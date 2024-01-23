Минфин распродал почти весь криптопортфель: какую стратегию выбрали на 2024 год

BTC ушел ниже $39 тыс. и это еще не предел. С начала года первая криптовалюта подешевела на 10%. Подливают масла в огонь плохими новостями и спотовые BTC-ETF: вчера чистый отток составил $76 млн, а из BTC вывели рекордные $640 млн. Однако, «Минфин» планирует сформировать новый криптопортфель и, конечно, заработать. Рассказываем, какую стратегию для этого выбрали.

2023 год был для отрасли цифровых активов чрезвычайно успешным, первая криптовалюта вернула почти 100% потерь, понесенных в 2022 году. Росли токены, которые получили сокрушительный удар вследствие банкротства FTX: та же Solana прибавила около 400%. Уже в начале этого года благодаря узакониванию в США биткоин-ETF ворвался в высшую инвестиционную лигу.

Правда, далеко не все жители Уолл-стрит признают этот факт. Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер призвал инвесторов «сохранять осторожность в части множества рисков, связанных с биткоином и продуктами, стоимость которых связана с криптовалютой». Деннис Келлехер, соучредитель базисной в Вашингтоне финансовой наблюдательной компании Better Markets, назвал криптовалюту «публичным мошенничеством».

Второй по размеру активов под управлением Vanguard (управляет активами примерно на $8 трлн) не считает криптовалюту частью хорошо сбалансированного инвестиционного портфеля, поэтому не позволил своим клиентам покупать ни один из 11 недавно запущенных биткоин-ETF.

Видя такую противоречивую картину, мы сформировали дорожную карту по управлению криптопортфелем в 2024 году.

Фундаментальные блокчейны

После продаж 2023 года в фундаментальной части нашего криптопортфеля осталось 4 актива:

BTC;

ETH;

BNB;

DOT.

За время, прошедшее с момента последней публикации, BNB стремительно росла и достигла целевого уровня прибыли (30%) 27 декабря 2023 года, половина монет крупнейшей криптовалютной биржи была продана. Цена продажи составила $323,4. Высвобождены $37,15, из них $8,57 чистой прибыли.

Далее мы действовали, согласно плану: продали половину всех активов фундаментальной доли портфеля при достижении биткоином ценовой отметки в $47 тыс.

Продано:

BTC в количестве 0,000373 по цене $47 тыс. Получено $17,54, из них прибыли $6,11;

ETH в количестве 0,005813 по цене $2 312,8. Получено $13,44, из них прибыли $2,01;

DOT в количестве 2,1 по цене $7,37. Получено $15,51, из них прибыли $4,08.

Общая реализуемая прибыль с начала создания портфеля (июль 2023 года) составила 17,3% ($69,35 из $400 инвестированных). Если учесть нереализованную прибыль, то доход составляет 25,8% за полгода.

Сейчас фундаментальная часть криптовалютного портфеля «Минфина» выглядит так:

Инвестиции «Минфина» в фундаментальные блокчейны

Источник: «Минфин»

За счет фиксации прибыли из портфеля высвобождены $355,09, которые в будущем будут повторно инвестированы.

Быстрорастущие криптопроекты

С 19 декабря по сегодняшний день нам удалось зафиксировать запланированную прибыль (40%) по большинству активов, присутствующих в этой части криптовалютного портфеля. Из 9 токенов продано 7 с прибылью около 40%.

Полностью продали:

FIL,

GRT,

SUI,

SAND,

AUDIO,

BAT,

CHZ.

*FLOW — стоимость актива росла почти на 39%, но лимитный ордер на продажу не был заполнен.

Прибыль от продаж составила $162,51, то есть мы заработали примерно $20 на каждом токене. Исключение — SUI, по которому у нас были дополнительные покупки для усреднения, что позволило получить прибыль по этому активу в размере $42,38.

*все активы, выделенные в таблице цветом, проданы

Общий реализуемый доход по быстрорастущей части криптопортфеля достиг 38,9%: из инвестированных в июле $600 нам удалось заработать $233,19 (за полгода).

Нереализованный убыток по оставшимся в портфеле токенам составляет $3,72.

Сейчас доля портфеля с инвестициями в быстрорастущие криптопроекты выглядит так:

Как бы ни выглядело все положительно, но наш портфель опустел, так что теперь снова будем его наполнять.

Сейчас по быстрорастущим криптопроектам у нас $1 335,81 свободного капитала.

Дорожная карта на 2024 год

Несмотря на скептицизм криптокритиков относительно будущего криптовалюты и блокчейна, мы сохраняем оптимистичные взгляды на отрасль и ожидаем стремительного роста в течение 2024−2025 годов. Предстоящий успех цифровых активов обеспечат следующие факторы:

Снижение процентных ставок ЦБ по всему миру, что сделает ресурсы для инвестиций более доступными;

Совершенствование регуляторной среды;

Восстановление венчурного инвестирования в криптопроекты.

Халвинг биткоина.

Инвестиции в криптовалюту через ETF.

Запуск спотового Ethereum-ETF.

Практическое применение блокчейна.

К концу 2025 года мы ожидаем стоимость биткоина в диапазоне $250−300 тыс. за монету. На этом сценарии и построена наша дорожная карта. В 2024 году мы будем покупать исключительно цифровые активы — фиксация прибыли не запланирована. Наполнять портфель будем пошагово, периодически добавляя перспективные активы и усредняя позицию по уже купленным активам в случае возникновения дисконта.

В фундаментальной части нашего криптопортфеля сейчас осталось четыре актива (BTC, ETH, DOT, BNB), по которым планируем увеличить размер капиталовложений методом усреднения позиции. Триггером для совершения покупок будет падение первой криптовалюты до $33 тыс., которого мы ожидаем в процессе текущей коррекции.

Кроме упомянутых 4 активов, планируем добавить к этой доле портфеля еще четыре криптовалюта:

Cardano (ADA),

Solana (SOL),

TRON (TRX),

Injective (INJ).

На сегодняшний день наша фундаментальная доля криптопортфеля — $869,37 капитала, включая прибыль за 2023 год и дополнительные инвестиции, которые не были задействованы.

Они будут распределены следующим образом:

BTC и ETH по $134,68.

ADA, SOL, DOT, TRX, BNB, INJ по $100.

По быстрорастущим проектам у нас $1 335,81 незадействованного капитала. Позиции по FLOW и KEY обязательно будут усреднены. Триггер для активации покупок — падение биткоина в область $33 тыс. По FLOW ожидаем падение до $0,5 за токен, по KEY не исключаем снижение стоимости до $0,003.

В общем, планируем купить в быстрорастущую долю криптопортфеля от 12 до 16 активов. Непременно среди них будут и те, которые мы уже добавляли в портфель. Покупки будем совершать постепенно, ориентируясь на возникновение на рынке благоприятных условий.

Размер инвестиций в каждый токен — $100. Остаток $200 — это резерв для усреднения в случаях непредсказуемого падения стоимости и для покупки новых перспективных токенов. Не исключаем покупки частями «60%-20%-20%», но решение о приведении в действие этого алгоритма будет приниматься оперативно.

Игра на понижение

Поскольку мы хорошо заработали на быстрорастущей части криптопортфеля и прогнозируем падение биткоина в область $32 тыс., было принято решение воспользоваться ситуацией и заработать на потенциальном падении первой криптовалюты.

$35,81 из быстрорастущих проектов переведены на фьючерсный счет и открыто лимитное шорт-соглашение со следующими параметрами:

цена продажи $44 980,

стоп лосс $48 980 (возможны потери в $32),

тейк профит $32 980 (возможная прибыль $96),

соотношение риска к потенциальной прибыли 1:3,

кредитное плечо 1:125,

объем сделки 0,008 BTC.

Гарантий того, что сделка сработает, нет, но мы попробуем.

Материал не является инвестиционной рекомендацией!