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26 июля 2026, 12:12 Читати українською

Рейтинг богатства населения: как европейские страны конкурируют с мировыми лидерами

Средний уровень благосостояния на одного взрослого жителя в Западной Европе составляет менее половины показателя США. Как показывает «Глобальный отчет о благосостоянии UBS за 2026 год», уровень благосостояния на душу населения в разных странах мира значительно варьируется. Об этом пишет Euronews.

Средний уровень благосостояния на одного взрослого жителя в Западной Европе составляет менее половины показателя США.

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На долю США приходится 38,1 % личного благосостояния из 56 стран, включенных в отчет, которые в совокупности представляют более 92 % мирового благосостояния. За ними следует Западная Европа с долей 21,9 %, тогда как на долю Восточной Европы приходится лишь 3,3 %.

Среднее и медианное богатство на одного взрослого также значительно различаются по странам: 18 из 30 ведущих мировых экономик по среднему богатству на одного взрослого находятся в Европе. По медианному богатству это число возрастает до 19 рынков.

Какие страны являются самыми богатыми с точки зрения богатства на одного взрослого

По состоянию на конец 2025 года Швейцария возглавляет список 30 ведущих стран мира со средним показателем в 777 506 евро на одного взрослого.

США занимают второе место с показателем 594 651 евро (или 696 277 долларов). Люксембург (559 170 евро) является страной ЕС с самым высоким средним показателем богатства на одного взрослого.

Далее следуют Гонконг, Австралия и Сингапур с показателями свыше 450 000 евро.

Дания (446 959 евро), Норвегия (363 303 евро) и Нидерланды (354 673 евро) — другие европейские страны, вошедшие в первую десятку.

Среднее состояние на одного взрослого также превышает отметку в 300 000 евро в Бельгии (348 382 евро) и Швеции (347 089 евро).

Отсутствие значительного разрыва между крупнейшими экономиками Европы В список также вошли пять крупнейших экономик Европы.

Средний показатель по Германии составляет 296 023 евро по сравнению с 238 653 евро в Италии. За ней следуют Франция (291 536 евро), Испания (261 689 евро) и Великобритания (250 071 евро).

Ирландия (268 312 евро), Австрия (239 123 евро), Финляндия (178 610 евро), Португалия (167 188 евро), Мальта (139 769 евро) и Греция (122 421 евро) — вот остальные европейские страны, вошедшие в список 30 лидеров.

Медиана благосостояния показывает иную картину

Если рассматривать благосостояние на одного взрослого по медиане, а не по среднему значению, то и суммы, и рейтинги значительно меняются. Медиана — это среднее значение в списке, отсортированном от наименьшего к наибольшему или от наибольшего к наименьшему.

«Вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что на каждом рынке наблюдается свое распределение благосостояния, в результате чего он может казаться более богатым или более бедным в зависимости от того, на какой сегмент взрослого населения мы смотрим», — говорится в отчете.

Люксембург возглавляет глобальный рейтинг по медианному уровню благосостояния с показателем 336 498 евро. Это менее половины показателя среднего уровня благосостояния в лидерах рейтинга. Бельгия занимает второе место, однако медианный уровень благосостояния в этой стране снижается до 236 712 евро.

Австралия (180 018 евро), Новая Зеландия (176 460 евро) и Гонконг (160 533 евро) также входят в первую десятку, как и в рейтинге среднего уровня благосостояния.

Дания (174 029 евро), Швейцария (124 310 евро) и Норвегия (119 569 евро) — другие европейские страны, вошедшие в первую десятку.

Резкие изменения среди пяти крупнейших экономик Европы

В рейтинге пяти крупнейших экономик Европы произошли радикальные изменения. Италия имеет самый высокий медианный уровень благосостояния на одного взрослого — 111 881 евро, занимая 11-е место в мире. Германия, напротив, имеет самый низкий показатель — 45 679 евро, занимая последнее место в мире.

Великобритания (107 042 евро), Франция (104 106 евро) и Испания (95 290 евро) находятся ближе к Италии, в то время как показатель Германии выделяется как значительно более низкий.

При сравнении обоих списков Словения заменяет ОАЭ в рейтинге медианного благосостояния.

Высокая концентрация экстремального богатства

США занимают третье место с конца с показателем 58 927 евро, тогда как в рейтинге среднего благосостояния они занимают второе место. Это, безусловно, самое значительное падение в списке.

Германия также опустилась на 16 позиций — с 14-го на 30-е место. Падение более чем на 10 позиций наблюдается также у Швеции и Сингапура.

Эти страны занимают значительно более высокие позиции в рейтинге среднего благосостояния, чем в рейтинге медианного благосостояния, что указывает на высокую концентрацию экстремального богатства в верхней части рейтинга.

Япония поднялась на 14 позиций — с 24-го на 10-е место. Мальта, Италия, Бельгия и Великобритания — другие страны, занимающие значительно более высокие позиции в рейтинге по медианному богатству по сравнению с рейтингом по среднему богатству. Это указывает на более широкий и равномерно распределенный средний класс.

В отчете подчеркивается, что, как известно, медианное богатство дает более точную картину уровней богатства, преобладающих в середине шкалы.

Однако все эти данные ничего не говорят нам о покупательной способности.
Если рассматривать ситуацию в более широком региональном контексте, то США явно имеют самое высокое среднее богатство на одного взрослого по сравнению с другими регионами, включая Европу.

В США этот показатель составляет 594 651 евро, тогда как среднее богатство в Западной Европе составляет менее половины этой суммы. В Западной Европе этот показатель составляет 287 884 евро, а в Восточной Европе он снижается до 53 055 евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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