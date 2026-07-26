ООН привлечет 358 млн долларов на зимнюю помощь Украине

Гуманитарные организации ООН представили План реагирования на осенне-зимний период 2026—2027 годов, который предусматривает привлечение 358 млн долларов на помощь 2,1 миллиона украинцев. Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

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Отмечается, что обострение боевых действий, повторные вынужденные перемещения людей и систематические удары по критически важной энергетической инфраструктуре усугубляют уязвимость населения, особенно жителей прифронтовых районов.

«С учетом опыта прошлогоднего осенне-зимнего периода в Плане учтены последствия обстрелов энергетической инфраструктуры, которые привели к перебоям в электро-, тепло- и водоснабжении и затронули миллионы людей по всей Украине — как вблизи линии фронта, так и в городских центрах», — отмечают в Управлении.

Там подчеркивают, что с октября 2026 года по март 2027 года гуманитарное сообщество ООН планирует оказывать помощь в обеспечении отоплением, ремонте жилья, медицинскую помощь, услуги в сфере защиты, а также продовольственную и денежную помощь.

«Подготовка к зиме не может начинаться с первым снегом — она должна начинаться уже сейчас. Прошлой зимой мы увидели, что из-за обстрелов энергетической инфраструктуры семьи могут оставаться без отопления, электро- и водоснабжения несколько дней, а иногда и недель во время сильных морозов. Гуманитарные организации уже сейчас готовятся к зиме, чтобы оказать помощь людям еще до наступления холодов», — отметил гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале.

Он уточнил, что дополнительное финансирование будет крайне важным для того, чтобы наиболее уязвимые люди по всей Украине получили необходимую помощь до наступления зимы и в течение всего сложного осенне-зимнего периода.