель. Расскажем, какие криптовалюты купили и на что обращали внимание при выборе.

План по управлению криптопортфелем

Изначально план по управлению криптопортфелем выглядел так:

Распродажа значительной части портфеля при достижении первой криптовалютой ценовой отметки в $47 тыс. (прогноз оправдался, активы распроданы). Повторное наполнение портфеля при коррекции биткоина до $33 тыс. (прогноз не оправдался).

Мы считали, что факт запуска спотовых биткоин-ETF приведет к распродаже (фиксации прибыли). В целом, так и произошло, но глубина коррекции была существенно меньше, чем предполагалось (биткоин упал до $38 555). Поддержка пришла со стороны традиционных финансов, когда оказалось, что экономика США остается сильной, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику: исторически минимальную безработицу, высокие потребительские расходы, замедление инфляции. На основе этого было принято решение «действовать», исходя из того, что есть по факту.

7 февраля было замечено формирование горизонтального треугольника на 4-х часовом графике BTC/USDT.

Формация горизонтального треугольника, в основном, является сигналом продолжения предыдущего движения. В нашем случае, это было движение вверх.

Четырехчасовой график BTC/USDT

Источник: Binance

Это подтвердило ошибочность нашего прогноза глубокой коррекции. Поэтому в план управления криптопортфелем пришлось вносить изменения.

Первое, что мы сделали, это отменили шорт-ордер фьючерса BTCUSDT, который разместили на предыдущем этапе работы с криптоактивами. Высвободившиеся средства ($35,81) переведены на спотовый кошелек, и будут инвестированы в фундаментальные криптопроекты.

В целом, для инвестиций в фундаментальные блокчейны у нас есть $905,18, включая уже инвестированные средства. Быстрорастущие — $1 335,81.

Далее мы определили объемы инвестиций: 60% из запланированной суммы под каждый актив будут инвестированы на данном этапе.

И последний шаг нового плана управления криптопортфелем — фиксация прибыли. Мы по-прежнему считаем, что биткоин пойдет в более глубокую коррекцию — цель медведей остается на том же уровне — примерно $33 тыс. Но до того, как это произойдет, биткоин с большой вероятностью зафиксирует новые годовые максимумы. Мы выделили три зоны, где первая криптовалюта может изменить среднесрочный тренд на нисходящий:

$48 548-$50 449; $52 088-$55 777; >$59 090.

Дневной график BTC/USDT

Источник: Binance

При попадании биткоина во вторую зону будем фиксировать прибыль. С фундаментальной доли криптопортфеля будет продаваться половина активов, из быстрорастущей — 100%, если они будут приносить прибыль. Кроме того, будут выставлены лимитные ордера на продажу — персональные под каждый токен.

Инновационный блокчейн

С момента, когда монета сети Celestia (TIA) стала доступна для торговли (31 октября 2023 года), она выросла на 900% (за три месяца). Восходящий тренд сохраняется и сейчас.

График изменения стоимости TIA

Источник: coinmarketcap

Что же такого особенного в этом блокчейне и почему он вызывает большой интерес среди инвесторов?

Celestia (TIA) — это первая модульная блокчейн-сеть, которая позволяет кому угодно легко развернуть собственный блокчейн с минимальными затратами. Сделав стек блокчейнов модульным, любой может запустить собственный блокчейн, не требуя набора валидаторов. Celestia масштабируется, переосмысливая блокчейную архитектуру с нуля. Это блокчейн, отделяющий исполнение от консенсуса.

Поскольку Celestia не налагает никаких ограничений на выполнение или урегулирование, разработчики могут свободно определять собственные условия выполнения и урегулирования. Это открывает новые, нереализованные возможности для создателей и разработчиков.

Celestia — это уход от монолитных блокчейнов (Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano и др.). Монолитные блокчейны сталкиваются с трудностями масштабирования, поскольку выполняют все основные функции (обработка транзакций, обеспечение правильности транзакций, согласование сетевых узлов по действительности и порядку транзакций). Модульные блокчейны, которым является и Celestia, представили понятие отделения консенсуса от выполнения транзакций, таким образом достигая большей масштабируемости без потери безопасности или децентрализации.

Модульный подход к блокчейнам открывает мир новых возможностей. Эксперименты становятся гораздо легче и дешевле, поскольку новые блокчейны специального или общего назначения могут разворачиваться в Celestia и немедленно получать безопасность от набора валидаторов Celestia.

Селестия — это как инновационный чип для ИИ в области полупроводников, только в мире криптовалюты. Именно этим объясняется живой интерес инвесторов к этой монете.

Поэтому мы решили также добавить в свой криптовалютный портфель эту революционную монету: 7 февраля купили 4 монеты TIA по цене $17,4. Она отнесена в фундаментальную часть криптопортфеля.

Другие покупки фундаментальных блокчейнов

В наш фундаментальный криптопортфель мы добавили еще 4 монеты, о которых писали ранее:

ADA

SOL

TRX

INJ

Каждый на 60 USDT. Детали сделок представлены в таблице.

Состояние фундаментального криптопортфеля «Минфина»

Источник: «Минфин»

В целом, в этом портфеле 9 активов с нереализованной прибылью около 15%. Самую высокую прибыль показывают монеты, приобретенные летом прошлого года.

Покупка быстрорастущих токенов

Сразу после запуска спотовых биткоин-ETF доминация криптовалюты номер один начала расти. К моменту написания материала она достигла 53,8%. Такие периоды, в основном, благоприятные для роста стоимости монет фундаментальных блокчейнов (биткоин, этериум, солана, кардано).

Быстрорастущие проекты в такие периоды торгуются в диапазоне или подвергаются нисходящей коррекции. В определенный момент игроки начинают фиксировать прибыль по фундаментальным блокчейнам и капитал перетекает к меньшим по капитализации, быстрорастущим токенам. Именно это мы стремимся использовать для получения прибыли.

«Минфин» ожидает, что доминация первой криптовалюты вырастет где-то до 57%. После этого начнется краткосрочный альтсезон, что приведет к росту стоимости токенов быстрорастущего портфеля.

Изменение доминации биткоина

Источник: Cryptocap

В быстрорастущий криптопортфель куплено:

MDT

CFX

FIL

GRT

BAT

Большинство из них мы уже покупали, а вот CFX (Conflux) впервые добавлен в портфель.

Conflux — это общедоступный блокчейн первого уровня, предназначенный для поддержки децентрализованных программ, электронной коммерции и инфраструктуры Web3. Платформа базируется на механизме консенсуса Tree-Graph и объединяет алгоритмы Proof-of-Work и Proof-of-Stake для достижения консенсуса. Протокол использует смарт-контракты Тьюринга, написанные на Solidity, как и в Ethereum, и он совместим с EVM (виртуальная машина Ethereum). Его еще называют «Китайским эфириумом».

В начале 2023 года Conflux Network заключила соглашение с China Telecom — вторым по размеру оператором связи в Китае. Они занялись разработкой Web3 SIM-карты (BSIM), которая сможет хранить частные ключи, подписывать транзакции, осуществлять платежи. С ее помощью компании рассчитывают снизить входящий барьер к Web3-технологиям и метамирам.

Сейчас активно обсуждают, что в Китае начались продажи SIM-карт с поддержкой блокчейна. SIM-карта (BSIM) оператора China Telecom может хранить частные ключи. Пока поддерживается только сеть, которая участвовала в разработке карты и сотрудничала с госучреждениями Китая — Conflux Network. Карта может подключать кошелек к Web3-приложениям и, в теории, может упростить доступ к Web3.

В целом, при выборе токенов в быстрорастущий портфель делался акцент на потенциал и заниженную стоимость. Пока мы не планируем удерживать эти активы долго и будем продавать их в случае достижения биткоином области $52-$55 тыс. или уровня тейк-профит.

Детали сделок представлены в таблице.

Быстрорастущий криптопортфель «Минфина»

Источник: «Минфин»