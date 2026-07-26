НБУ держит курс перед решением по ставке: чего ждать от доллара и евро

В течение недели 27−31 июля 2026 доллар на межбанковском рынке может оставаться в коридоре 44,70−45,0 грн. НБУ продолжает сглаживать курсовые колебания и закрывать дефицит валюты на рынке даже ценой значительных интервенций. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Все под контролем

Узкий коридор колебаний свидетельствует о том, что регулятор внимательно контролирует ситуацию. Участники рынка также видят риски, поэтому в ближайшие недели логичной выглядит активизация покупателей валюты и снижение активности продавцов, которые могут придерживать валютную выручку.

Сдерживающим фактором в конце июля может оставаться налоговый период, когда бизнес традиционно активнее продает валюту для уплаты налогов. Еще одним фактором для стабилизации может стать неожиданное повышение учетной ставки.

Что может изменить курсовой коридор

Базовый сценарий — сохранение доллара в пределах 44,70−45,0 грн на межбанке как минимум до решения НБУ по учетной ставке, которое ожидается 30 июля.

На наличном рынке прогнозный диапазон шире — 44,90−45,35 грн за доллар. Наличные деньги по-прежнему будут ориентироваться на межбанк, но с определенным опережением из-за ожиданий населения и банков.

Сигналом к смене коридора станет выход межбанковского курса свыше 45 грн за доллар. Такое движение может означать, что НБУ переходит к более осторожному использованию резервов, а ситуация на валютном рынке ухудшается быстрее, чем ожидалось.

Вероятность такого сценария к началу августа пока выглядит низкой, но не нулевой.

Прогноз для евро

Ожидаемый диапазон для евро в неделю — 50,60−51,60 грн. Он остается широким, поскольку в значительной степени зависит от динамики пары EUR/USD на мировом рынке.

Если пара EUR/USD продолжит снижаться до 1,12 евро в Украине может опуститься ниже 50,50 грн.

В таком случае НБУ может оказаться перед сложным выбором: что стабилизировать активнее — доллар или евро. Учитывая бюджетную логику и роль евро в финансировании Украины со стороны ЕС, приоритет может сместиться именно в сторону европейской валюты.