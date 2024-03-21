Какие валюты дороже доллара и можно ли их купить в Украине

Доллар США остается самой популярной валютой в мире. При этом валюта янки не только не является самой дорогой, но даже не входит в первую пятерку по этому показателю. «Минфин» рассказывает, каким валютам проигрывает доллар в цене и на чем держится экономика этих стран.

Кувейтский динар — $3,25

Кувейт — небольшое государство в юго-западной Азии на берегу Персидского залива. Почему кувейтский динар — самая дорогая валюта в мире?

Благодаря экспорту нефти, Кувейт — одна из самых богатых стран мира, только в 2022—2023 финансовом году Кувейт продал «черного золота» на $87 млрд, что составляет 93% от общей суммы государственных доходов. С 2007 года курс национальной валюты привязан не к доллару США, а к мультивалютной корзине.

Интересный факт: в начале 1960 года кувейтский динар являлся одной из первых валют, которая была защищена от подделок с помощью металлических нитей и водяных знаков.

Бахрейнский динар — $2,65

Бахрейн — маленькое островное государство в Персидском заливе. Территория королевства включает 83 острова, но все обитаемые острова связаны между собой автомобильными дорогами. Для земледелия мало пригодных почв, а основные доходы Бахрейн получает от добычи и переработки нефти, финансовых услуг и туризма. Курс местной валюты по отношению к доллару США фиксированный.

Оманский риал — $2,6

Султанат Оман — одна их самых богатых нефтяных монархий Персидского залива. Первые месторождения были открыты в 1961—1962 годах, а экспорт нефти начался в 1967 году. Сейчас основные доходы султанат получает от нефтеперерабатывающей промышленности, металлургии и туризма. С 1986 года курс оманского риала к доллару США является фиксированным, один риал стоит $2,6 и считается одной из самых стабильных валют в мире.

Интересный факт: банкноты оманского риала содержат рельефные оттиски, которые позволяют слепым людям определить достоинство и другую информацию о банкноте.

Иорданский динар — $1,41

Иорданский динар — официальная валюта Иордании, одна из самых стабильных валют на Ближнем Востоке. Дороговизна валюты связана, в первую очередь, с фиксированным обменным курсом между иорданским динаром и долларом США. Такая привязка делает обменный курс иорданского динара стабильным и предсказуемым, а также дает уверенность, что накопления будут сохранены.

Иорданский динар используется в других странах региона, в районах Западного берега реки Иордан и в Газе иорданский динар также принимается в качестве платежного средства, хотя официальной валютой этих территорий является израильский шекель и новый израильский шекель.

Интересный факт: экономика Иордании нестабильная, госдолг в 2023 году составляет около 89% к ВВП.

Фунт стерлингов — $1,28

Британский фунт используется не только в Великобритании, но и на коронных землях Гернси, Джерси и Острова Мэн, и территориях заморских владений. Некоторые заморские территории (Гибралтар, Фолкленды и т. д. ) имеют собственные валюты, которые также носят название фунт, и, обычно, конвертируются к «главному» фунту в соотношении 1:1.

Доллар Каймановых островов — $1,21

Каймановы острова — заморская территория Великобритании в Вест-Индии, в Карибском море. Кайманы — крупная офшорная зона с налоговыми льготами: компании, зарегистрированные на этой территории, освобождены от ведения бухгалтерии и сдачи отчетности. Курс местной валюты стабилен и привязан к доллару США.

Швейцарский франк — $1,13

Швейцария — одна из самых благополучных и богатых стран мира, а местная валюта входит в пятерку резервных валют из-за ее стабильности. Государству долгое время удавалось привлекать иностранный капитал благодаря банковской тайне, но в 2013 году вступил в силу закон «О международной помощи в налоговых вопросах».

С тех пор поводом для раскрытия банковской тайны могут стать подозрения в нарушении налогового законодательства. В 2015 году Центробанк страны пустил франк в «свободное плавание», в результате чего местная валюта укрепилась к евро и доллару США.

Интересный факт: швейцарский франк — одна из самых старых валют, она появилась в 1850 году.

Евро — $1,09

Двадцать членов Евросоюза, а также несколько стран (например, Ватикан, Сан-Марино и Андорра), которые не являются членами ЕС, приняли евро вместо своей национальной валюты. Евро получил официальное название в 1995 году, а в качестве расчетной денежной единицы введен в 1999 году. В 2002 году в обращение поступили банкноты и монеты, номинированные в евро, а несколько месяцев спустя они заменили прежние валюты многих стран-членов ЕС.

Канадский доллар — $0,74

Канадский доллар входит в число популярных валют для международной торговли и расчетов. Канада зарабатывает на природных ресурсах — нефти, газе, древесине. Цены на эти ресурсы влияют на устойчивость канадской экономики и национальной валюты.

Доллар США

До Второй мировой войны основной валютой в мире считался британский фунт стерлингов. В 1944 году состоялась Бреттон-Вудская конференция, на которой представители из 44 стран утвердили доллар США в качестве валюты для международных расчетов. Тогда же был организован международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), уставной капитал которых состоял из долларов США, национальных валют и золота.

Утвержденная на конференции валютная система базировалась на американском долларе, обеспеченном золотом (тройская унция золота 30,1 г равнялась $35), то есть валюту США можно было конвертировать в драгоценный металл. На данный момент американский доллар не обеспечен золотом, что не мешает ему быть одной из влиятельных валют в мире — центробанки многих стран держат резервы в долларах для обеспечения стабильности своей экономики и международных расчетов.

Какие валюты можно купить в Украине

По данным «Минфина», из десяти самых дорогих валют мира, кроме американского доллара и евро, в Украине можно также купить фунт стерлингов. Средняя стоимость его покупки составляет 49,2 грн, а продажи — 49,9 грн, соответственно, спред 1,4%.

Представлен в обменниках и швейцарский франк, курс которого составляет 43,83 грн за покупку и 44,52 грн за продажу, а спред — 1,55%.

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В довольно значительном перечне обменников есть и канадский доллар. Его средняя цена покупки — 28,35 грн, а продажи — 28,8 грн, спред — 1,6%. Для сравнения: спред при покупке доллара по средним ценам составляет 0,46%.