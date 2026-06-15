Как золото из защитного превратилось в рисковый актив

Золото и акции золотодобываюзих компаний ведут себя подобно к мемным активам — стремительный рост сменяется резким падением. Почему это происходит и меняется ли отношение инвесторов к драгоценному металлу, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Брайан Лакс инвестирует в золотодобывающий сектор более десяти лет. Для него, как для сторонника стоимостного инвестирования, акции этих компаний всегда служили защитой от волатильности портфеля и тихой гаванью в периоды геополитической нестабильности. Однако в прошлом году все изменилось: золото перестало играть по правилам.

Когда цены на слитки и профильные ценные бумаги начали демонстрировать аномальный рост, характерный скорее для «мемных» акций, Лакс начал сокращать позиции фонда Old West Investment Management в этом секторе. Его примеру последовали и другие крупные игроки, такие как Tuttle Capital Management и Purpose Investments Inc., перенаправляя капиталы в другие сегменты фондового рынка.

«Золото — это уже не та сделка, что была десять лет назад», — констатирует Лакс, директор по инвестициям Old West.

Пока затяжная война в Иране и непредсказуемая риторика Дональда Трампа в социальных сетях лихорадят рынки, инвесторы отчаянно ищут стабильности. Однако золото последовательно игнорирует свой статус защитного актива, демонстрируя падение с самого начала конфликта. С конца февраля индекс золотодобывающих компаний на NYSE рухнул на 31%, в то время как индекс S&P 500 прибавил 8%.

Акции сектора теперь реагируют на новости зеркально: они падают при эскалации конфликта и растут лишь тогда, когда заголовки сигнализируют о разрядке.

Показательный пример произошел на прошлой неделе. В среду акции золотодобывающих компаний упали на 4,8% после обещания Трампа возобновить удары по Ирану и атаковать «очень жестко». На следующий торговый день президент США резко изменил позицию и отменил налеты, заявив о прогрессе в мирных переговорах, и сектор отыграл падение. В пятницу бумаги закрылись ростом на 3,6% на фоне сообщений о том, что США и Иран близки к подписанию промежуточного мирного соглашения.

Пять крупнейших дневных падений индекса с начала войны пришлись именно на моменты наивысшего напряжения, что полностью противоречит классической логике бегства инвесторов в защитные активы.

Как золото стало рисковым активом

Золото традиционно считается непредсказуемым инструментом, хотя природа его ценовых колебаний отличается от «мемных» акций или других спекулятивных активов. Стоимость металла крайне чувствительна к настроениям инвесторов и макроэкономическим факторам, таким как процентные ставки и инфляционные ожидания.

В этом году по акциям золотодобытчиков ударил резкий рост цен на энергоносители. Инвесторы опасались разгона инфляции, предполагая, что в этих условиях Федеральная резервная система может повысить ставки. Это крайне негативный сценарий для активов, не приносящих процентный доход, к которым относится золото.

Кроме того, рост цен на ресурсы автоматически увеличивает операционные издержки самих добывающих компаний. В результате многие инвесторы в золотодобывающий сектор теперь принимают решения, исходя исключительно из прогнозов по инфляции.

«На данный момент золото используется скорее как инструмент для спекуляций на краткосрочных изменениях процентных ставок», — отмечает Крис Манчини, помощник портфельного менеджера Gabelli Gold Fund.

Он добавил, что за последние три месяца приток и отток средств из фонда его компании был минимальным. По его словам, инвесторы практически замерли в ожидании того, чем закончится эта ситуация.

Трансформация акций золотодобывающих компаний в так называемый рисковый актив началась в 2025 году. После многолетнего отставания от широкого фондового рынка котировки золота начали расти темпами, игнорирующими законы гравитации и напоминающими динамику «мемных» акций. Поддержку этому ралли оказали слабый доллар и возросший спрос со стороны центральных банков по всему миру.

За прошлый год цена на золото подскочила на 65%, в то время как индекс золотодобывающих компаний на NYSE взлетел на 155%, что стало самым мощным годовым ростом в истории. Акции таких гигантов, как Newmont Corp., Barrick Mining Corp. и Agnico Eagle Mines Ltd., прибавили в стоимости не менее 116% за тот же период. Прибыль этих компаний также резко выросла на фоне эффективного контроля операционных издержек.

Что делают инвесторы

В начале года фонд Tuttle Capital держал около 15% своих активов в акциях компаний, связанных с добычей золота и серебра. После начала войны в Иране фирма сократила эту долю до 5%. По словам генерального директора Мэтью Таттла, компания сбалансировала волатильность с помощью так называемой стратегии HALO (high asset and low obsolescence — «высокие активы и низкая вероятность устаревания»). Речь идет об инвестициях в бизнес, который менее уязвим к потрясениям, вызванным внедрением новых инструментов искусственного интеллекта.

Однако пока одни выжидают, другие активно распродают активы. После притока средств в начале года биржевой фонд VanEck Gold Miners (ETF) фиксирует чистый отток капитала три месяца подряд — ровно с того момента, как началась война. Менеджер по продукту VanEck Эндрю Масгрейвс пояснил, что после года значительного роста акции золотодобытчиков стали для многих удобным источником быстрой ликвидности.

По словам портфельного менеджера Дерека Бенедета, компания Purpose Investments сохраняет позиции в крупных операторах с низкой себестоимостью добычи (таких как Barrick), однако в поисках «защиты» все чаще обращается к акциям коммунального сектора.

В свою очередь, Мэтью Таттл сообщил, что его фирма увеличила долю в энергетике и коммунальных услугах на 5%, так как эти отрасли менее подвержены рискам, связанным с развитием ИИ. Фонд Old West, как отмечает Брайан Лакс, перенаправляет средства в акции производителей меди и природного газа: эти ресурсы критически важны для работы дата-центров, и инвесторы ожидают роста их стоимости на волне ИИ-бума.

«Чтобы интересоваться золотом прямо сейчас, нужно быть в некоторой степени контрциклическим инвестором», — добавил Бенедет.

За последние годы акции золотодобытчиков не превый раз ведут себя вопреки логике. Сектор просел в начале пандемии Covid-19, но затем восстановился и перешел к ралли. Поэтому часть инвесторов сохраняет надежду на возвращение фундаментальных факторов поддержки золота.

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«Когда весь этот шум утихнет, рынок вполне может снова обратить внимание на золотодобытчиков», — считает Эндрю Масгрейвс из VanEck. — «Думаю, люди со временем увидят в этом ценность и, надеюсь, вернутся в сектор».