BTC ушел ниже $39 тыс. и это еще не предел. С начала года первая криптовалюта подешевела на 10%. Подливают масла в огонь плохими новостями и спотовые BTC-ETF: вчера чистый отток составил $76 млн, а из BTC вывели рекордные $640 млн. Однако, «Минфин» планирует сформировать новый криптопортфель и, конечно, заработать. Рассказываем, какую стратегию для этого выбрали.
Минфин распродал почти весь криптопортфель: какую стратегию выбрали на 2024 год
2023 год был для отрасли цифровых активов чрезвычайно успешным, первая криптовалюта вернула почти 100% потерь, понесенных в 2022 году. Росли токены, которые получили сокрушительный удар вследствие банкротства FTX: та же Solana прибавила около 400%. Уже в начале этого года благодаря узакониванию в США биткоин-ETF ворвался в высшую инвестиционную лигу.
Правда, далеко не все жители Уолл-стрит признают этот факт. Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер призвал инвесторов «сохранять осторожность в части множества рисков, связанных с биткоином и продуктами, стоимость которых связана с криптовалютой». Деннис Келлехер, соучредитель базисной в Вашингтоне финансовой наблюдательной компании Better Markets, назвал криптовалюту «публичным мошенничеством».
Второй по размеру активов под управлением Vanguard (управляет активами примерно на $8 трлн) не считает криптовалюту частью хорошо сбалансированного инвестиционного портфеля, поэтому не позволил своим клиентам покупать ни один из 11 недавно запущенных биткоин-ETF.
Видя такую противоречивую картину, мы сформировали дорожную карту по управлению криптопортфелем в 2024 году.
Фундаментальные блокчейны
После продаж 2023 года в фундаментальной части нашего криптопортфеля осталось 4 актива:
- BTC;
- ETH;
- BNB;
- DOT.
За время, прошедшее с момента последней публикации, BNB стремительно росла и достигла целевого уровня прибыли (30%) 27 декабря 2023 года, половина монет крупнейшей криптовалютной биржи была продана. Цена продажи составила $323,4. Высвобождены $37,15, из них $8,57 чистой прибыли.
Далее мы действовали, согласно плану: продали половину всех активов фундаментальной доли портфеля при достижении биткоином ценовой отметки в $47 тыс.
Продано:
- BTC в количестве 0,000373 по цене $47 тыс. Получено $17,54, из них прибыли $6,11;
- ETH в количестве 0,005813 по цене $2 312,8. Получено $13,44, из них прибыли $2,01;
- DOT в количестве 2,1 по цене $7,37. Получено $15,51, из них прибыли $4,08.
Общая реализуемая прибыль с начала создания портфеля (июль 2023 года) составила 17,3% ($69,35 из $400 инвестированных). Если учесть нереализованную прибыль, то доход составляет 25,8% за полгода.
Сейчас фундаментальная часть криптовалютного портфеля «Минфина» выглядит так:
Инвестиции «Минфина» в фундаментальные блокчейны
Источник: «Минфин»
За счет фиксации прибыли из портфеля высвобождены $355,09, которые в будущем будут повторно инвестированы.
Быстрорастущие криптопроекты
С 19 декабря по сегодняшний день нам удалось зафиксировать запланированную прибыль (40%) по большинству активов, присутствующих в этой части криптовалютного портфеля. Из 9 токенов продано 7 с прибылью около 40%.
Полностью продали:
- FIL,
- GRT,
- SUI,
- SAND,
- AUDIO,
- BAT,
- CHZ.
*FLOW — стоимость актива росла почти на 39%, но лимитный ордер на продажу не был заполнен.
Прибыль от продаж составила $162,51, то есть мы заработали примерно $20 на каждом токене. Исключение — SUI, по которому у нас были дополнительные покупки для усреднения, что позволило получить прибыль по этому активу в размере $42,38.
*все активы, выделенные в таблице цветом, проданы
Общий реализуемый доход по быстрорастущей части криптопортфеля достиг 38,9%: из инвестированных в июле $600 нам удалось заработать $233,19 (за полгода).
Нереализованный убыток по оставшимся в портфеле токенам составляет $3,72.
Сейчас доля портфеля с инвестициями в быстрорастущие криптопроекты выглядит так:
Как бы ни выглядело все положительно, но наш портфель опустел, так что теперь снова будем его наполнять.
Сейчас по быстрорастущим криптопроектам у нас $1 335,81 свободного капитала.
Дорожная карта на 2024 год
Несмотря на скептицизм криптокритиков относительно будущего криптовалюты и блокчейна, мы сохраняем оптимистичные взгляды на отрасль и ожидаем стремительного роста в течение 2024−2025 годов. Предстоящий успех цифровых активов обеспечат следующие факторы:
- Снижение процентных ставок ЦБ по всему миру, что сделает ресурсы для инвестиций более доступными;
- Совершенствование регуляторной среды;
- Восстановление венчурного инвестирования в криптопроекты.
- Халвинг биткоина.
- Инвестиции в криптовалюту через ETF.
- Запуск спотового Ethereum-ETF.
- Практическое применение блокчейна.
К концу 2025 года мы ожидаем стоимость биткоина в диапазоне $250−300 тыс. за монету. На этом сценарии и построена наша дорожная карта. В 2024 году мы будем покупать исключительно цифровые активы — фиксация прибыли не запланирована. Наполнять портфель будем пошагово, периодически добавляя перспективные активы и усредняя позицию по уже купленным активам в случае возникновения дисконта.
В фундаментальной части нашего криптопортфеля сейчас осталось четыре актива (BTC, ETH, DOT, BNB), по которым планируем увеличить размер капиталовложений методом усреднения позиции. Триггером для совершения покупок будет падение первой криптовалюты до $33 тыс., которого мы ожидаем в процессе текущей коррекции.
Кроме упомянутых 4 активов, планируем добавить к этой доле портфеля еще четыре криптовалюта:
- Cardano (ADA),
- Solana (SOL),
- TRON (TRX),
- Injective (INJ).
На сегодняшний день наша фундаментальная доля криптопортфеля — $869,37 капитала, включая прибыль за 2023 год и дополнительные инвестиции, которые не были задействованы.
Они будут распределены следующим образом:
- BTC и ETH по $134,68.
- ADA, SOL, DOT, TRX, BNB, INJ по $100.
По быстрорастущим проектам у нас $1 335,81 незадействованного капитала. Позиции по FLOW и KEY обязательно будут усреднены. Триггер для активации покупок — падение биткоина в область $33 тыс. По FLOW ожидаем падение до $0,5 за токен, по KEY не исключаем снижение стоимости до $0,003.
В общем, планируем купить в быстрорастущую долю криптопортфеля от 12 до 16 активов. Непременно среди них будут и те, которые мы уже добавляли в портфель. Покупки будем совершать постепенно, ориентируясь на возникновение на рынке благоприятных условий.
Размер инвестиций в каждый токен — $100. Остаток $200 — это резерв для усреднения в случаях непредсказуемого падения стоимости и для покупки новых перспективных токенов. Не исключаем покупки частями «60%-20%-20%», но решение о приведении в действие этого алгоритма будет приниматься оперативно.
Игра на понижение
Поскольку мы хорошо заработали на быстрорастущей части криптопортфеля и прогнозируем падение биткоина в область $32 тыс., было принято решение воспользоваться ситуацией и заработать на потенциальном падении первой криптовалюты.
$35,81 из быстрорастущих проектов переведены на фьючерсный счет и открыто лимитное шорт-соглашение со следующими параметрами:
- цена продажи $44 980,
- стоп лосс $48 980 (возможны потери в $32),
- тейк профит $32 980 (возможная прибыль $96),
- соотношение риска к потенциальной прибыли 1:3,
- кредитное плечо 1:125,
- объем сделки 0,008 BTC.
Гарантий того, что сделка сработает, нет, но мы попробуем.
Материал не является инвестиционной рекомендацией!
Комментарии