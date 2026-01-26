98% инвесторов в золото не владеют им — эксперты

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 января 2026, 13:17 Читати українською

98% инвесторов в золото не владеют им — эксперты

Несмотря на то, что золото считается самым надежным активом в мире, абсолютное большинство инвесторов на самом деле им не владеет. По оценкам экспертов, 98% вложений в драгоценный металл — это лишь долговые расписки, которые во время реального финансового кризиса могут превратиться в ничто. Чтобы избежать этого риска, инвестиционная компания Aurelion перевела свои резервы в токенизированное золото Tether Gold (XAUT). Об этом сообщает CoinDesk.

Несмотря на то, что золото считается самым надежным активом в мире, абсолютное большинство инвесторов на самом деле им не владеет.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Иллюзия собственности

Бьорн Шмидтке, генеральный директор Aurelion, предупреждает: популярные инструменты для инвестиций в золото, такие как ETF (биржевые фонды) или банковские металлические счета, часто являются так называемым «бумажным золотом». Покупая их, инвестор получает не слиток в сейфе, а обещание, что этот металл ему причитается.

«Инвесторы держат бумажки на миллиарды долларов, которые якобы обеспечены золотом, но они понятия не имеют, какими именно слитками они владеют», — объясняет Шмидтке.

Сценарий катастрофы

Пока финансовая система работает стабильно, эта схема не вызывает проблем. Однако в случае «сейсмического события» — например, резкого обесценивания фиатных валют и массовой паники — инвесторы бросятся обменивать свои бумаги на физический металл.

По словам Шмидтке, это создаст логистический коллапс. Поскольку у «бумажных» владельцев нет привязки к конкретным слиткам, доказать свое право собственности и получить металл будет невозможно. Это может привести к разрыву рынка: цена на реальное физическое золото взлетит до небес, тогда как «бумажное золото» обесценится из-за невозможности выполнения обязательств. Подобная ситуация уже наблюдалась на рынке серебра, когда премии на физический металл резко росли, а биржевые котировки оставались на месте.

Решение на блокчейне

Чтобы защитить капитал, Aurelion полностью изменила структуру своего казначейства, инвестировав $153 млн в токены Tether Gold (XAUT). Это актив, где каждый токен обеспечен одной тройской унцией физического золота, хранящегося в швейцарских хранилищах.

Главное преимущество блокчейн-золота — это «доказательство права собственности». В отличие от обезличенных банковских счетов, каждый токен XAUT привязан к конкретному слитку с серийным номером. Это работает как цифровой правоустанавливающий документ, который можно передать любому человеку в мире за считанные секунды.

«То, как вы владеете золотом, так же важно, как и то, владеете ли вы им вообще», — подчеркнул CEO Aurelion.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+45
AlexeyFinance
AlexeyFinance
26 января 2026, 14:38
#
Ахаххахаха А вот токенизированное золото — реальное золото! Это не какая то там долговая бумажка!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами