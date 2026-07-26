Богатые страны печатают деньги быстрее, чем растет экономика: кто в топ-3

Денежная масса значительно опережает темпы экономического роста в крупнейших странах. Об этом пишет издание The Kobeissi List.

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Сколько печатают денег страны

Денежная масса M2 в Канаде с января 2004 года выросла на 368 %, что является самым значительным ростом среди стран «Большой семерки».

Для сравнения: за тот же период канадская экономика выросла на 159 %.

На втором месте находятся США, где рост M2 составил 279 % при росте номинального ВВП на 171 %.

Между тем денежная масса M2 во Франции выросла на 258%, а в зоне евро — на 211%, причем в обоих случаях темпы роста превысили рост номинального ВВП, составивший 84% и 102% соответственно.

В Японии денежная масса M2 с 2004 года выросла на 90%, в то время как экономика страны расширилась всего на 25%, что является самым низким показателем среди стран «Большой семерки».

Разрыв между эмиссией денег и экономическим ростом увеличивается.