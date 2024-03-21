ФРС сохранил ключевую ставку неизменной: чему обрадовались инвесторы

Вчера на своем заседании Федрезерв принял решение оставить неизменными действующие ставки. Решение для рынка было ожидаемым, больше внимания было приковано к итоговой конференции главы регулятора Джерома Пауэлла, и он не разочаровал инвесторов. «Минфин» собрал главные новости.

После оглашения новостей от регулятора акции взлетели: индекс S&P 500 достиг нового рекорда и впервые в истории превысил уровень 5200.

Индекс Доу-Джонса «голубых фишек» также достиг рекордного уровня, поднявшись на 401 пункт.

Технологичный индекс Nasdaq достиг отметки 16 369,41, что также является новым максимумом.

ФРС спрогнозировал три снижения в 2024 году

Ключевая ставка осталась на уровне 5,25−5,5% — это максимум за 23 года. ФРС не меняет ее пятое заседание подряд. Решение было принято единогласно. Заседание опорное — Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) представил прогноз по макроэкономическим показателям и ставке.

Джером Пауэлл сообщил, что ФРС планирует начать снижение Fed Funds Rate в этом году. Речь может идти о трех этапах. Медианный прогноз FOMC предполагает 0,75 п.п. в совокупности.

ФРС продолжает процедуру сворачивания баланса по плану. Не реинвестируют средства, полученные от истекших облигаций. Максимальный объем бумаг в рамках программы — $60 млрд гособлигаций США и $35 млрд ипотечных бумаг в месяц. Пока продавать облигации из портфеля ФРС не планирует.

На чем основывались решения

В стейтменте по итогам заседания ФРС указала на солидный рост американской экономики. Согласно оценке сервиса ФРБ Атланты GDPNow, в I квартале ВВП США может вырасти на 2,1% квартал к кварталу. Рынок труда остается сильным, на это указывает рост рабочих мест. Уровень безработицы низкий. Инфляция за год ослабла, но остается высокой.

Долгосрочные цели ФРС — максимальная занятость и инфляция на уровне 2%. Риски, связанные с этими целями, стали более сбалансированными. Экономический прогноз неопределенный. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) остается очень внимательным к инфляционным рискам.

Потребительские цены в феврале выросли на 3,2% год к году. В марте 2023 года наблюдались 5%. Основной фактор падения — цены на энергоносители. Уровень безработицы в феврале вырос с 3,7% до 3,9%, занятость в частном секторе (Nonfarm Payrolls) выросла на 275 тыс., по сравнению с 229 тыс. в январе.

Принимая решение по монетарной политике, ФРС продолжит учитывать входящую информацию и ее влияние на прогноз по экономике. Комитет готов скорректировать денежно-кредитную политику, если появятся риски, которые будут мешать ему в достижении целей.

Список важных факторов включает широкий спектр информации, включая значимые условия на рынке труда, инфляцию и инфляционные ожидания, ситуацию на финансовых рынках и новости за пределами США.

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Прогноз FOMC и речь Джерома Пауэлла

По словам Джерома Пауэлла, в этом году может оказаться целесообразным снижение ключевой ставки. Программа сокращения баланса ФРС проходит в рамках плана. Пауэлл сообщил, что скоро будет необходимо замедлить процесс «обратного QE».

Комитет по операциям на открытом рынке представил обновленный прогноз по Fed Funds Rate и макроэкономическим показателям. Медианный прогноз FOMC предполагает снижение ставки на 0,75 п.п. до конца года, его не изменили. Скорее всего, речь идет о трех этапах — фактически, возможны два или даже один.

Более сдержанный подход могут спровоцировать коррекция на американском рынке акций или замедление экономики. Прогноз по ставке, начиная с 2025 года, был повышен. Долгосрочную оценку подняли с 2,5% до 2,6%.

На этот раз FOMC улучшил прогноз роста ВВП США на 2024 год с 1,4% до 2,1%. Оценка инфляции осталась, в целом, без изменений.

Выводы для инвесторов

Заявления ФРС можно назвать нейтральными. Американская экономика готовится к «мягкой посадке». Актуален сценарий снижения ключевой ставки ФРС в июне, а затем — осенью. На это указывает сервис CME FedWatch, основанный на данных сегмента деривативов. Новый прогноз по ставке и макропоказателям будет представлен в июне.

Американский рынок акций воспринял итоги заседания позитивно. Причина — ФРС подтвердила готовность к снижению процентной ставки, продажа ценных бумаг с баланса уже не обсуждается. Индекс S&P 500 вырос на 0,9%, NASDAQ 100 увеличился на 1,3%. Доходность 10-летних Treasuries взлетела, а затем снизилась к 4,28%. Пара EUR/USD прибавила в среду 0,5%.

Важные данные по экономике США: