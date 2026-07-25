Производитель батарей Varta подал заявления о банкротстве

Немецкий производитель батарей Varta подал четыре заявления об открытии процедуры неплатежеспособности. Документы поступили в участковый суд Штутгарта, который должен решить, согласовывать ли предложенную компанией модель реструктуризации, пишет Czechia-online.

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Varta желает пройти функцию под своим управлением. Это означает, что нынешнее руководство остается на своих должностях и продолжает руководить предприятием, однако за его действиями будет следить назначенный судом смотритель.

Компания отмечает, что сейчас еще способна производить текущие платежи. Заявления подали из-за ухудшения финансовых перспектив и угрозы чрезмерной задолженности в будущем, если Varta не найдет новый капитал.

Компанию могут разделить на части

Предыдущая реструктуризация, начатая Varta в 2024 году, не обеспечила компании достаточной финансовой стабильности. Акционеры — производитель спортивных автомобилей Porsche и австрийский инвестор Михаэль Тойнер — не согласились предоставить новое финансирование.

По оценкам кредиторов, компании Varta требовалась дополнительная сумма в среднем в диапазоне двузначных миллионов евро лишь для поддержания текущей деятельности. Кроме того, компании необходимы значительно более крупные долгосрочные инвестиции.

Теперь Varta может быть разделена на несколько самостоятельных частей. Группа кредиторов, в которую входят Deutsche Bank и инвестиционные фонды, хочет получить прибыльный бизнес бытовых батарей.

Это подразделение юридически и финансово отделено от других структур и не входит в нынешние процедуры неплатежеспособности. Поэтому обычные батарейки Varta пока должны и дальше производить и продавать.

Михаэль Тойнер в это время проявил интерес к бизнесу микробатарей. Он производит, в частности, маленькие элементы питания для слуховых аппаратов и другой электроники.

В Баварии уже закрывают завод на 350 человек

Ближайшим прямым следствием кризиса станет фактическое закрытие производства в баварском Нердлингене. На предприятии работают около 350 человек, а основное производство должны завершить к концу 2026 года.

На этом заводе Varta выпускала аккумуляторные элементы CoinPower для беспроводных наушников. Главный заказчик почти полностью загружал производственные мощности предприятия.

По данным Reuters и германских медиа, этим клиентом была Apple. Американская компания решила закупать батареи нового поколения AirPods в Китае. Varta нашла других покупателей, однако их заказов недостаточно для удержания крупного завода.

Часть деятельности в Нердлингене, связанная с разработкой литий-ионных элементов для автомобильной промышленности вместе с Porsche, может сохраниться.

Что будет с работниками и продукцией Varta

В общей сложности Varta имеет около 3260 работников, значительная часть которых работает в штаб-квартире и на производственных площадках в Элльвангене. Конкретное количество новых сокращений руководство пока не назвало.

Компания сообщила, что зарплаты после подачи заявлений продолжат выплачивать. Руководство обещает попытаться сохранить как можно больше рабочих мест и обеспечить продолжение деятельности жизнеспособных подразделений.

Процедура под управлением не означает автоматической ликвидации Varta. Ее целью является подготовка нового плана, договоренность с кредиторами и сохранение бизнеса.

Однако окончательное решение еще не принято: суд в Штутгарте проверяет четыре заявления, а будущая структура компании будет зависеть от переговоров с кредиторами, инвесторами и собственниками отдельных подразделений.