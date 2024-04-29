Китай «выпустил» своего производителя роботакси в США: Pony.ai выходит на IPO

На прошлой неделе индексу S&P 500, как и большинству других основных маркеров фондового рынка, удалось прервать серию из трехнедельных потерь. Инвесторов впечатлили отчеты компаний о прибылях и убытках за первый квартал. Более того, они снова готовы вкладываться в перспективные стартапы, которые выходят на IPO.

Солидные отчеты Microsoft (MSFT) и материнской компании Google Alphabet (GOOGL) в минувший четверг помогли индексу S&P 500 зарегистрировать самый большой недельный прирост с ноября. Но некоторые из их аналогов, такие как Tesla (NASDAQ:TSLA) и родительские метаплатформы Facebook (NASDAQ:META), показали неоднозначные результаты.

Динамика основных американских индексов

Индекс Закрытие пятницы Изменение за неделю Изменение с начала года (%) DJIA 38,239.66 253.26 1.46% S&P 500 5,099.96 132.73 6.92% Nasdaq Composite 15,927.90 645.89 6.11% S&P MidCap 400 2,895.25 58.37 4.09% Russell 2000 2,002.00 54.34 -1.24%

По данным T.RowePrice

Оптимизм царил и на европейских площадках. Общеевропейский индекс STOXX Europe 600 прервал трехнедельную полосу неудач и завершился ростом на 1,74%. Улучшению настроений способствовали ослабление напряженности на Ближнем Востоке и обнадеживающие результаты корпоративных прибылей.

Также выросли и большинство основных фондовых индексов: немецкий DAX прибавил 2,39%, французский CAC 40 — 0,82%, итальянский FTSE MIB поднялся на 0,97%, британский FTSE 100 показал новый исторический максимум, прибавив за неделю 3,09%.

Доходность европейских государственных облигаций достигла в этом году самого высокого уровня. Сильные экономические данные США усилили ожидания того, что Федеральная резервная система будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, что может заставить другие крупные центральные банки последовать этому примеру. Доходность эталонных 10-летних государственных облигаций Германии ненадолго подскочила выше 2,6%.

Взлеты и падения американского фондового рынка

«Минфин» отобрал тройку акций, которые продемонстрировали самый большой прирост/падение за прошедшую неделю.

Калифорнийский стартап Astera Labs (ALAB), разработчик решений в сфере искусственного интеллекта, — новичок на фондовом рынке. Его первое публичное размещение состоялось в конце марта и стало одним из крупнейших в этом году. В ходе IPO в США 19 марта компания привлекла $713 млн (на следующий день первое размещение провела социальная сеть Reddit с результатом в $748 млн).

Рекордный успех Astera Labs и Reddit подтвердил высокий спрос инвесторов к новым быстрорастущим технологическим компаниям, которые разрабатывают решения в области искусственного интеллекта, что может стать началом нового цикла IPO и открыть окно возможностей для многих компаний, которые уже несколько лет готовы к размещению и ждут подходящего тайминга для листинга.

Astera разрабатывает устройства передачи данных для дата-центров: кабели, устройства для улучшения сигнала (ретаймеры), а также контроллеры для модулей памяти, говорится на ее сайте. Стартап не забыл упомянуть, что его устройства «специально созданы для полного раскрытия потенциала облачной инфраструктуры и инфраструктуры искусственного интеллекта».

Исходя из количества находящихся в обращении акций, рыночная стоимость Astera составляет около $5,5 млрд, подсчитал Bloomberg. Полностью разводненная стоимость компании, с учетом опционов на акции и бумаги с ограниченным доступом, по подсчетам агентства, приближается к $6 млрд.

В число инвесторов Astera входит венчурное подразделение Intel. Крупнейший акционер Astera — инвесткомпания Sutter Hill Ventures — контролирует 12,6% акций компании, аффилированные с Fidelity фонды владеют 6,4% акций. Основателям стартапа — главному исполнительному директору Astera Джитендре Мохан и главному операционному директору Санджаю Гаджендре — принадлежит 6,1% и 5% акций соответственно.

Ведущие аналитики Уолл-стрит оптимистично смотрят на будущее компании.

«Astera Labs находится на переднем крае возможностей подключения в центрах обработки данных и, похоже, у нее хорошие возможности для того, чтобы воспользоваться преимуществами продолжающегося роста и динамики расходов на искусственный интеллект во всей отрасли», — написал аналитик Barclays Том О'Мэлли в записке для клиента.

Аналитик JPMorgan Харлан Сур прогнозирует, что совокупный годовой темп роста выручки Astera составит 40% и 60% прибыли на акцию в течение следующих нескольких лет. Производитель микросхем выиграет от своего преимущества первопроходца и сильной конкурентной борьбы, сказал Сур в записке для клиента.

Следующим потенциальным катализатором роста акций Astera Labs может стать отчет компании за первый квартал 7 мая, пишет Investors business daily.

Акции владельца Snapchat (SNAP) взлетели вопреки задекларированному убытку в $305 млн. Спрос на бумаги Snap вырос после публикации финансовых результатов и увеличения числа пользователей выше ожиданий, сообщил Reuters.

Snapchat — это платформа для обмена фотографиями и видео. Компания была основана в 2011 году и вышла на биржу в марте 2017 года. Приложение Snapchat отличается от конкурентов тем, что больше ориентируется на развитые страны, молодую аудиторию (13−25 лет) и использование технологии дополненной реальности (AR).

Snap отметила, что ее бизнес растет быстрее, чем ожидалось, благодаря обновлению рекламной системы и более высокому спросу на функции, которые помогают брендам увеличивать продажи или количество кликов на сайтах. При этом компания отчиталась о чистом убытке в $305 млн за первый квартал.

В феврале в руководстве Snapchat сообщили о планах уволить 10% сотрудников по всему миру, или около 500 человек. Теперь же компания заявила, что численность персонала и расходы на него будут «скромно расти» до конца года.

Этой весной рынок IPO переживает настоящий ренессанс. Еще одним знаковым дебютом прошлой недели стал выход на рынок калифорнийского стартапа Rubrik, который специализируется на защите облачных данных. Спрос на акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже примерно в 20 раз превысил объем акций, предложенный к размещению. Это дало возможность пересмотреть параметры IPO: цена акций была повышена на $4 — до $88 за бумагу, а объем размещения увеличен почти на 17%.

Другое ажиотажное IPO произошло в Амстердаме: котировки британской CVC Capital Partners, одной из крупнейших инвесткомпаний в Европе, после листинга подскочили на 25%. Сильный дебют компании поддержит европейский рынок IPO, который оживает после двух лет затишья.

Среди самых ожидаемых IPO — первое размещение американско-китайского стартапа Pony.ai. На прошлой неделе стало известно, что производитель беспилотных автомобилей, оцененный в $8,5 млрд, получил согласие властей Китая на листинг в США. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на сообщение Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

Pony.ai была основана в 2016 году бывшими разработчиками китайского Baidu, Джеймсом Пэнгом и Тянченгом Лу. Стартап разрабатывает беспилотные автомобили и управляет автопарками в США и Китае. В 2018 году Pony.ai запустила пилотную программу роботакси в Гуанчжоу, а позже — в Калифорнии.

В 2022 году компания получила лицензию на использование своих автомобилей в качестве такси в Китае. Среди инвесторов Pony.ai — Toyota Motor, китайский автопроизводитель FAW, венчурный фонд Sequoia Capital и другие компании. В 2020 году Toyota инвестировала в Pony.ai $400 млн.

Предстоящее IPO — хороший сигнал для инвесторов, у которых возрождается надежда на увеличение количества IPO китайских компаний в США после более чем двух лет затишья.

За последние 30 лет компании из КНР привлекли более $100 млрд за счет продаж депозитарных расписок на американских биржах, отмечает агентство. Однако, этот поток иссяк после 2021 года. Тогда сервис такси Didi провел крупнейшее размещение среди фирм из Китая в США и привлек $4,4 млрд, но через несколько дней после этого китайские регуляторы обвинили его в нарушениях.

Они заподозрили Didi в незаконном сборе и передаче данных пользователей из Китая за границу и потребовали убрать сервис из местных магазинов приложений, запретили регистрировать новых пользователей и начали масштабное расследование. Из-за давления властей Didi принял решение о делистинге с Нью-Йоркской фондовой биржи.

Акции компании Vertiv Holdings (VRT), которая занимается инфраструктурой данных, также росли на хорошем отчете. компания сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за первый квартал 2024 финансового года и повысила прогноз на 2024 год.

«Мы фиксируем модели заказов с более длительными сроками выполнения, в основном в 2025 году и далее. Это позволяет предположить, что ИИ начинает масштабироваться. Хотя искусственный интеллект все еще находится на ранней стадии своего развития, он быстро становится всепроникающей темой на наших конечных рынках», — пояснил успех компании ее гендиректор Джордано Альбертацци.

Зато дальнобойщики продолжают разочаровывать инвесторов своими слабыми отчетами. Этим объясняется падение акций Old Dominion Freight Line (ODFL) и Saia (SAIA).

В последние годы ценовое движение акций транспортных компаний напоминает американские горки. Сперва пандемия уничтожила спрос, но последовавший за ней бум электронной коммерции вызвал значительную потребность в грузовых автомобилях для пополнения запасов и осуществления поставок. В 2023 году компании снова столкнулись с ослаблением спроса, поскольку клиенты отказались от расширения из-за проблем с экономикой.

Если верить комментариям представителей J.B. Hunt Transport Services, Inc., одной из крупнейших американских компаний в сфере грузоперевозок, за первые три месяца 2024 года ситуация не улучшилась. Этот комментарий отправил вниз акции всех профильных компаний.

Акции LKQ Corp. (LKQ), производителя запчастей для ремонта автомобилей, легких, средних и тяжелых грузовиков, резко упали после того, как компания отменила свои финансовые прогнозы на 2024 год из-за слабого спроса в первом квартале и более высоких, чем ожидалось ранее, прогнозируемых расходов на реструктуризацию и транзакции.

Акции LKQ менее волатильные, чем в среднем по рынку, пишет Yahoo finance. За последний год только раз их движение превышало 5%. Столь большие изменения в цене сейчас указывают на то, что рынок сейчас слишком остро реагирует на подобные негативные новости.

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Главные события текущей недели

Предстоящая неделя не будет спокойной: внимание инвесторов снова будет обращено к месседжам ФРС по результатам заседания 1 мая. Настроение инвесторов также определит свежая макростатистика и свежая порция отчетов о прибылях американских компаний. Свою версию главных экономических событий в мире предлагает Investing.

Заседание ФРС

Инвесторы будут ждать сигналов о том, планирует ли и когда в этом году Федрезерв перейти к смягчению денежно-кредитной политики. Глава ФРС Джером Пауэлл уже заявил, что для этого регулятору потребуется больше уверенности в том, что инфляция приближается к целевым 2% в год.

Свежие данные по инфляции в США за март снова убедили рынок, что ранее сентября от ФРС не стоит ожидать снижения ставок.

Макростатистика США

Ежемесячный отчет о занятости в предстоящую пятницу, 3 мая, даст представление о текущем состоянии рынка труда США: экономисты ожидают, что по результатам апреля американская экономика покажет увеличение рабочих мест на 243 тыс., по сравнению с 303 тыс. в марте, а уровень безработицы останется стабильным на уровне 3,8%.

Инвесторы также будут следить за данными по индексу стоимости занятости, которые появятся во вторник, 30 апреля. Они позволят определить, продолжает ли остывать инфляционное давление на рынке труда.

Заработки «Великолепной семерки»

Последними из «Великолепной семерки» на этой неделе отчитаются о прибылях Amazon (NASDAQ:AMZN) во вторник и Apple (NASDAQ:AAPL) в четверг.

Акции Apple в этом году уже упали более чем на 10%, и от отчета инвесторы не ждут хороших новостей. По прогнозам, производитель iPhone сообщит о снижении прибыли в первом квартале после того, как поставки смартфонов в Китае упали на 19%.

В центре внимания будет бизнес Amazon по облачным вычислениям, инвесторы также будут следить за тем, что гигант онлайн-торговли говорит о потребительских расходах.

Индекс деловой активности Китая

Наблюдатели за рынком будут следить за производственными данными Китая за апрель. Они покажут, действительно ли долгожданное восстановление второй по величине экономики мира набирает обороты. Надежду на это уже дали более сильные, чем ожидалось, данные последних месяцев.

Официальные данные по индексу менеджеров по закупкам Китая будут опубликованы во вторник, 30 апреля, а вскоре после этого выйдут глобальные индексы деловой активности в производственном секторе Caixin/S&P.

Мировые инвестиционные дома все более оптимистично оценивают перспективы китайских акций, помогая индексу голубых фишек подняться более чем на 10%, по сравнению с февральским минимумом. Но в последнее время Пекин оказался в затруднительном положении из-за своей валюты. Юань падает по отношению к сильному доллару, но укрепляется по отношению к валютам своих основных торговых партнеров, что является нежелательным для экспортно-зависимой экономики Китая.

Данные еврозоны

Еврозона опубликует данные по инфляции и экономическому росту во вторник, 30 апреля, что, вероятно, укрепит рыночные прогнозы на июньское снижение ставок Европейским центральным банком.

Инфляция быстро снизилась за последний год, и ЕЦБ дал понять, что планирует снизить ставки в июне, но долгосрочные перспективы по-прежнему омрачены ростом цен на энергоносители, устойчиво высокой инфляцией в сфере услуг и сохраняющейся геополитической напряженностью, которая угрожает подорвать торговлю.

Экономисты ожидают, что валовой внутренний продукт блока по итогам первого квартала увеличится всего на 0,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Аналитики также прогнозируют, что прогресс в затухании инфляции застопорится, поскольку потребительские цены, как ожидается, вырастут на 2,4% в апреле, что соответствует уровню предыдущего месяца на фоне роста цен на энергоносители.