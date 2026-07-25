США не «свинья-копилка»: Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами из-за миллиардного штрафа Google

Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами на европейские товары в ответ на штрафы Евросоюза в отношении американских компаний, в том числе, например, санкцию в размере $1 млрд (€890 млн), которую ЕС на этой неделе наложил на входящую в Alphabet компанию Google. Об этом написал Трамп 24 июля в Truth Social.

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Детали

«Евросоюз снова взялся за старое и, как обычно, нацелился на ВЕЛИКИЕ американские компании!», — написал Трамп.

В посте он вспомнил о штрафе на $15 млрд, который власти Евросоюза выписали Apple — «без всякой причины», заявил президент США, — 3-миллиардном штрафе для Meta и 2,5-миллиардной санкции для Amazon.

«Нас только что проинформировали о том, что Google, — передовая и замечательная группа, — оштрафована еще на $1 млрд без объяснения причин», — добавил Трамп, подчеркнув, что таким образом «общая сумма штрафов для Google в ЕС превышает $18 млрд». Подобную ситуацию он назвал «незаконной и крайне дискриминационной практикой» в отношении американских компаний.

«Соединенные Штаты — не „СВИНЬЯ-КОПИЛКА“ для Европы», — объявил Трамп.

Вашингтон, по его словам, «немедленно начнет расследование» штрафов ЕС в отношении крупных американских компаний по статье о «грабеже».

«Евросоюз заплатит очень высокую цену за это незаконное и крайне неэтичное поведение, о котором я их не раз предупреждал», — написал президент США. «Штрафы [для американских компаний в ЕС] будут полностью отменены, — добавил он, — и, как мы ожидаем, в ближайший возможный момент на них [ЕС] будет наложена значительная ПОШЛИНА», — пригрозил американский лидер.

Штраф для Google

Ранее «Минфин» писал, что штраф в $1 млрд Google получил на прошлой неделе за нарушения в области поиска. Еврокомиссия заявила, что компания предоставляет в сети антиконкурентное преимущество собственным сервисам, нечестно приоретизируя свой поиск и мешая разработчикам приложений перенаправлять пользователей на ресурсы за пределами магазина Play Store.

До этого в рамках Закона о цифровых рынках ЕC — документа, устанавливающего жесткие рамки для сдерживания доминирования крупнейших технологических компаний, — Еврокомиссия также выписывала штрафы в €500 млн и €200 млн Apple и Meta Platforms соответственно.