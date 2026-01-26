98% инвесторов в золото не владеют им — эксперты

Несмотря на то, что золото считается самым надежным активом в мире, абсолютное большинство инвесторов на самом деле им не владеет. По оценкам экспертов, 98% вложений в драгоценный металл — это лишь долговые расписки, которые во время реального финансового кризиса могут превратиться в ничто. Чтобы избежать этого риска, инвестиционная компания Aurelion перевела свои резервы в токенизированное золото Tether Gold (XAUT). Об этом сообщает CoinDesk.

Иллюзия собственности

Бьорн Шмидтке, генеральный директор Aurelion, предупреждает: популярные инструменты для инвестиций в золото, такие как ETF (биржевые фонды) или банковские металлические счета, часто являются так называемым «бумажным золотом». Покупая их, инвестор получает не слиток в сейфе, а обещание, что этот металл ему причитается.

«Инвесторы держат бумажки на миллиарды долларов, которые якобы обеспечены золотом, но они понятия не имеют, какими именно слитками они владеют», — объясняет Шмидтке.

Сценарий катастрофы

Пока финансовая система работает стабильно, эта схема не вызывает проблем. Однако в случае «сейсмического события» — например, резкого обесценивания фиатных валют и массовой паники — инвесторы бросятся обменивать свои бумаги на физический металл.

По словам Шмидтке, это создаст логистический коллапс. Поскольку у «бумажных» владельцев нет привязки к конкретным слиткам, доказать свое право собственности и получить металл будет невозможно. Это может привести к разрыву рынка: цена на реальное физическое золото взлетит до небес, тогда как «бумажное золото» обесценится из-за невозможности выполнения обязательств. Подобная ситуация уже наблюдалась на рынке серебра, когда премии на физический металл резко росли, а биржевые котировки оставались на месте.

Решение на блокчейне

Чтобы защитить капитал, Aurelion полностью изменила структуру своего казначейства, инвестировав $153 млн в токены Tether Gold (XAUT). Это актив, где каждый токен обеспечен одной тройской унцией физического золота, хранящегося в швейцарских хранилищах.

Главное преимущество блокчейн-золота — это «доказательство права собственности». В отличие от обезличенных банковских счетов, каждый токен XAUT привязан к конкретному слитку с серийным номером. Это работает как цифровой правоустанавливающий документ, который можно передать любому человеку в мире за считанные секунды.

«То, как вы владеете золотом, так же важно, как и то, владеете ли вы им вообще», — подчеркнул CEO Aurelion.